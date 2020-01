Perú niega extradición del exministro correísta Ramiro González

LEA TAMBIÉN

Ramiro González no podrá ser extraditado al Ecuador para enfrentar un juicio por supuesto tráfico de influencias. El exministro y expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) seguirá en Perú, ya la Sala Permanente de la Corte de Justicia de ese país declaró improcedente la extradición del exfuncionario.

La decisión fue adoptada el 19 de diciembre pasado, pero se notificó por escrito el 30 de ese mes. “La imputación contra el requerido resulta genérica y no se realizó la vinculación con el tipo penal por el que se procesa y se requiere su comparecencia", indica la resolución del órgano judicial peruano.



En este mismo documento, los jueces ordenaron dejar sin efectos "las medidas de aseguramiento temporal" que pesaban contra el procesado y se dispuso el archivo del documento.



González, prófugo desde el 2017, es requerido en el país por sospechas de corrupción en una contratación, por USD 2 millones, para la limpieza de hospitales. El contrato se firmó en el 2012, cuando él dirigía el IESS.



Según el abogado del exfuncionario, actualmente, el caso estaría prescrito en el Ecuador. Ese fue su argumento ante la Corte de Justicia de Perú. Según la resolución, el Estado ecuatoriano "no precisó la fecha de la comisaría del delito". Y agrega: "Dicha omisión y falta de precisión dificulta el análisis sobre la prescripción de la acción penal".



González fue detenido en abril del 2019, en Lima, gracias a una orden de difusión roja de los Interpol. Entonces su abogado dijo que era solicitante de refugio y por esa razón fue liberado. La Corte Suprema de Perú, en su fallo, aclara que actualmente el procesado no es refugiado en ese país.