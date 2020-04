Perú cancela salida diferenciada de hombres y mujeres por coronavirus

LEA TAMBIÉN

Perú canceló el viernes 10 de abril del 2020 los días de salida diferenciados para hombres y mujeres, una polémica medida aplicada durante la última semana como parte de la estrategia para evitar contagios del nuevo coronavirus.

Un decreto publicado en la gaceta oficial establece que, en vez de días diferenciados por género, “para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros, solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado”.



El domingo nadie puede salir de su casa.



La norma que rige desde el sábado no aclara cómo controlarán el cumplimiento de esta nueva medida los militares y policías que patrullan las calles durante el confinamiento obligatorio nacional, que rige desde el 16 de marzo y hasta el 26 de abril.



“Se toman medidas en función del objetivo que queremos alcanzar: que (...) podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse”, dijo el presidente Martín Vizcarra.



Pero “cuando tomamos una medida que no logra ese efecto necesariamente, no tiene sentido sostenerla y mantenerla”, agregó Vizcarra en una visita a Tumbes, región fronteriza con Ecuador, donde la vigilancia fue reforzada para impedir ingresos ilegales desde el vecino país.



Vizcarra había decretado el 2 de abril que los hombres podrían salir de casa únicamente los lunes, miércoles y viernes, y las mujeres los martes, jueves y sábado, rigiendo un toque de queda total los domingos.



Esta medida levantó críticas de activistas transexuales y hubo denuncias de policías que increparon a dos mujeres trans por salir a comprar alimentos supuestamente en día equivocado. La Policía anunció sanciones para estos efectivos.



El nuevo decreto, publicado en el diario oficial El Peruano, reitera que “la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día ” hasta el 26 de abril, tras la prórroga del plazo, inicialmente vigente hasta el 12.



Un integrante del Comando covid-19 creado por el gobierno, Farid Matuk, admitió que fue un error la diferenciación por género como medida para contener el coronavirus.



“ Pienso que debería haber igualdad de género, pero la lucha contra el patriarcado se debió postergar para después de la pandemia. Es mi error, yo asumo la responsabilidad (...), me equivoqué ” , dijo Matuk al canal N de televisión.



El decreto también redujo en una hora el toque de queda nocturno, que actualmente rige desde las 18:00 horas hasta las 04:00 del día siguiente.



Hasta ahora se registran 5 897 casos de covid-19 en el país, con 169 muertes, desde que el virus fue detectado por primera vez el 6 de marzo.