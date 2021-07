Asambleístas piden explicaciones de Llori sobre proceso para compra de vehículos

Roger Vélez (I)

Los asambleístas Bruno Segovia (PK) y Fernando Villavicencio (Ind.) demandaron explicaciones de la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori (PK), sobre un proceso para la compra de vehículos para esta Función del Estado.

“Confírmeme colega Guadalupe Llori, qué hay de cierto de una eventual adquisición de 4 vehículos de alta gama para la Asamblea. ¿En plena crisis nos podemos dar ese lujo?”, publicó Segovia en un tuit que hasta el momento no tiene respuesta de la aludida.

En declaraciones a este Diario, el legislador agregó: “No estamos hablando de corrupción, pero no me parece correcto que se gaste una gran cantidad de dinero, cuando podemos poner en funcionamiento vehículos que van a prestarnos el mismo servicio, sin gastar tanto en época de crisis”.

“Yo simplemente he manifestado mi preocupación de que se vaya a comprar seis vehículos, a USD 60 000, en época de crisis, cuando hay vehículos que están dañados, que simplemente con una pequeña, mínima inversión, se pueden tener como 15 vehículos a disposición del personal de la Asamblea, ¿por qué van a comprar en época de crisis?”, insistió.

A su vez, Villavicencio manifestó que comparte la “preocupación” de Segovia y anunció que desde la Comisión de Fiscalización que él preside se investigará este tema.

“Esta mañana he confirmado que se ha abierto un proceso de compra de vehículos, me parece importante que podamos alertar e investigar las justificaciones para esta adquisición en condiciones de una fragilidad económica que enfrenta la Asamblea sino el país”, señaló.

La oficina de prensa del Parlamento respondió a este Diario que prepara un comunicado al respecto.

Por otra parte, Segovia ratificó que en los próximos días formalizará su salida de la bancada de Pachakutik por no estar de acuerdo con algunas decisiones.