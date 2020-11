Casos de covid-19 en Pichincha siguen en aumento

El 35,5% de los 176 630 casos de covid-19 registrados por el Ministerio de Salud, hasta ayer, está en Pichincha. Y Quito se mantiene como la ciudad con el mayor número de contagios. Suman 57 680 personas.

En el informe, difundido el domingo 8 de noviembre del 2020 por la Cartera, se indica que el porcentaje acumulado de positividad (resultados positivos) en la prueba PCR, analizado en las cuatro últimas semanas, muestra un incremento sostenido en Santa Elena y Guayas. Además se indicó que las provincias que la semana pasada respecto a la anterior han incrementado ese porcentaje son Cañar, Carchi, Cotopaxi, Guayas, Manabí, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha y Sucumbíos.



Según el Ministerio de Salud, “el cumplimiento de las medidas de bioseguridad debe ser compromiso de cada ciudadano. No cumplir con estas medidas y asumir que ‘a mí no me ha de dar’ conlleva el altísimo riesgo de nuevos brotes”. Por eso promueven la campaña Yo me cuido, que consiste en la recomendación de usar mascarilla correctamente, mantener el distanciamiento social (salir de casa solo cuando sea necesario, no ser parte de reuniones) y lavarse las manos.



El viceministro de Salud, Xavier Solórzano, comentó en una entrevista televisiva, que en una primera fase se espera aplicar la vacuna contra el covid-19 a personal de primera línea: médicos y más trabajadores de hospitales y centros de primer nivel; además a policías, soldados; así como trabajadores de municipios como encargados de recolección de basura, etc.