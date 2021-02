Pablo Zambrano: 'Falta plan de vacunación para recuperación plena'

¿Cómo se siente el sector productivo frente al programa de vacunación del Gobierno Nacional?

Existe una gran expectativa, porque sin duda las vacunas son un gran anhelo de todos los ecuatorianos. Sin embargo, hemos visto con mucha preocupación que hubo ajustes dentro del programa y demoras; y esto, sin duda, está generando incertidumbre en la ciudadanía. Para nosotros como sector productivo, la vacunación, además de garantizar la salud de los ecuatorianos, evitar contagios y posibles muertes, es clave para la reactivación económica.

¿La preocupación es porque el plan de vacunación no avanza como debería?

Hasta hoy, apenas han llegado 24 000 dosis; es decir, muy pocos ecuatorianos, un 0,04% de la población, podrían acceder a la vacunación. Pero vemos que en otros países de la región, como Chile y Colombia, se ha vacunado a más del 12% de su población y se ha llegado a más de 1 600 000 dosis, respectivamente. Es penoso que no se hayan cumplido los anuncios y cronogramas del Gobierno. La última información es que para marzo van a venir más dosis y consideramos que hacer un programa de vacunación tan separado y en tan bajas dosis ha generado toda esta incertidumbre.



El Gobierno dice que las negociaciones con los laboratorios son difíciles.

La realidad a nivel mundial es que la demanda sobrepasa a la oferta. Sin embargo, creo que sí es responsabilidad de las autoridades lograr esos acuerdos, no solo con uno o dos, sino ver las cinco o seis opciones que existen en el mundo. Por eso, como sector privado, hemos manifestado que queremos ayudar en el proceso. Y estamos colaborando en la logística y transporte de las vacunas que han llegado.

¿Eso ha sido parte de la alianza público-privada que se formó para el plan?

Así es, porque desde el sector privado consideramos que es fundamental hacer una alianza estratégica con el Gobierno para poder hacer este proceso mucho más expedito, más ágil y que las vacunas lleguen adonde tengan que llegar. Estamos totalmente de acuerdo con la priorización para el personal de primera línea, médicos, enfermeras, auxiliares, miembros de la fuerza pública, mayores de 65 años, personas vulnerables.



¿Cuál es la expectativa para que la vacunación llegue a sectores estratégicos, como el productivo?

Que las vacunas puedan llegar en un número importante y que permitan hacer esa vacunación a las personas que colaboran en las empresas de sectores claves de la salud, alimentos, bebidas y todo lo que necesitamos para vivir.



El Municipio de Guayaquil y sectores productivos solicitaron al Gobierno que autorice importar vacunas. ¿Esa es una salida?

La Organización Mundial de la Salud ha establecido que la negociación solo puede ser entre el gobierno central y los laboratorios y hemos pedido a las autoridades que se hagan esas negociaciones y cuando esté garantizada la llegada, se proceda con los GAD y la ayuda del sector privado a generar un proceso eficiente y rápido.

El 2021 debía ser el año de la reactivación. ¿Cómo impacta la falta de un plan?

Lo que está ocurriendo es que no se puede dar un avance de recuperación plena porque la gente tiene temor, estamos en una fase de contagio, entonces, esto no permite participar plenamente en la reactivación económica. En el 2020, las ventas que dejaron de generarse en el sector privado son USD 17 900 millones y este año la recuperación no se ha dado. Las ventas de enero y febrero estarían por debajo de los mismos meses del 2019 y 2020. Por eso, es necesaria la vacunación como una medida que garantice primero la salud de los ecuatorianos y luego la recuperación económica.



¿Es necesario un cronograma por semana para planificar la producción?

Sin duda, es importantísimo que cuando ya tengamos la disponibilidad de las vacunas exista este calendario, orden y sistematización para atender a la población y a las ciudades que más lo necesitan. Lamentablemente, Quito es la ciudad más afectada por la pandemia a nivel de contagio y de paralización económica y es necesario que se haga la priorización.

¿En ese escenario, avizoran una caída del empleo ?

Todo depende de la recuperación del consumo y si no se recupera a niveles de anteriores del año 2020. Esperamos no exista más deterioro de las cifras económicas y sobre todo que haya certezas de las nuevas autoridades, que van a ser elegidas en abril y posesionadas en mayo, para que exista tranquilidad en los actores económicos y en el país.



¿Siguen apoyando, más allá de las críticas al Ministerio de Salud por incluir a familiares y a otros sectores en el plan piloto?

Aquí lo más importante es que exista una conciencia de parte de todos los estamentos de la sociedad y del sector productivo, como uno de los protagonistas, para en conjunto poder dar una solución de salud a la ciudadanía. Nuestra colaboración es para el país, para los más vulnerables y es patriótica y lo que hacemos es demostrar ese compromiso.

Hoja de vida

​

Abogado y Doc­­­­tor en Jurispru­dencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; tiene una maestría en Derecho por la U. Andina Simón Bolívar. Candidato a PhD en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la U. de Buenos Aires.



Su trayectoria

Desde julio del 2018 es Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias. También ha sido académico en pregrado y posgrado por más de 18 años, en varias universidades del país.