Operación peruana en frontera contra la migración fue coordinada con Ecuador

El despliegue de fuerzas militares peruanas en la frontera con Ecuador para, entre otros asuntos, disuadir la inmigración ilegal, fue coordinado entre los ejércitos de ambos países hace unas dos semanas, confirmaron fuentes militares, que agregaron que el ministro Oswaldo Jarrín realizará una visita a la zona el miércoles 27 de enero del 2021.

"Obedece a coordinaciones. Los jefes de los comandos conjuntos estuvieron en el puente el 12 de enero", dijeron las fuentes consultadas tras conocerse este martes que el Gobierno de Perú reforzó sus fuerzas en la frontera para combatir la citada problemática migratoria.



Y atribuyeron la operación peruana a todo tipo de fenómenos fronterizos como el "contrabando" y "el crimen", y no sólo a la "migración" entre los dos países.



Despliegue peruano



Desde Perú se informó que a lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla, que marca la frontera entre ambos países, se ubicaron más de 50 vehículos del Ejército entre tanques, carros de combate, vehículos blindados y patrulleros, así como más de 1 200 militares.



El despliegue se realizó con la presencia en la zona de los ministros de Defensa, Nuria Esparch, y del Interior, José Elice, así como el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, quienes realizaron un sobrevuelo por la línea de frontera.

#26Ene Este martes, en la localidad de Aguas Verdes, militares de Perú impidieron el paso de migrantes venezolanos en la frontera con Ecuador. pic.twitter.com/mBSGAZeNQh — Diario El Siglo C.A (@elsiglocomve) January 26, 2021



Su objetivo será vigilar hasta 30 pasos fronterizos clandestinos que han sido identificados como los más frecuentes utilizados por la migración ilegal.



El general Astudillo participó en la reunión con su homólogo ecuatoriano, general Luis Lara Jaramillo, en el punto fronterizo entre Aguas Verdes y Huaquillas, donde las dos partes hablaron de los problemas fronterizos.



Por el momento, según las fuentes consultadas, Ecuador no ha movilizado contingentes en esa zona, que mañana, dentro de una gira de rutina por la provincia de El Oro, será visitada por Jarrín.



Creciente migración



La intervención peruana se da a raíz de un creciente movimiento migratorio por la región de venezolanos pese al cierre de fronteras por la covid-19, si bien aún es difícil saber sus direcciones exactas.



"Esta última movilización de venezolanos saliendo de Ecuador (hacia Perú), son venezolanos que salen de Venezuela y que su destino final es Perú, Chile o Argentina", dijo Daniel Galue, activista que monitorea la migración en esa zona fronteriza.



Y precisó que "no es que están acá (en Ecuador). Salen de Venezuela y están llegando y quieren continuar su trayecto" hacia el sur.



Galue confirmó que "del lado ecuatoriano no está sucediendo nada (..) el problema está en Perú que mandó sus tropas".



En un video facilitado a Efe por el activista, grabado por él mismo en una carretera rural entre campos de cultivos por la zona fronteriza, se aprecia a un "soldado peruano", según dijo, disparando al aire en señal de advertencia ante un grupo de migrantes con niños.



Según el activista, del lado peruano, en Aguas Verdes, habrían sido detenidos "unos 300 migrantes para investigación y deportación", cifra no confirmada oficialmente.



Paralelamente, en el lado ecuatoriano, hay varados "unos 200 migrantes" a la espera de ver cómo "evoluciona la situación y si pueden continuar su camino".



Ecuador, donde residen unos 400 000 migrantes venezolanos, cerró sus fronteras terrestres con Colombia y Perú en marzo de 2020 como medida preventiva contra la pandemia del coronavirus, y desde entonces las partes no las han reabierto.



Pero el tráfico ha continuado siempre por pasos ilegales o trochas tanto con Colombia como con Perú, con un creciente flujo en la últimas semanas.



"Desde el día jueves 14 al pasado lunes 18, tuvimos una gran afluencia de pasajeros extranjeros, en un 85% de nacionalidad venezolana. En esos cuatro días, se movilizó más cantidad de usuarios que en las últimas tres semanas del mes de diciembre", dijo Luis Fernando Villaroel, administrador de la terminal terrestre de la ciudad de Tulcán, en la frontera con Colombia.



Efecto elecciones



Daniel Regalado, de la Asociación de Venezolanos en Ecuador, justificó el incremento "a raíz de las elecciones de diciembre" en Venezuela y "la nueva fallida Asamblea Nacional que tiene el régimen ahora".



"Todo se va uniendo. Es la crisis dentro de Venezuela", explicó, aunque también deduce que hay "muchas personas en Ecuador que se están yendo más al sur, Perú y Chile, porque realmente Ecuador no les brinda una regularidad" laboral.