La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó, este viernes 29 de agosto, su preocupación en cuanto a “amenazas a la independencia de la Corte Constitucional”.

CIDH señala que la suspensión de los artículos de las leyes está dentro de las competencias de la Corte

Por medio de un comunicado, la CIDH llamó al Estado a garantizar la administración de justicia constitucional sin interferencias y la seguridad de sus integrantes, de conformidad con sus deberes internacionales.

Señaló que según la Constitución, la Corte Constitucional (CC) es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional, con autonomía administrativa y financiera.

Y que entre sus competencias está resolver acciones públicas de inconstitucionalidad contra leyes, por ello, el 4 de agosto de 2025, la CC anunció la suspensión provisional de artículos específicos de tres leyes sobre seguridad, inteligencia y transparencia en el sector público, propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional. Esto, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.

Resaltó que esta decisión se dio tras observar que la vigencia de esos artículos podría afectar derechos humanos, con el fin de precautelar el cumplimiento y la supremacía de la Constitución.

También habla de que esta decisión provisional recibió el rechazo de distintos sectores, entre ellos de las autoridades de las funciones Ejecutiva y Legislativa.

Así mismo, la ministra de Gobierno y el Presidente de la Asamblea, junto con militares y policías, expresaron su criterio y manifestaron preocupación por el impacto de la eliminación de herramientas que consideran necesarias para enfrentar al crimen organizado.

La CIDH también incluye la convocatoria del presidente Daniel Noboa a una marcha en contra de la Corte Constitucional y al anuncio de la pregunta para la consulta popular que permitiría que los jueces sean sometidos a juicios políticos.

Preocupación ante una influencia en las decisiones de la Corte

Ante estos hechos, la CIDH resalta que la separación de poderes y la independencia judicial son fundamentales en los sistemas constitucionales de pesos y contrapesos.

Y destaca que la labor de las personas operadoras de justicia es fundamental tanto para garantizar los derechos humanos, como para proteger al sistema democrático frente a los posibles abusos de los propios gobiernos, representantes electos y grupos de poder económico o de otro carácter.

Muestra su preocupación con el discurso del Gobierno que acusan que la Corte Constitucional se ha aliado con el crimen organizado y señala que esto es un ataque a la independencia judicial y pone en riesgo la seguridad de los integrantes de la Corte.

Por último, la CIDH recordó a Ecuador su deber de asegurar el desarrollo libre de la función de la Corte Constitucional y garantizar la seguridad e integridad de las personas operadoras de justicia.

