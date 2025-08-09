El camino hacia la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa comenzó el 7 de agosto con dos hitos legislativos y judiciales. Ese día, la Corte Constitucional (CC) dio su aval a la primera de las preguntas planteadas por el Ejecutivo: la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador.

La resolución se emitió tras el control previo de la pregunta, sus considerandos y el anexo, y determinó que estos cumplen con los requisitos de claridad y lealtad establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Con el dictamen favorable, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá aplicar el procedimiento para referéndums de reforma constitucional previsto en la ley.

El contenido de la reforma sobre bases militares

La pregunta aprobada por la Corte plantea eliminar la prohibición de establecer bases o instalaciones militares extranjeras y de ceder bases nacionales a fuerzas armadas o de seguridad de otros países. El anexo sustituye el artículo 5 de la Constitución por un único enunciado: “El Ecuador es un territorio de paz”.

Esta propuesta ya había pasado por la Asamblea Nacional el 3 de junio, con 82 votos a favor, y es la primera de las siete interrogantes que el Gobierno espera someter a consulta a mediados de diciembre de este año.

Reforma para eliminar el financiamiento estatal a partidos

Ese mismo 7 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó, con 81 votos, otra reforma parcial a la Constitución, esta vez a los artículos 110 y 115, para eliminar el financiamiento estatal destinado al funcionamiento de organizaciones políticas y a la publicidad electoral.

Esta iniciativa será la segunda pregunta de la consulta, aunque aún debe ser revisada por la Corte Constitucional.

La propuesta, impulsada por la Comisión Especializada Ocasional presidida por Esteban Torres, plantea que los partidos y movimientos políticos se financien únicamente con aportes de sus afiliados y simpatizantes. Torres señaló que, entre 2008 y la actualidad, el Estado ha asignado 263 millones de dólares para este rubro, sin que ello haya fortalecido la democracia o mejorado la calidad de los partidos políticos.

En cuanto a la promoción electoral, el nuevo texto del artículo 115 prohíbe el uso de recursos estatales y publicidad gubernamental durante las campañas. Además, establece que la ley fijará sanciones y mecanismos de control sobre la propaganda y el gasto electoral.

Próximos pasos

La aprobación en el Legislativo abre la puerta para que ambas reformas sean sometidas a votación ciudadana.

La Corte Constitucional ya dio luz verde a la reforma sobre bases militares, mientras que la eliminación del fondo partidario aguarda su dictamen para integrarse a la consulta popular que el Gobierno prevé realizar a fin de año.