La Asamblea Nacional del Ecuador resolvió fiscalizar a la red de hospitales a cargo del Ministerio de Salud Pública.

El comunicado se difundió este martes, 13 de agosto, tras reclamos de pacientes y la polémica por la muerte de neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil.

Asamblea fiscalizará hospitales públicos de Ecuador

De acuerdo con la Asamblea, los legisladores deberán desplazarse a sus y realizar una verificación exhaustiva de la red de hospitales públicos del Ministerio de Salud.

La institución mencionó que adoptó en cumplimiento del deber constitucional de fiscalización de la Asamblea, y responde a la necesidad de garantizar el derecho a la salud de todos los ecuatorianos.

Según el comunicado oficial, los legisladores deberán presentar un informe detallado en el plazo máximo de una semana.

Los análisis irán al Ministro de Salud para que se adopten de forma inmediata las acciones correctivas necesarias en cada caso. Aunque, luego, desde la entidad indicaron que ampliarán cómo será el proceso.

El proceso para fiscalizar a los hospitales

Una vez culminada la fase de inspección en territorio, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional será la encargada de dar seguimiento a los hallazgos.

El objetivo es garantizar que las necesidades identificadas en los hospitales públicos sean atendidas de manera efectiva y sin dilaciones.

Esta decisión se produce en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la calidad de los servicios hospitalarios, la dotación de insumos médicos y la atención a pacientes en diversas regiones del país.

Muerte de neonatos en Hospital Universitario

Este martes, 12 de agosto, el ministro de Salud, Jimmy Martin, informó que las muertes de 12 neonatos en Guayaquil fueron por causas multifactoriales.

Según refirió, se trató de recién nacidos que presentaron alguna complicación, ya sea pediátrica, neonatal o materna.

Habló de casos de niños con bajo peso al nacer o con prematuridad o, en muchos casos, inmaturidad extrema, lo cual “condiciona su estabilidad clínica”.

No obstante, a la par, el Ministro mencionó que en dos de los 12 fallecidos se evidenció la presencia de la bacteria KPC. Este 13 de agosto, el funcionario compareció en la Comisión de Salud de la Asamblea.

