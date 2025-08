La inclusión de una pregunta en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, que propone permitir el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional (CC), ha abierto un intenso debate jurídico.

Más noticias

La propuesta sugiere modificar la Constitución para considerar a estos magistrados como autoridades susceptibles de este tipo de control, lo que genera inquietudes sobre el impacto que podría tener en la independencia judicial y la separación de poderes.

Expertos coinciden en que la medida contradice la tradición jurídica ecuatoriana y representa un riesgo directo para el sistema democrático.

El origen técnico del cargo y el riesgo de politización

Tanya Torres, catedrática de la Escuela de Derecho de la UIDE, explica que los jueces constitucionales del Ecuador son seleccionados mediante concursos de méritos y oposición, un proceso técnico que excluye criterios políticos.

A diferencia de los sistemas anglosajones, donde algunos jueces pueden ser designados por el Legislativo o el Ejecutivo, en Ecuador no existe esa práctica. Por ello, considera inadecuado que se evalúe su gestión con mecanismos propios de autoridades políticas.

Pablo Játiva, abogado y catedrático de la UIDE, advierte que esta reforma generaría un contexto en el que los jueces empiecen a calcular el impacto político de sus fallos, temiendo que una sentencia incómoda para el poder legislativo o para un bloque mayoritario derive en un juicio político. Considera que eso constituiría un grave retroceso, ya que transformaría a los magistrados en actores subordinados al poder político y no en garantes técnicos del derecho.

Para Játiva, la propuesta del Ejecutivo representa un riesgo estructural para el funcionamiento de la justicia, independientemente de quién esté en el poder. Sostiene que si un gobierno puede intervenir en la Asamblea y usar su mayoría para condicionar a los jueces, se estaría configurando un sistema en el que se pierde la garantía de una justicia imparcial, técnica y autónoma.

Una amenaza a la independencia judicial y la separación de funciones

Edison Guarango, abogado constitucionalista, sostiene que permitir juicios políticos a jueces constitucionales atentaría contra la independencia judicial, principio fundamental del Estado de derecho. Explica que los jueces deben mantenerse al margen de las decisiones políticas, ya que su rol es resolver conflictos entre particulares y entre ciudadanos y el Estado, sin presiones externas.

Torres recuerda el antecedente del caso peruano durante el fujimorismo, en el que se destituyó a magistrados constitucionales por decisión política, y que fue posteriormente condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Indica que la propuesta ecuatoriana repite ese patrón y podría llevar al país a situaciones similares de vulneración de la institucionalidad.

Játiva insiste en que juzgar a los jueces por sus decisiones jurisdiccionales contradice los estándares internacionales. Cita a la Corte Interamericana, que ha establecido que los fallos de jueces, en cuanto decisiones jurídicas, no pueden ser objeto de juicios políticos. Considera que permitirlo abriría la puerta a un control político de la justicia, contrario al marco internacional de protección de la independencia judicial.

Existen controles sin necesidad del juicio político a jueces de la Corte Constitucional

Torres señala que los jueces constitucionales sí están sometidos a control. Cuentan con un mecanismo disciplinario interno y pueden ser procesados civil o penalmente si cometen delitos o faltas. En esos casos, su juez natural es la Corte Nacional de Justicia, tras una investigación de la Fiscalía General. Por eso, considera que no hay vacío institucional que justifique el juicio político.

Guarango coincide en que los magistrados no son intocables. Sostiene que cualquier persona puede ser investigada penalmente, incluidos los jueces de la Corte Constitucional. Sin embargo, recalca que esas investigaciones deben seguir el debido proceso y no estar motivadas por decisiones políticas o por el contenido de una sentencia.

Játiva diferencia claramente entre una falta penal y una decisión jurídica. Considera legítimo juzgar a un juez por delitos flagrantes o actos de corrupción, pero no por su interpretación de la Constitución. Reitera que el control sobre sus sentencias no puede convertirse en una herramienta política, porque se violan estándares internacionales y se socava el principio de imparcialidad judicial.

El control político a jueces es posible si se limita su alcance

Ismael Quintana, abogado constitucionalista, señaló en su cuenta de X que varios países de la región contemplan mecanismos de juicio político o remoción parlamentaria para jueces constitucionales o cortes supremas, como Bolivia, Honduras, Perú, Venezuela, Colombia, El Salvador y Paraguay.

Añade que Ecuador también los tuvo hasta la Constitución de 1998 y los mantiene actualmente para el Tribunal Contencioso Electoral.

Sistemas constitucionales que contemplan mecanismos de juicio político o procedimientos parlamentarios de remoción de altas Cortes, sean salas, tribunales o cortes constitucionales, así como cortes o tribunales supremos de justicia que ejercen jurisdicción constitucional:… — Ismael Quintana (@ismaelquintanag) August 6, 2025

Aclara que las condenas internacionales a Ecuador, como en los casos Camba Campos y Quintana Coello, no fueron por la existencia del juicio político como figura, sino por remociones sin proceso ni derecho a la defensa. Considera que el sistema interamericano no prohíbe el control político en sí, siempre que no se base en decisiones judiciales.

Para Quintana, la propuesta no es novedosa ni incompatible con los estándares internacionales, siempre que incluyan límites claros. Sostiene que una eventual reforma debería establecer causales específicas, un quórum calificado y excluir la destitución por el contenido de fallos judiciales.

Riesgos de uso político y límites necesarios si se aprueba

Guarango advierte que, en un contexto como el ecuatoriano, donde la Asamblea a menudo actúa en función del poder de turno, esta reforma daría paso a una presión directa sobre los jueces. Expresa que permitir que legisladores sin formación técnica evalúen decisiones constitucionales debilita gravemente el sistema de justicia.

Torres insiste en que no existen salvaguardas posibles para evitar abusos si se permite el juicio político a magistrados. Sostiene que, por la forma en que han sido seleccionados —a través de un proceso técnico y no político—, no deberían estar expuestos a sanciones políticas. Considera que la independencia judicial se vería erosionada desde el momento en que se habilite esa vía.

El #CNE puede convocar a #ConsultaPopular mientras no exista un dictamen de la Corte Constitucional

https://t.co/9HB5JRcW4n pic.twitter.com/pCepkpiwo4 — El Comercio (@elcomerciocom) August 5, 2025

Játiva subraya que esta enmienda no solo representa un riesgo para el presente, sino para cualquier gobierno futuro que logre controlar la Asamblea. Afirma que esa capacidad de incidir en la justicia mediante presión política equivale a secuestrar la institucionalidad. Por eso, considera que la propuesta del Ejecutivo compromete el desarrollo democrático del país y debilita los pilares de un sistema judicial independiente.