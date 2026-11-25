Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) expresó reparos a la designación de Inés Manzano como asesora presidencial. El nombre de la exministra de Energía consta en los registros públicos de la Contraloría General del Estado como parte del Despacho presidencial.

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Comisión cuestiona designación de Inés Manzano

La Comisión Nacional Anticorrupción se pronunció la noche del martes 24 de noviembre de 2026 luego de que trascendiera la designación de Inés Manzano como nueva asesora en el Palacio de Gobierno. El nombre de la exministra de Energía aparece en el registro público de declaraciones patrimoniales de la Contraloría General del Estado con el cargo de “Asesor 1” del Despacho presidencial de la Presidencia de la República.

La organización civil emitió un comunicado tras conocerse esta información. Hasta las 13:00 de este miércoles, el Gobierno no se había pronunciado sobre el tema. EL COMERCIO consultó al equipo de comunicación de la Presidencia acerca de las funciones que desempeñaría Manzano y está a la espera de una respuesta.

Registro de Contraloría y la aparición de Manzano

De acuerdo con los registros públicos del ente de control, Inés María Manzano Díaz figura como “Asesor 1” en el Despacho presidencial.

La exfuncionaria fue captada el martes mientras acompañaba al presidente Daniel Noboa y a la candidata a la Alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri, durante una caravana de campaña relacionada con las elecciones seccionales previstas para el domingo 29.

La información sobre su vinculación al Despacho presidencial trascendió después de que su nombre constara en los registros públicos del ente de control.

👉 https://t.co/TR0t925VlY Ejército inhabilita maquinaria de minería ilegal https://t.co/XtGh7U0Nvo — El Comercio (@elcomerciocom) November 25, 2026

Anticorrupción habla de Manzano y caso Progen

La Comisión se refirió a la designación de Inés Manzano y manifestó su posición en un comunicado.

La organización, presidida por Germán Rodas Cháves, señaló que “el país se halla estupefacto al conocer que la exministra de Energía, Inés Manzano, ha sido designada como asesora presidencial, siendo ella una de las responsables, por acción y omisión, para que Progen y Austral acometieran los recursos de los ecuatorianos”.

🛑 La ausencia de ética afecta a la Patria. https://t.co/PcsduvV2On — Anticorrupcion.Ec (@CNACEcuador) November 25, 2026

La referencia de la Comisión está relacionada con los contratos adjudicados por el sector energético para la contratación de equipos de generación termoeléctrica durante la crisis energética de 2024, procesos que posteriormente derivaron en una investigación penal y en observaciones de Contraloría.

Procesos mencionados por la organización

La CNA también indicó que cuestiona la contratación de Manzano porque la exministra fue convocada por la Fiscalía para rendir versión dentro de la investigación por presunto peculado en el denominado caso Progen.

Además, recordó que enfrentó una solicitud de juicio político en el Parlamento por presuntas irregularidades en contratos de emergencia. Sin embargo, la petición de interpelación fue archivada.

En el mismo comunicado, la organización sostuvo que “esta designación ha sido posible debido a la ausencia de una auténtica fiscalización de la Asamblea Nacional y de la Fiscalía, cuyo accionar, en esta materia, fue una parodia para favorecer la impunidad y quebrantar todo principio ético”.

La salida de Manzano del Gobierno

Inés Manzano renunció al Ministerio de Ambiente y Energía el 20 de abril de este año. Posteriormente, su dimisión fue aceptada por el presidente Daniel Noboa el 7 de mayo mediante el Decreto Ejecutivo 376.

En ese mismo documento se designó a Juan Carlos Blum como reemplazo de la entonces ministra. Meses después, el nombre de Manzano volvió a aparecer en la administración pública al constar como asesora presidencial en los registros de la Contraloría General del Estado.

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