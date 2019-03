¿Un 'Ovni' se pudo ver en el cielo de Quito este 8 de marzo de 2019?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Usuarios de redes sociales notaron durante la tarde de este viernes 8 de marzo de 2019, un objeto blanco y de extraña apariencia volando por los cielos de Quito. El objeto hacía una trayectoria de sur a norte. Varios internautas publicaron fotos de lo que muchos consideraron un Ovni (Objeto Volador No Identificado).

Realmente no se sabe si era un Ovni o no, pues no se tiene claro de si está identificado por las autoridades de aviación civil del país. Lo que sí se puede obtener de las imágenes es que el objeto no tiene la forma de un aeroplano o un helicóptero; esta es, de hecho, la característica que más ha asombrado a los usuarios.

Aquí está el OVNI 🛸 paseando de Quito con destino a #Cayambe 😲😲😲 pic.twitter.com/hiLD25DaAA — Alejandro4K (@Axelwind_ldu) 8 de marzo de 2019



Ante la persistente incertidumbre de los usuarios de redes sociales, algunos perfiles decidieron recurrir al reconocido ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez para que aclare sus dudas. La explicación de Rodríguez fue poco esperada. En lugar de atribuir el fenómeno a seres de otro planeta, el ufólogo dio más bien una aclaración bastante terrenal.

Es el proyecto Loon de google. Son globos de Helio de gran altitud para redes inalámbricas de alta velocidad. Se ubican a casi 20 KM de altura puede rastrearlos en https://t.co/oWQCs4sjAV — Jaime Rodriguez (@evidenciaovni) 8 de marzo de 2019



"Es el proyecto Loon de Google", aseguró Rodríguez a través de su cuenta de Twitter. "Son globos de helio de gran altitud para redes inalámbricas de alta velocidad. Se ubican a casi 20 kilómetros de altura", dijo. Este es un proyecto del gigante tecnológico para llevar acceso a Internet a comunidades rurales.