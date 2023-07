Bananeros de El Oro piden al Gobierno medidas para afrontar fenómeno de El Niño

Bananeros de El Oro piden al Gobierno medidas para afrontar el fenómeno de El Niño. Foto: Captura de pantalla

Representantes de la Asociación de Bananeros Orenses (ABO) se pronunciaron este 3 de julio del 2023 para pedir al Gobierno medidas urgentes que permitan al sector enfrentar el fenómeno de El Niño. Los dirigentes estiman que esa amenaza climática destruiría alrededor de 50 000 hectáreas de plantaciones.

La ABO está integrada por pequeños y medianos productores de banano. Sus representantes señalaron en una rueda de prensa que son insuficientes las labores de limpieza de canales de desfogue en sus fincas. Sin embargo, no pueden implementar otras medidas debido a los precios bajos recibidos por la fruta.

Iván Goottman, técnico de la ABO, dijo que hasta junio de 2023 reciben 2,50 dólares por la caja de banano de exportación, cuando el precio mínimo de sustentación es de 6,50 dólares. Hizo un llamado a las autoridades del Gobierno Nacional para que hagan respetar la Ley de esta fruta y que se transparente su comercialización.

También solicitaron a los consejos provinciales que cumplan con sus competencias de limpieza y desazolve de los canales principales. Consideran que existe falta de acción de las instituciones locales.

Según la ABO, las zonas más afectadas por El Niño serían las más bajas en relación al nivel de las cuencas de los ríos, donde están asentadas las plantaciones bananeras.

Goottman explicó que algunos exportadores de banano se aglutinan para contratar una empresa verificadora que certifique la calidad de la fruta, esta desecha el producto que no sirve.

“Es juez y parte el productor exportador, no quiere perder un racimo. Mientras no haya un control por el Ministerio de Agricultura seguiremos teniendo problemas, pero no por parte del pequeño y mediano productor”, sostuvo. Por eso el técnico criticó que se les intenta responsabilizar de la situación complicada que atraviesa el sector.

El directivo exigió al Gobierno central que dicte políticas agrarias a favor del sector, “si no las hace, con este fenómeno invernal de El Niño el sector estará desapareciendo en mediano o corto plazo”.

Advierten movilizaciones

Segundo Solano, presidente de la ABO, aseguró que el sector bananero ha evitado la reacción en las calles pese a que no obtienen atención del Ministerio de Agricultura. Manifestó que su gremio mantiene reuniones con otros sectores que también se ven afectados en la provincia.

“No queremos levantarnos, pero aquí va haber un levantamiento social fuerte. El Gobierno Nacional está creando las condiciones suficientes. No va a ser únicamente el sector productor que va a salir a reclamar (…) En un momento determinado tendremos que tomarnos las carreteras”, advirtió.

Por eso, el dirigente solicitó al actual Gobierno que cambie la realidad del sector agropecuario para evitar el problema social.

A la administración de Guillermo Lasso le quedan alrededor de cinco meses de gestión, hasta que en noviembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue las cartas credenciales al nuevo Presidente y Vicepresidente de la República.

Solano cree que hay tiempo para que el Gobierno rectifique errores. “El Gobierno tiene la oportunidad de retirarse con dignidad, cuando hay voluntad se lo puede hacer en una semana o un mes y dejar el camino marcado, de respeto, para la agricultura”, resaltó.

Mauricio Ortiz, presidente del Centro Agrícola de Machala, sostiene que el sector debería ser declarado en emergencia por la falta de atención y se controle el uso de los recursos que se asignen para que no sean mal utilizados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Hay 3 810 productores de banano en El Oro, cada uno tiene entre 10 y 15 colaboradores. Otros 3 000 se dedican a otros cultivos, resumió.

