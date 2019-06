Organizaciones, inquietas por el examen sobre firmas en CNE

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los resultados provisionales de un examen especial que realizó la Contraloría General del Estado (CGE) al sistema de verificación de firmas para la inscripción de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), inquieta a cuatro organizaciones políticas nacionales.

Los resultados preliminares obedecen al periodo del 1 de febrero del 2013 al 31 de agosto del 2018. Ahí se reveló que Compromiso Social (FCS), Justicia Social, Juntos Podemos y Libertad es Pueblo habrían incumplido con el requisito de completar el 1,5% de firmas para inscribirse en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas.



Se detectó que el sistema de verificación de firmas que usa el CNE, Controlcap, permitió el ingreso de hasta 12 dígitos en el campo asignado al número de cédula, a personas fallecidas, menores de edad, entre otras irregularidades. En total, 118 802 números de cédula no debieron ser aceptados durante la inscripción.



El vicepresidente del organismo electoral, Pedro Pita, lamentó que este escenario y afirmó que las cuatro organizaciones no debieron haber logrado la vida jurídica. “No me llama la atención la deficiencia del sistema informático que fue operado en la época correísta”, cuestionó.



Manuel Castilla, presidente de Justicia Social, refirió que esperarán una notificación oficial para emitir una respuesta sobre el tema.



Mientras, Paúl Carrasco, principal de Juntos Podemos, dijo el miércoles pasado que se busca afectar la estructura democrática y que el tema es una responsabilidad exclusiva del CNE.



Vanessa Freire, directora nacional de FCS, que arropó el correísmo en las seccionales, se mostró sorprendida y aseguró que han cumplido con todos los requisitos para la vida jurídico. “Tenemos nuestros fundamentes jurídicos y técnicos de que hemos cumplido al 100% lo que establece la Ley, el Código ”.



Libertad es Pueblo informó en un comunicado que cumplieron “los pasos y requisitos” señalados por la Ley.