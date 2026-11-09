Candidatos para elecciones del 29 de noviembre se conocerán el 11

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Los candidatos para las elecciones del 29 de noviembre de 2026 ya no serán difundidos este lunes 9, como estaba previsto en el calendario oficial de los comicios seccionales. La nueva fecha para conocer la nómina oficial será el miércoles 11 de noviembre.

La información fue dada a conocer por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, quien explicó las razones que motivaron la modificación del cronograma relacionado con la publicación de la lista definitiva.

Fallecimiento de un aspirante motivó el cambio de fecha

Según Cabrera, el aplazamiento se debe al fallecimiento de un aspirante que buscaba una concejalía rural en la provincia del Guayas.

El funcionario señaló que el candidato fue reemplazado y que es necesario esperar el tiempo correspondiente para que concluya el proceso de calificación y la decisión quede en firme. También precisó que se trata de un candidato suplente, por lo que la situación no altera las papeletas previstas para la jornada electoral.

De acuerdo con la explicación del titular del CNE, la normativa permite que, ante el fallecimiento del postulante, la organización política ejerza el derecho a su reemplazo.

Avanza la calificación de postulaciones

Mientras continúa el proceso, la Función Electoral avanza con la revisión de las candidaturas inscritas para los comicios.

Hasta las 11:00 de este 9 de noviembre, se habían calificado 5 173 candidaturas de un universo aproximado de 53 000 personas inscritas. Este proceso es uno de los pasos previos a la oficialización de los candidatos para elecciones del 29 de noviembre.

La publicación de la lista definitiva dependerá de que concluyan los trámites pendientes relacionados con la candidatura que fue reemplazada.

La campaña electoral espera la publicación oficial

Una vez que se oficialice la nómina de candidatos para elecciones del 29 de noviembre, el organismo electoral podrá anunciar el inicio formal de la campaña.

El calendario contempla que la campaña se desarrolle entre el 12 y el 26 de noviembre. La difusión de la lista oficial de candidatos para elecciones del 29 de noviembre es el paso previo a la activación de esa etapa del proceso electoral.

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