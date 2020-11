La Policía mata a dos jóvenes en masivas manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino en Perú

La zozobra política en Perú alcanzó el sábado 14 de noviembre de 2020 un punto crítico por la represión policial del gobierno de Manuel Merino, que dejó al menos dos jóvenes muertos en medio de movilizaciones en su contra y provocó la renuncia de la mayoría de sus ministros. Las protestas mostraron un masivo rechazo a la figura del expresidente del Congreso, quien asumió el poder después de que el Parlamento destituyera al presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre último.

Decenas de miles de peruanos salieron a las calles y avenidas de todo el país en movilizaciones de rechazo espontáneas, coordinadas tan solo a través de redes sociales, sin líderes ni portavoces, muy diversa, mayoritariamente joven y con una dominante presencia femenina.



En Lima, la marcha desató crudas escenas de violencia y represión que se saldaron con dos muertes, catalagodas como "asesinatos" atribuidos a la Policía. Un joven de 25 años fue disparado con arma de fuego, confirmaron fuentes hospitalarias a la emisora de radio RPP. El paciente ingresó sin vida al Hospital Almenara con proyectiles en el tórax, el cuello y la cabeza.



Otro joven de 24 años también murió a manos de la Policía. Fue identificado como Inti Sotelo, un estudiante de turismo, que fue ingresado herido por cuatro perdigones al Hospital Grau, cerca a la zona donde se produjeron los enfrentamientos en el centro de Lima.



"Mi hermano ha fallecido por cuatro perdigones en el cuerpo, somos testigos de como lanzan al cuerpo", dijo el hermano del fallecido. "Merino, estas son las consecuencias de lo que haces", dijo por su parte el padre de Sotelo a los periodistas congregados en el centro de emergencias.



#Peru represión policial durante la segunda marcha nacional contra el gobierno de facto de Manuel Merino, la policía lanzó gas y se reportan dos personas asesinadas



Por Graciela Tiburcio Loayza para @WaykaPeru pic.twitter.com/jJe1dSZd65 — PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) November 15, 2020



Renuncian ministros de Merino



Tras las muertes, al menos 11 de los 18 ministros anunciaron de forma separada -algunos por Twitter- su renuncia al gabinete de Merino, entre ellos los encargados de las carteras de Justicia, Delia Muñoz; Interior, Gastón Rodríguez; Educación, Fernando D’alessio; Salud, Abel Salinas; Mujer, Patricia Teullet; Comercio Exterior, María Seminario; y Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.



En tanto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que reúne a las autoridades del interior del país, difundió un comunicado por Twitter "exigiendo la renuncia inmediata del señor Merino, responsable político de los hechos de violencia".



Merino, muy duramente criticado y expuesto como el ejemplo de la política que los peruanos quieren desterrar del país y por su pésima gestión de las protestas, tendrá que responder ahora ante una tragedia que sólo servirá para solidificar la masiva oposición en su contra.



Las masivas protestas del sábado marcan un hito en la vida política del país y ya hubiera supuesto una presión extra sobre Merino, que ha visto también cómo sus aliados en el Congreso que lo auparon a la presidencia comienzan a distanciarse de su Gobierno.

Personas sacan a un manifestante herido durante una multitudinaria marcha de protesta contra el nuevo gobierno del presidente Manuel Merino. Foto: EFE



'Uso indebido de la fuerza'

La movilización fue, si cabe, mayor que la que el jueves último, y en Lima volvieron a verse las mismas imágenes de apoyo masivo a las protestas en la céntrica plaza San Martín, donde se congregaron más de 15 000 personas a las que añadir varios miles más que marcharon en otros lugares de la capital.



Tal y como en ocasiones anteriores, hubo graves disturbios en el entorno de la sede del Congreso de la República, protegido por un muro de policías, con disparos de perdigones y bombas de humo.



Uno de esos disparos fue el que causó la muerte de uno de los jóvenes.

Vecinos del Centro de Lima nos mandan este video donde podemos ver a un recién nacido afectado por los gases. @peru21noticias pic.twitter.com/KwO0m2hVO5 — Diario Perú21 (@peru21noticias) November 15, 2020



Asimismo, se registran varios heridos, algunos de gravedad, según pudo verse en transmisiones de video y a través de las redes sociales.



A falta de valorar aún el alcance de la represión, que la Defensoría del Pueblo calificó como "uso indebido de fuerza", todo parece indicar que las escenas vividas en el corazón de la capital peruana tendrán consecuencias para un Ejecutivo muy cuestionado por su manejo con mano dura e intransigente de esta situación.

