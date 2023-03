Comisión de Enmiendas se queda sin prórroga para informe de reforma parcial a Constitución

Imagen referencial. Sesión de la Comisión de Enmiendas en octubre del 2022. Foto: Twitter @c_enmiendasec

Roger Vélez

La Comisión de Enmiendas de la Asamblea sesionará este miércoles 1 de marzo, a las 18:30, para conocer y aprobar el informe para primer debate del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, que es impulsado por el presidente Guillermo Lasso.

Isabel Enríquez (PK), presidenta de la Comisión, hizo la convocatoria después de que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), declaró improcedente un pedido realizado por esta mesa para ampliar por 45 días el análisis del proyecto.

"Nos negaron la prórroga y recién hoy (martes) nos avisaron a las 14h00 , mañana se cumplen los 60 días para entregar el primer informe", comentó Enríquez a EL COMERCIO. La legisladora fustigó que Saquicela haya tardado más de dos semanas en contestar la petición.

Antes de tomar una decisión, a las 9:00, la Comisión recibirá comparecencias de académicos, del Frente Popular y del nuevo ministro de Gobierno, Henry Cucalón. La reforma parcial apunta a que las Fuerzas Armadas puedan coordinar acciones con la Policía para enfrentar al crimen organizado, sin la necesidad de que el Jefe de Estado decrete un estado de excepción.

Notificación

Enríquez recibió esta notificación del secretario General de la Asamblea Nacional:

Por disposición de la Presidencia de la Asamblea Nacional, en atención al Memorando Nro. AN-TERC-2023-0040-M

de 13 de febrero de 2023, el cual se refieren a una solicitud de prórroga para la presentación del informe para Primer

Debate del proyecto de Reforma Parcial al Artículo 158 de la Constitución, se cumple con poner en su conocimiento

que de conformidad a la sumilla constante en el documento que se responde, misma que señala: "De acuerdo al Art.

73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (Procedimiento para Reforma Parcial Constitucional) no admite

prórroga; y el Art. 58 aplica exclusivamente a Proyectos de Ley (No es el caso); por tanto NO PROCEDE", se da

contestación a lo solicitado conforme lo siguiente:

El procedimiento legal para el trámite de reformas parciales a la Constitución de la República del Ecuador,

establecido y normado en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no prevé ni considera la

posibilidad de solicitar o conceder prórrogas para la presentación de los correspondientes informes.

En virtud de lo expuesto y en estricta observancia tanto del principio de legalidad consagrado en el artículo 226

de la Constitución de la República del Ecuador y a la sumilla citada, se cumple con poner en su conocimiento

que, al no ostentar la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, atribución expresa respecto de conocer,

autorizar o negar las prórrogas solicitadas dentro de la tramitación de reformas parciales a la Constitución, el

requerimiento materia de la presente, no puede ser atendido en la forma y modo solicitado.

