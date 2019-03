La historia de los dos pasajeros que no pudieron abordar el vuelo de Ethiopian  Airlines y que salvaron su vida

LEA TAMBIÉN

El retraso para abordar y la demora de una conexión aérea evitaron que Antonis Mavropoulos y Ahmed Khalid tomaran el avión de la aerolínea Ethiopian Airlines, con destino a Nairobi, capital de Kenia. La nave se estrelló el domingo 10 de marzo del 2019, después de seis minutos de haber despegado del aeropuerto y causó la muerte de 157 personas en la localidad de Bishoftu.

Antonis Mavropoulos, un ciudadano griego que preside la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, llegó tarde para tomar el avión ET302, informó BBC Mundo en su portal web. La situación lo enojó, pues dijo "nadie me ayudó a llegar a la puerta a tiempo".



El ejecutivo escribió su historia en Facebook, después de conocer sobre la tragedia aérea. En esa red social dijo que conoció sobre el accidente, tras ser asignado otro vuelo para llegar a su destino. Mavropoulos esperó en la sala, pero tras el siniestro, agentes lo trasladaron a la estación de policía del aeropuerto para conocer por qué no había abordado el avión.



El pasajero, que tenía una reservación en esa aerolínea, contó en su muro:

"me dijo suavemente que no proteste y que dé gracias a Dios, porque yo soy el único pasajero que no entró en el vuelo ET 302 que falta. Y que esa era la razón por la que no me podían dejar ir, hasta que determinaran quién soy, por qué no me puse en el vuelo y todo. Al principio pensé que estaba mintiendo, pero su estilo no dejó margen de duda".



El hombre dijo que consultó a los policías qué ocurría, pero no le contestaron. Luego, buscó en Internet y encontró las primeras noticias sobre el accidente aéreo. "De verdad, es la primera vez que estoy tan contento de haber escrito un post y estoy agradecido de vivir y que tengo tantos amigos que me hicieron sentir su amor -besos a todos y un cálido agradecimiento por su conmovedor apoyo", manifestó.



Un inconveniente similar le ocurrió a Ahmed Khalid. Él debía subirse al avión ET302 para llegar a Nairobi desde Dubai, con conexión en Addis Abeba. Sin embargo, un retraso del primer avión alteró su itinerario.



Poco después de llegar a la terminal aérea, el pasajero notó un ambiente extraño entre las personas que aguardaban para viajar. "La gente le preguntaba al personal qué estaba pasando. Fue a través de los teléfonos móviles que nos enteramos que el avión se estrelló seis minutos después del despegue", comentó Khalid al diario The National.



"Todos le preguntábamos a la tripulación de cabina lo que estaba pasando, pero nadie decía nada", dijo.

Ahmed Khalid (I) se salvó de la tragedia aérea en Etiopía, después de que un vuelo anterior se retrasara y le impidiera abordar el avión siniestrado. Foto: Captura de pantalla



Su padre, que lo esperaba en Nairobi, escuchó las noticias e inmediatamente pensó que su hijo era una de las víctimas. "Estaba en shock, pero poco después, mi hijo me contactó y me dijo que todavía estaba en Etiopía y que no había abordado el avión".



Las 157 personas que viajaban a bordo del avión accidentado pertenecían a 35 nacionalidades distintas entre ellos dos españoles, 32 kenianos, 18 canadienses, nueve etíopes, ocho italianos, ocho chinos, ocho estadounidenses, ocho franceses, siete británicos, seis egipcios y cinco alemanes. No hubo sobrevivientes.

El accidente del avión de Ethiopian Airlines enlutó también a la ONU. Los funcionarios de la organización internacional se dirigían a Nairobi a una cumbre ambiental prevista para los días 11 y 15 de marzo, pero no llegaron a su destino



"Según las primeras indicaciones, 19 miembros de organizaciones afiliadas a la ONU han muerto", informó en un comunicado el director de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino.

El director del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasly, informó que siete miembros de su personal habían fallecido. "Mientras vivimos el luto, reflexionemos que cada uno de estos colegas del PMA estaba dispuesto a viajar y trabajar lejos de sus hogares y seres queridos para ayudar a que el mundo sea un mejor lugar para vivir ", expresó tras la tragedia cuyas causas aún no han sido determinadas.