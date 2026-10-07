La renovación parcial del CNE se aplaza y queda pendiente para después de las elecciones

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Las elecciones del 29 de noviembre de 2026 se realizarían antes de que concluya el concurso para renovar parcialmente el Consejo Nacional Electoral (CNE). La planificación del proceso sitúa la designación de los consejeros en enero de 2027, sujeta al cumplimiento de las etapas pendientes.

El concurso está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), mediante una Comisión Ciudadana de Selección. Su objetivo es elegir dos consejeros principales y dos suplentes, por lo que el procedimiento no contempla reemplazar a los cinco integrantes del organismo electoral.

El sorteo de docentes y la custodia de las pruebas siguen pendientes

La Comisión Ciudadana de Selección reformó por tercera ocasión en el año el cronograma del concurso. La modificación se produjo después de los retrasos en la conformación del listado de catedráticos encargados de preparar las preguntas y los casos hipotéticos para las evaluaciones.

Los documentos publicados por el Cpccs registran que el 24 de septiembre de 2026 la comisión aprobó y declaró conformado el universo de docentes habilitados para participar en el sorteo público. El listado reúne a académicos admitidos tras cuatro convocatorias a universidades y escuelas politécnicas.

🔴 EN VIVO | Sigue la Sesión Extraordinaria Nro. 16 de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso de renovación parcial de las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral. ▶️ Conéctate https://t.co/upbt7cjqpt https://t.co/XheAkWq176 — Participa Ecuador (@CpccsEc) September 29, 2026

El calendario difundido ubica el examen escrito el 16 de noviembre y el inicio de la evaluación práctica el 25 de noviembre. La designación se proyecta para enero de 2027.

La primera renovación parcial debía concretarse en 2021

El artículo 218 de la Constitución establece que el CNE está integrado por cinco consejeros principales, con períodos de seis años. También dispone una renovación parcial cada tres años, de dos miembros en la primera ocasión y de tres en la segunda, de manera sucesiva. Los suplentes deben renovarse de la misma forma.

Tras la designación de autoridades en 2018, la primera renovación parcial debía concretarse en 2021. Con la planificación actual, ese cambio se proyecta para más de cinco años después.

El procedimiento registra actuaciones anteriores a 2023. Según el Cpccs, los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección fueron posesionados en noviembre de 2022. La convocatoria al concurso para los postulantes fue aprobada en marzo de 2023.

Las fechas previstas para completar la selección también han cambiado durante 2026. En julio, el Cpccs informó que un cronograma tentativo contemplaba presentar el informe final al pleno el 29 de octubre, siempre que no surgieran impedimentos externos. La planificación difundida posteriormente trasladó la designación a enero de 2027.

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