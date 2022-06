Susana Flores junto a sus dos hijos en la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer. Foto: cortesía

Sara Oñate (I)

La falta de transporte público, taxis, así como el bloqueo de vías debido a las manifestaciones ha complicado el traslado de pacientes a casas de salud en Quito. Las movilizaciones cumple 12 días este 24 de junio de 2022.

La Alianza Nacional por la Salud (ANS), que agrupa a 33 asociaciones de pacientes con enfermedades raras, catastróficas, huérfanas y trasplantados, advirtió las consecuencias de limitar la movilización de los pacientes a sus hospitales, de continuar con sus tratamientos o adquisición de medicinas.

Estos efectos se suman a los problemas registrados meses atrás en la red pública como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por la falta de medicamentos, insumos y turnos.

Este Diario conversó con Susana Flores quien nos dio su testimonio sobre la dificultad para llevar a su hijo de 17 años al hospital Eugenio Espejo, en Quito.

“Mi hijo David tiene linfoma de hopkins, cáncer a los ganglios, y tuvo una recaída. Ya vamos más de una semana esperando con fe y esperanza que este paro termine, pero cada vez está peor. Necesito movilizarle. Llamé al 911 y me dijeron que no hay unidades, que yo vea como le llevo.

A David le atienden en el Hospital Eugenio Espejo, yo vivo en El Pintado, en el sur, y no hay taxis ni buses. Me da miedo arriesgarle. En mi barrio vimos cómo a los autos que pasaban les pinchaban las llantas y los manifestantes pedían plata. A las ambulancias creo que algo les respetan.

A mi hijo le dije que resista un poco. Empezó con un malestar leve pero cada día le veo que se sigue poniendo peor. Ya no puedo esperar. Tampoco tengo dinero, pero en la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, a la que me uní hace un año cuando le detectaron la enfermedad, ya me ayudaron para que consiga un taxi. Ahora tengo que buscar alguien que se quiera arriesgar a llegar hasta el hospital.

No solo es el caso de David, como él habrá muchos pacientes. Hoy vi en noticias a una señora que llevaba a su mamá y los manifestantes agredieron a las personas que iban en el carro, les picharon las llantas, les pedían dinero, no entendían que tenían que llevarle a recibir atención.

Hay personas que vienen de provincia a recibir quimioterapia, llegan muy temprano y con los malestares se tienen que regresar por los bloqueos. ¿Cómo se movilizan los pacientes en una emergencia? No solo es David, son cientos de casos.

A toda esta situación se suma la falta de medicamentos. David ha recibido 15 quimioterapias y en todas yo tuve que comprar los fármacos porque en el hospital no tienen. La enfermera me preguntaba si me ponía en la lista para la quimio y yo le decía que sí, que de donde sea conseguía el dinero para comprar.

Yo no puedo trabajar, no porque no quiera. Tengo tres hijos, David es el mayor, tengo otro de 15 y el último de 5. Él tiene déficit de atención y necesita un psicólogo infantil, pero es tan difícil encontrar una cita para que le dé tratamiento. Por la enfermedad de David paso mucho tiempo en el hospital.

Desde que le detectaron linfoma de hopkins, a los 16 años, ha sido un viacrucis, pero en medio de mi tragedia encontré personas que me ayudan. En la Fundación nos ayudan con medicación y víveres, pero desde que el Mies (Ministerio de Inclusión Económica y Social) no firmó el acuerdo todo se complicó.

Sé que hay casos peores, niños que les amputan la pierna o el brazo. Por eso pedimos que nos escuchen, merecemos un trato digno y el acceso a medicina y tratamiento adecuado para vivir bien en medio de lo que implica el cáncer”.