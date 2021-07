Vicepresidente Alfredo Borrero: ‘Con vacunas unidosis pensamos cumplir la meta de los 100 días’

Jorge R. Imbaquingo

Entrevista con el vicepresidente de la República Alfredo Borrero sobre el sistema de salud y el proceso de vacunación contra el covid-19 en Ecuador.

La Secretaría de Planificación le reveló a este Diario que hay USD 1 240 millones para repotenciar la salud. ¿Cómo los van a invertir?

Queremos cambiar el modelo de atención de salud. Ahora tenemos un modelo de atención curativo, pero queremos pasar a uno preventivo con tres pilares: salud, salubridad y vida saludable. Esto último tiene que ver con los condicionantes que al ser humano le llevan a enfermarse, como por ejemplo los diabéticos por un mal manejo de su alimentación y que son factores que podemos cambiar; entramos también en un tema muy complicado, la desnutrición crónica infantil, que el Gobierno lo ha tomado tan en serio que una persona se dedicará solamente a ese tema. Entonces, luego pasamos al tema de salubridad, 40% de ecuatorianos no tienen acceso a agua potable. Por lo tanto, queremos trabajar con los GAD para que construyamos redes sanitarias. Y luego vamos al tema de salud, para enfocarnos en el primer y segundo nivel de atención de salud, donde se maneja el 80% de la patología. Queremos repotencializar los centros y subcentros de salud los oficiales de primero y segundo nivel de atención,

Son USD 1 240 millones. ¿Qué hará para no repetir la historia de los últimos 14 años?

El problema fundamental es que no ha existido transparencia y como los hospitales tienen un buen presupuesto… diré una cifra: el hospital Teodoro Maldonado Carbo maneja USD 250 millones, que es bastante dinero. Cuando hablamos de economía de la salud significa que tenemos que destinar las compras a las prioridades y con honestidad, pero si se compran fundas para cadáveres de USD 12 en 160, no hay presupuesto que alcance. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Transparentar las compras. El nudo crítico es el sistema de compras públicas

Tendrá que reestructurar el Sercop…

He tenido algunas visitas con la directora del Sercop, María Sara Jijón. Hemos discutido y tenemos claro que el Sercop tiene que ser el que detecte los problemas previos, porque si detectamos postmortem ya no se arregla absolutamente nada. Ella está haciendo la reforma estructural al Sercop, va a poner mano dura en el tema de compras públicas. Si no ponemos de moda la honestidad vamos a seguir con el mismo problema que hemos tenido durante 14 años, porque en ese tiempo sí se hicieron hospitales… con sobre precio; sí se compraron insumos… con sobreprecio; y últimamente se repartieron los hospitales como botín político.

La atención es deplorable en el sistema público…

La repotenciación va hacia allá, a los centros de salud a algunos hospitales para no tener el colapso del tercer nivel. Para hacer todo esto nosotros tenemos que utilizar la tecnología, basados en tener una historia clínica electrónica, queremos ver si podemos colocar la historia clínica y chip de la cédula. Estos cambios tecnológicos hacen que los pacientes tengan acceso al sistema de salud y luego viene el tema que ha levantado polvareda, cómo dotamos de medicamentos a los pacientes.

¿Por eso es que está tratando de abrir esto a las farmacias privadas?

Queremos decir muy claro que va a haber farmacias en los hospitales, pero estamos buscando un mecanismo para que si no hay la medicina en el hospital la consiga de cualquier forma. El objetivo es tratar de bajar el nivel de costos de las compras públicas y con eso darle la mejor atención a los pacientes.

En unas declaraciones cuando se fue al hospital Carlos Andrade Marín dijo que había desabastecimiento. ¿Cómo lo va a solucionar?

Estamos haciendo el levantamiento, tanto en el Instituto Ecuatoriano en Seguridad Social como en el Ministerio de Salud, del stock de los medicamentos que necesitamos. Una vez con el listado completo el Presidente va a dar el visto bueno para hacer una compra para abastecer los hospitales que en este momento no tienen. Luego haremos una gestión a largo plazo, en la cual estamos viendo varios mecanismos, para cumplir con el objetivo final que es darle al paciente los medicamentos que necesita, no podemos olvidarnos de los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedades catastróficas y raras. Ahora vamos con el personal, que es un tema bien difícil, porque muchos han estado enquistados de los hospitales y ya se han hecho intervenciones en el Teodoro Maldonado Carlos, donde entró la Fiscalía y la Policía para obtener información. Queremos progresivamente ir abriendo la posibilidad de que la gente honesta y capacitada esté. El Ministerio de Salud abrió un ‘link’, donde la gente puede ingresar con sus carpetas, presentar sus documentos y que nos apoyen en este en este en esta nueva cruzada de buscar personas que combinen dos cosas: honestidad y que sepan hacer las cosas.