A pesar de ser una manifestación pacífica, la policía lanzó bombas lacrimógenas directo a personas que estaban cercadas y aglomeradas por cercos de seguridad.



El resultado: estampida en el cruce de Piérola con Abancay @elcomercio_peru pic.twitter.com/z2u0ffnKAd — Juan Pablo León 🇵🇪 (@mal_menor) November 13, 2020



El carácter descentralizado y acéfalo de la protesta dejó también marchas y concentraciones menores, pero también muy nutridas, en prácticamente todos los distritos de la capital, donde los incidentes brillaron por su ausencia.



En el quinto día consecutivo, que la movilización congregara a un número mayor de personas parece ir en contra de las previsiones del Gobierno, cuyos responsables estimaron que la gente "ya se cansaría" de protestar y que sin embargo acudió en masa pese a la amenaza de represión.

Manifestantes participan en una multitudinaria marcha de protesta contra el nuevo gobierno del presidente Manuel Merino, hoy en la plaza San Martín de Lima (Perú). Foto: EFE



'Constitucionalidad'



Antes del inicio de las marchas, el nuevo presidente y su primer ministro Ántero Flores-Aráoz salieron a defender la "constitucionalidad" de su Gobierno de transición, que surgió tras un juicio político contra Vizcarra que contó con el apoyo de 105 de los 130 diputados del Congreso.



En su primera, y muy breve, aparición ante un medio de comunicación peruano Merino insistió en la tesis del Ejecutivo de no dar credibilidad a la movilización y no asumir los reclamos de la población.



Así, llegó a indicar que él prestaba "respaldo a la juventud" que protestaba, si bien interpretó de forma un tanto forzada que el clamor popular era por la situación económica y social causada por el covid-19.

Lima pide a cacerolazos la renuncia inmediata de Merino pic.twitter.com/qbZuyJE38Z — Jose Alejandro Godoy (@jgodoym) November 15, 2020



​Nada en la movilización de esta jornada permite sostener esa tesis, pues el principal reclamos, ha sido la preocupación por la situación de la democracia en el país y subrayar la ilegitimidad del gobierno de Merino.



"Merino, no eres mi presidente", "Merino, el pueblo te repudia", "No me representas", "Merino usurpador" o, más crudamente, "Me orino en Merino" y "Fuera, mierda", han sido los lemas recurrentes de estos días que se repitieron en la jornada de hoy.



Renuncia y escisiones



La presión hacia Merino y su gobierno, formado por técnicos y políticos de marcado carácter conservador y derechista, comenzó a llegar también por parte del Congreso, que puso al presidente en el poder pero que ahora parece responder a la exigencia ciudadana.



A los anuncios ya conocidos de que varias fuerzas que apoyaron la destitución de Vizcarra ahora planean negar su confianza al gabinete de Flores-Aráoz, se han añadido críticas incluso de los más cercanos aliados del mandatario en su camino al poder.

Así, el propio partido de Merino, Acción Popular (AP), donde existe una gran división interna, emitió un comunicado de apoyo a la ciudadanía en sus protestas, mientras que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, también de su partido, criticó públicamente la represión y los intentos policiales para evitar que la gente participara en las marchas.



También retiraron su apoyo a una comisión parlamentaria que iba a seleccionar los candidatos para formar el Tribunal Constitucional, un órgano clave en esta crisis y que el gobierno de Merino quería llevar a cabo pese a su carácter de transición y pese a que las elecciones generales que renovarán el Congreso se harán en menos de cinco meses.



¿Dimitir por qué?



Poco antes de la marcha, Flores-Aráoz declaró ante la prensa que pese a las protestas, que había dicho no saber a qué se debían, el presidente no pensaba dimitir por que muchos peruanos lo respaldan.



"Tiene millones de peruanos que lo respaldan, lamentablemente están en sus casas. No los invitaría a salir", dijo en declaraciones al Canal N.



Flores-Aráoz pidió "tranquilidad" y conversar con aquellos que se encuentran en contra de la sucesión presidencial, pues "la política es diálogo, no imposición".



Las escenas tanto de unidad y objetivo común multitudinario para desbancar al gobierno de Merino como de violencia innecesaria e innegable, que fue transmitida en directo por medios de comunicación y redes sociales, hablan lamentablemente un intento de imposición, que los peruanos en las calles no parecen aceptar.

