Una foto delata supuesto ‘hackeo’ de Ola Bini, según Fiscalía

La Fiscalía accedió al celular del informático sueco Ola Bini y asegura haber encontrado más de 45 000 documentos. Entre estos aparece una fotografía que revelaría cómo ingresó ilegalmente a un router de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Este aparato conectaba en red a las computadoras de Petroecuador y de la desa­parecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Según las investigaciones, Bini vulneró toda esa red el 8 de octubre del 2015.



¿Cómo se comprobó aquello? Supuestamente, con el celular se fotografió la pantalla de una computadora y allí aparecen el usuario “Olabini”, los números IP, el texto “Petroecuador-Senain” y un mensaje de advertencia que señala: “El acceso o uso no autorizado se considera un acto criminal”.



Una vez conseguida la foto, la Fiscalía siguió otras pistas.



Ofició a CNT para que confirmara la existencia del router. La respuesta de la entidad fue emitida a las 11:00 de ayer. En un informe de 12 páginas, la CNT indica que sí existe el equipo y que su instalación se produjo tras un pedido de la Presidencia, el 22 de junio del 2015.



También confirma las direcciones físicas que estaban interconectadas con elrouter de la CNT, es decir, una oficina de Petroecuador, que funcionaba en la av. 9 de Octubre, en Guayaquil, y la matriz de la Senain en Lumbisí, en Quito.



Los peritos dicen que descubrieron que luego de que la fotografía fuera tomada, esta fue enviada por Whatsapp a Ricardo Argüello, ingeniero en Sistemas, que en este momento es procesado junto con Bini. Los dos son señalados por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.



“Mira (fotografía), estoy aquí”, dice Bini. Argüello le contesta: “Esto es un routeador. Déjame hablar con mi contacto en CNT”.

Esta es la fotografía que, según la Fiscalía, muestra cómo el extranjero ‘hackeó’ sistemas informáticos. Foto: EL COMERCIO



Las fotografías, así como los chats y correos del extranjero, van desde el 2011 hasta abril del 2019, cuando el sueco fue detenido en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Esta información se encuentra en un pendrive, que es analizado por el personal de Criminalística.



¿Cómo accedieron los peritos al celular de Bini? Lo hicieron gracias a una cámara de vigilancia dentro del edifico en donde vivía.



La cámara captó el momento en que el informático se acercaba al ascensor y digitaba la clave de ocho dígitos en la pantalla de su teléfono celular. Con eso entraron y extrajeron la información.



Para Carlos Soria, abogado de Bini, esta prueba debe ser excluida del expediente. Negó que su cliente haya ‘hackeado’ un sistema informático. “Él únicamente protege la seguridad y la privacidad de la información en Internet”.



El jurista aseguró que en este proceso judicial, la Fiscalía no ha encontrado evidencias contra su defendido y dijo que el procesado no saldrá del país y asistirá cada viernes a presentarse ante una autoridad judicial.



Ayer sí cumplió con esa obligación judicial. En la mañana acudió a la Fiscalía a reportarse.



Soria sostuvo que en la diligencia, en la que se extrajo la información del celular, jamás se mencionó la existencia de una fotografía en la que supuestamente se ve cómo ‘hackeaba’ los sistemas.



Las diligencias en las que se analizó el celular de Bini se realizaron desde el pasado 6 de agosto hasta el 12 agosto, debido a la cantidad de información encontrada.



Este teléfono es solo uno de los seis celulares que fueron incautados al informático. Sus computadoras, en cambio, son analizadas en Estados Unidos, pues la Fiscalía pidió una asistencia penal a esa nación. En 15 días termina la instrucción fiscal de este caso, es decir, se cierra la investigación.



Luego, los jueces deberán fijar día y hora para la audiencia preparatoria de juicio. Allí se sabrá si va o no a juicio.



Los hechos

12 de abril de 2019

Ola Bini fue detenido en el aeropuerto de Quito, por tener supuestos nexos con Julián Assange y porque habría vulnerado sistemas informáticos.



13 de abril de 2019

Un juez de la Unidad de Flagrancia ordenó prisión preventiva en contra del ciudadano sueco Ola Bini. Fue recluido en la cárcel de El Inca (norte de Quito).



20 de junio de 2019

Luego de que los jueces provinciales aceptaran el pedido de hábeas corpus, Bini salió de la cárcel. Los magistrados le prohibieron salir del país.



1 de agosto de 2019

Durante una audiencia en el Complejo Judicial Norte, la Fiscalía vincu­ló a otra persona en el proceso judicial de Ola Bini. Se trata de un ingeniero en Sistemas.