Un niño que necesitaba el medicamento más caro del mundo ya murió. ¿Qué va a hacer con esos niños?

Yo recibí a la mamá de este niñito en estas oficinas. Nosotros le hemos dado celeridad a estos requerimientos que son complejos, porque estamos hablando de 19 pacientes en el Ecuador que tienen el mismo problema, y estamos hablando de casi USD 40 millones. Esto ha preocupado inmensamente al presidente Lasso, que se reunió con el Presidente de la farmacéutica que tiene ese medicamento, para llegar a acuerdo y que se proceda con la entrega de los medicamentos para los otros niños.

¿Por qué hubo tan poca vacunación comparando al anterior gobierno?

Esto se da porque en noviembre le solicité al entonces candidato Lasso que me autorice formar un comité de expertos para hacer un programa de vacunación, donde no se meta la política en la vacunación, sino se definen las políticas de vacunación. Viajé entre marzo y abril a otros países para ver cómo estaba el proceso de vacunación, lo que significaba reunirme con los CEOs de las compañías productoras para ver la accesibilidad de las vacunas. Una vez que ganó, el Presidente lideró la diplomacia de las vacunas: nombró a Juan Carlos Holguín como embajador itinerante en el tema de las vacunas y comenzó la negociación directa, bis a bis. Con un buen plan de vacunación, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo comenzaron a ayudarnos para comprar las vacunas. El lunes 31 de mayo iniciamos ya el plan de vacunación que contemplaba utilizar la base de datos del CNE. Con eso hemos inmunizado con la primera dosis a casi 8 millones. En el gobierno anterior hasta el mes de mayo 23 de marzo, 2 millones de ecuatorianos

¿Y alcanzarán a completar los 9 millones en los 100 días?

Tenemos casi dos millones de ecuatorianos con segunda dosis y casi 8 millones con primera dosis. Con algunas vacunas tenemos que alargar la segunda dosis, por ejemplo, AstraZeneca dice que a los 84 días, por lo tanto, puede ser que allí no alcancemos con segundas dosis en los primeros 100 días de Gobierno. Pero vamos a cumplir con la palabra del Presidente. Probablemente la siguiente semana nos llegan las vacunas Cansino que son unidosis. Con las vacunas unidosis pensamos cubrir la ruralidad y cumplir le meta de los 100 días con brigadas que vayan a los sitios más alejados.

¿Cómo evitar que haya una duplicidad de funciones con el Ministerio de Salud?

Tengo el encargo del Presidente de velar por mejorar la salud, es decir, manejar los grandes planes. La delineación del dibujo lo hacen el Ministerio de Salud o el IESS. Con absoluto respeto, yo no soy de los que atropello a nadie, a mí me gusta cumplir en base de diálogo. Hay unas delgadísimas líneas grises, a veces dirán, no me gusta, yo soy el presidente Consejo Superior, yo soy la ministra y yo hago esto… yo respeto, porque nunca en mi vida he confrontado, o sea, la confrontación para mí es el último recurso. El diálogo es el primer recurso y hasta ahora no hemos tenido problemas.

Si el Presidente le diera otras funciones políticas, por fuera de la salud, ¿estaría de acuerdo?

En confianza, siempre me ha gustado la política. Siempre se ha respirado política en mi casa. Yo creo que la salud y la política tienen un puente que les une que es el servicio. Yo estaré en las funciones que el presidente me diga. Soy muy respetuoso de sus decisiones. Esperemos que me siga y comentando estos cuatro años lo que más sé hacer, que es la salud.

HOJA DE VIDA

Alfredo Borrero Vega (Cuenca, 1955).

Es médico graduado en la Universidad de Cuenca. Tiene un posgrado en neurocirugía del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Tiene un Diplomado en Administración de Salud de la Universidad de Harvard.

Además, fue director del Hospital Metropolitano de Quito y fue el decano fundador de la Facultad de Medicina de la UDLA, en Quito.