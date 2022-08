Proceso para la designación del Procurador empieza con traspié en el Cpccs

Hernán Ulloa asumió el cargo de presidente de la entidad desde febrero pasado, tras la disputa con Sofía Almeida. Foto: Archivo / El Comercio

Daniel Romero Redactor (I)

El proceso para la designación de la nueva autoridad de la Procuraduría General del Estado no arrancó bien. Dos de las tres personas que integran la terna enviada por el Ejecutivo no cumplieron con uno de los requisitos para ser calificados para esas funciones.

La tarde del martes pasado 23 de agosto de 2022, con cuatro votos a favor de los siete posibles, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) decidió acoger el informe de la Comisión verificadora. El documento establecía que solamente Juan Manuel Izquierdo cumplía con los requisitos y no incurría en ninguna de las inhabilidades para postularse.

Yolanda Salgado y Juan Carlos Larrea no presentaron el documento que certifica que no han sido ni son parte de una organización política. Según el presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, ese trámite es personal y la entidad no puede pedirla al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al final, el Pleno decidió notificar al Ejecutivo con la decisión. Además, en un plazo de 72 horas, Lasso deberá completar los integrantes de la terna para continuar con el proceso de designación.

Este es el segundo proceso que tiene problemas con la terna enviada por el Ejecutivo. El anterior, en el caso de la designación del Superintendente de Bancos, ocasionó un conflicto jurídico que llegó a instancias de la justicia jurisdiccional con acciones de protección de por medio.

No solo eso. Ese hecho fue uno de los golpes más fuertes que ha tenido que enfrentar el Gobierno. Trascendió el audio de una llamada entre Raúl González, quien fue elegido por el Pleno del Cpccs, y Aparicio Caicedo, actual consejero del Gobierno.

En esa llamada se evidenciaba la presión que ejercía el entonces consejero Ad Honorem, para que González dejara el cargo. Esto sucedió pese a que el mismo Ejecutivo fue el que envió la terna.

En ese contexto, y tras el envío de la terna para la selección del nuevo Procurador General, las dudas se mantienen respecto del Cpccs, un espacio en disputa por las organizaciones políticas.

¿Designaciones con garantía?

Ulloa dice que la designación de las máximas autoridades del Estado es un trabajo compartido entre el Cpccs y la ciudadanía. “Es en la fase de impugnaciones donde la gente debe participar como un acto cívico”, menciona.

No solo está pendiente la elección de un Procurador. Hay procesos en curso para cargos como el de Contralor y la renovación del CNE. Se aprobó el sorteo de los postulantes ciudadanos a la Comisión Ciudadana de Selección y el martes pasado se conocieron los informes sobre los delegados faltantes de las Funciones del Estado.

Sobre el Defensor Público, estaba previsto que se aprobara el Informe de Admisibilidad de la delegada de la Función Electoral para conformar la Comisión Ciudadana. Después de esto, el Pleno resolverá sobre la aceptación o archivo de las impugnaciones realizadas por la ciudadanía.

CNE busca reelección

El CNE se encuentra en la fase de impugnaciones hechas por los postulantes que no cumplieron con los requisitos o incurrían en inhabilidades.

Las acusaciones entre diferentes poderes del Estado también llegaron a lo electoral. El martes pasado Elena Nájera, vocal del CNE, denunció una supuesta interferencia de Caicedo en la elaboración del instructivo para calificar las candidaturas al Cpccs.

Ante esto, el mismo órgano electoral tuvo que pronunciarse el mismo día. En un comunicado negó el haber recibido una propuesta de instructivo por parte de personas externas a la institución.

En ese escenario, cuatro de los siete actuales consejeros del Cpccs pasaron la fase de verificación de requisitos y están entre los 22 postulantes que no incurren en inhabilidades para este concurso. Se trata de María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Juan Dávalos y David Rosero.

Autoridades

Hernán Ulloa dice que continúa el proceso para la designación del Superintendente de Bancos. La Comisión Técnica elaboró el informe de revisión de requisitos e inhabilidades de los candidatos Roberto Romero, Rosa Herrera y Felipe Cabezas.

La disputa en el Consejo de Participación fue más evidente desde la destitución de Sofía Almeida de la presidencia del organismo. A partir de entonces hay acusaciones entre dos bandos, de ser cercanos a organizaciones políticas.

De un lado se habla de la cercanía de Ulloa con el Ejecutivo, mientras que del otro, se menciona una afinidad con el movimiento correísta y el Partido Social Cristiano (PSC).

Sobre esas afinidades, Ulloa dice que no debe su cargo a nadie más que a quienes lo eligieron en las urnas. “Yo no fui parte de ninguna polla política para llegar a ser consejero”, sostiene.

Posesiones

En mayo de 2023 se posesionarán las nuevas autoridades: tanto los ganadores de las elecciones seccionales como

los siete consejeros que conformarán el Cpccs.