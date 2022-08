Abdalá Bucaram se someterá a operación de corazón en Ecuador

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales. El expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, informó que se someterá a una nueva operación de corazón. Y anunció que será intervenido en Ecuador, ante la imposibilidad de viajar a un hospital en Houston, Estados Unidos.

“Lamento informar a la ciudadanía que no son buenos mis últimos estudios del corazón" apuntó Bucaram en Twitter, la tarde de este miércoles 24 de agosto del 2022. "Desgraciadamente gracias a la Fiscalía no podré salir del país para ir a Houston", agregó. Asi, un médico ecuatoriano lo operará en los primeros días de septiembre, agregó.

Bucaram sufre de una miocarditis y problemas de corazón de vieja data; le implantaron un ‘bypass’ en el año 2007. Y en 2016 especialistas estadounidenses le colocaron un cardiodesfibrilador bicameral (un resincronizador cardíaco). El expresidente debía someterse a un cambio de ese dispositivo este mes de septiembre en un centro médico de Houston, donde solía atenderse esa afección.

