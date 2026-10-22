Así se pagarán los 20 dólares a los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) podrán recibir por transferencia bancaria los USD 20 que entrega el Consejo Nacional Electoral (CNE) como compensación por su participación en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

El pleno del organismo electoral aprobó este cambio el miércoles 21 de octubre y modificó el reglamento que establece las condiciones para la conformación, el funcionamiento y la compensación de quienes integran las mesas de votación.

La nueva modalidad permitirá que los ciudadanos reciban el pago directamente en una cuenta bancaria o de una cooperativa de ahorro y crédito que opere en Ecuador. El CNE prevé habilitar en los próximos días un módulo en su página web para que los integrantes de las JRV registren sus datos.

#CNEInforma 📽️



Para las #Elecciones2027Ec y #ElecciónCPCCS2027, los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto que cumplan su deber cívico, podrán recibir su compensación económica mediante transferencia bancaria. 📨💵



Conoce más en la siguiente nota. 🎞️⬇️ pic.twitter.com/R5VqF5eaus — cnegobec (@cnegobec) October 22, 2026

Registro bancario estará disponible hasta el día de las elecciones

Los miembros de las juntas electorales interesados en recibir la compensación mediante transferencia deberán ingresar al portal institucional del CNE y completar el registro con la información de su entidad financiera.

El módulo permanecerá habilitado hasta el domingo 29 de noviembre, fecha de las elecciones seccionales. Una vez que concluya el proceso electoral, el organismo realizará las transferencias a las cuentas registradas, de acuerdo con el mecanismo aprobado.

Esta opción busca facilitar el pago de la compensación económica a los ciudadanos que cumplen funciones durante la jornada electoral. El registro permitirá al CNE disponer de los datos necesarios para procesar las transferencias.

Otras dos opciones de pago se mantienen habilitadas

La transferencia bancaria se sumará a las dos modalidades que el organismo electoral utiliza para entregar los USD 20 a los integrantes de las JRV.

La primera corresponde al pago presencial en territorio, destinado a las zonas de difícil acceso. La segunda permite cobrar la compensación en ventanillas a quienes no disponen de una cuenta bancaria, prefieren no registrar sus datos financieros o cuentan con una cuenta que no supera los mecanismos de validación establecidos por el organismo.

Con estas alternativas, el CNE mantendrá distintas opciones para entregar el incentivo económico, de acuerdo con las condiciones de cada ciudadano y su acceso a los servicios financieros.

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