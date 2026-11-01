CNE pone a prueba las elecciones seccionales de Ecuador con un simulacro nacional

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolla este domingo 1 de noviembre de 2026 el primer simulacro nacional de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La jornada busca comprobar el funcionamiento de los sistemas electorales antes de los próximos comicios del 29 de noviembre de este año.

El ejercicio se realiza simultáneamente en las 24 provincias de Ecuador y en el Centro de Procesamiento Electoral del Exterior. Además, incluye la participación de autoridades electorales, organizaciones políticas y personal de seguridad.

Sin embargo, el principal desafío de esta jornada está en comprobar la capacidad técnica del organismo electoral para procesar información y responder ante posibles inconvenientes.

¿Qué evalúa el CNE durante el simulacro electoral?

El presidente del CNE, José Cabrera Zurita, explicó durante la inauguración que el simulacro permitirá evaluar el 100% de los componentes técnicos del proceso electoral.

Asimismo, el organismo comprobará la efectividad de los planes de contingencia establecidos para los próximos comicios.

Estos procedimientos buscan identificar posibles dificultades operativas antes de la jornada electoral. De esta manera, el CNE podrá revisar el funcionamiento de los mecanismos previstos para el desarrollo de las elecciones.

Uno de los principales componentes del ejercicio es el procesamiento de aproximadamente 270 000 actas de escrutinio, correspondientes a las diferentes dignidades que se elegirán.

Esta actividad permitirá poner a prueba los procedimientos relacionados con el manejo de los resultados electorales.

Por otra parte, el simulacro contempla la habilitación de 2 713 recintos electorales distribuidos en el territorio nacional.

La dimensión del ejercicio busca reproducir distintas condiciones operativas que enfrentarán los responsables de organizar las elecciones.

¿Quiénes participan en el simulacro electoral de Ecuador?

El operativo reúne a funcionarios electorales, representantes de organizaciones políticas, miembros del cuerpo consular y personal de las instituciones de seguridad.

De acuerdo con la información del CNE, participan 7 520 miembros de las Fuerzas Armadas y 7 620 integrantes de la Policía Nacional.

En conjunto, son 15 140 efectivos de ambas instituciones involucrados en el ejercicio nacional.

La participación de estas entidades forma parte de la coordinación institucional prevista para el desarrollo del proceso electoral.

Además, la presencia de delegados de organizaciones políticas permite incorporar a estos actores en las actividades de preparación de los comicios.

¿Qué autoridades encabezaron el primer simulacro nacional?

La inauguración del simulacro tuvo actividades en diferentes provincias del país.

En Pichincha participaron el presidente del CNE, José Cabrera Zurita, y la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma Peralta.

También estuvieron presentes los consejeros electorales Elena Nájera Moreira y José Merino Abad.

Mientras tanto, en Guayas, la actividad estuvo encabezada por el consejero electoral Enrique Pita García.

La participación de las autoridades se enmarca en una jornada nacional que involucra tanto la organización de los comicios como la coordinación de las instituciones participantes.

¿Por qué es importante el simulacro para las elecciones seccionales?

Las elecciones seccionales exigirán una operación electoral que abarque todo el territorio ecuatoriano y el procesamiento de actas correspondientes a distintas dignidades.

Por ello, el simulacro constituye una prueba de los procedimientos técnicos y operativos previstos para esa jornada.

Además, la revisión de los planes de contingencia permitirá evaluar los mecanismos de respuesta ante eventuales problemas, como la transmisión de resultados electorales, problemas informáticos en el procesamiento de actas, interrupciones eléctricas o de conectividad, dificultades logísticas en los recintos electorales.

El ejercicio también incluye al Centro de Procesamiento Electoral del Exterior, como parte de la estructura nacional de preparación.

No obstante, la realización del simulacro no implica, por sí sola, que todos los sistemas hayan superado las pruebas. Esa conclusión dependerá de los resultados de las evaluaciones técnicas.

La jornada de este domingo representa, por tanto, una etapa de preparación para las próximas elecciones. Su importancia estará en los resultados que obtenga el CNE y en las eventuales correcciones que deban aplicarse antes de los comicios.