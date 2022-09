Candidatura de Jorge Yunda sigue en firme según consejero del CNE

No se presentaron impugnaciones en la candidatura del exalcalde de Quito Jorge Yunda: Foto Cortesía CNE

Orlando Silva (I)

El consejero José Cabrera, explicó que Jorge Yunda será candidato en las elecciones de la Alcaldía de Quito en 2023. Una vez que pasó la revisión del exalcalde, se aceptó la candidatura y se registró de acuerdo a la ley. Los actores políticos tenían que presentar sus recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) o ante el CNE pero no se presentó ninguna apelación.

Por ahora la candidatura de Yunda sigue en firme, así lo confirmó Cabrera la mañana de este viernes 2 de agosto. También explicó que el TCE al no tener una sentencia ejecutoriada no se le podía inhabilitar de sus derechos políticos. Si es que el TCE llega a ejecutoriar la sentencia, ahí deben entrar otros actores legales que se encargarán de ese proceso.

“Nosotros ya no tenemos competencia, nosotros avanzamos el proceso electoral y luego ya los temas que no son electorales, sino de la justicia está fuera del ámbito electoral”, comentó Cabrera.

En el caso de ganar, Cabrera informó que ellos solo avisan quiénes ganan, pero sobre la posesión de Yunda en el caso de ganar y tener una sentencia ejecutoriada estaría fuera del ámbito del CNE y sería Ministerio del Trabajo que indicaría que no puede ser funcionario público porque tiene esta sentencia.

“En este momento al no estar ejecutoriada la sentencia, sabemos que hay una sentencia, pero no está ejecutoriada. El CNE no puede asumir ese tema. El señor Yunda está calificado como candidato”, finalizó Cabrera.

Hasta el momento solo dos candidatos se han inscrito para las elecciones de 2023 para la Alcaldía de Quito. El primero en hacerlo fue Jorge Yunda y la última Jessica Jaramillo. Se espera que en las siguientes semanas los otros 10 precandidatos también hagan su inscripción en la Delegación de Pichincha.