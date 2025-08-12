El Pleno de la Asamblea sesionó la tarde y la noche de este martes 12 de agosto de 2025 para decidir sobre el juicio político planteado contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de funciones.

El juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura

El asambleísta Fernando Jaramillo, de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), acusa a Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura por incumplimiento de funciones.

Según Jaramillo, que insiste en la censura y destitución de Goyes, la vocal de la Judicatura incumplió el mandato popular del 21 de abril de 2024″.

En esta consulta se aprobó la creación de unidades judiciales y de jueces especializados en materia constitucional.

“La vocal Solanda Goyes abandonó la sesión 033-2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura y se salió de forma deliberada e irresponsable cuando se tenía que votar el reglamento para jueces especializados en materia constitucional”, dijo.

Jaramillo llamó a la bancada del correísmo, Revolución Ciudadana, a votar por el juicio y agregó que, si fuera un juicio ordinario, Goyes ya sería sentenciada.

Respuesta de Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura

En la respuesta, la acusada, Solanda Goyes, dijo que el juicio político es “absurdo”.

Cuestionó a Jaramillo que le preocupe una sesión, pero no que aún no hay unidades jurisdiccionales especializadas en garantías constitucionales.

Dijo que esto es producto de la “inoperancia” de quien administra el Consejo de la Judicatura y no por ella.

La vocal de la Judicatura aseguró que es una perseguida y calificó a la acusación de “minúscula”, que el 5 de agosto de 2024 empezó una campaña de difamación en su contra en redes con 13 videos.

Goyes usó las tres horas a los que tenía derecho, mientras Jaramillo 40 minutos del tiempo permitido.

Réplica de Fernando Jaramillo

En la réplica, Fernando Jaramillo dijo que hay presunto nepotismo y conflicto de intereses por contratos a sus hijastros.

“Quedó claro que era íntima amiga de Wilman Terán el ‘Diablo‘”, señaló.

Jaramillo utilizó 15 minutos de la hora que le correspondía.

Solanda Goyes realizó su contraréplica

Señaló que lleva seis años en el Consejo de la Judicatura como funcionaria y que lo único que le ha permitido eso es el trabajo organizado.

Sobre Wilman Terán, dijo que le conoció en el Consejo de la Judicatura.

“No tengo ningún pecado cometido en el Consejo de la Judicatura“, indicó.

Votación: Pleno de la Asamblea no dio paso a la destitución

La moción que presente el asambleísta Fernando Jaramillo (ADN) para la censura y destitución de Solanda Goyes necesitaba de 101 votos para ser aprobada.

A las 23:40, el Pleno decidió no aprobar la moción de Jaramillo. En total se registraron 144 asambleístas para la votación; de estos, 75 legisladores dieron su voto a favor, 64 como abstenciones y cinco contra.

Por ello, el pedido de destitución de Goyes no procedió.

