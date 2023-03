Nueve ciudadanos son procesados por presunto reclutamiento de personas para la guerrilla colombiana

El operativo se cumplió en mayo de 2022. Fueron decomisadas armas de fuego. Foto: Fiscalía

Redacción Guayaquil

En el segundo piso del Complejo Judicial Norte de Quito, se desarrolló el primer día de audiencia de juzgamiento contra nueve ciudadanos. Estos son procesados por presuntamente reclutar personas para un grupo armado de Colombia.

Se trata de Omar C., Ernesto F., Carlos C., Silverio C., Nelly Y., Gabriela G., Juan B., Alexis M. y Cristian C. Se los investiga por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados.

La agente fiscal Ana Hidalgo presentó su alegato de apertura. En él detalló que la Fiscalía General del Estado probará la existencia del delito imputado a los procesados.

Además, mencionó que la Institución acusa a Omar C. en calidad de autor y al resto de procesados, como coautores.

Testimonios

Durante esta primera jornada, Fiscalía presentó el testimonio de ocho policías. Entre ellos están el analista de caso y otros uniformados –agentes investigadores– asignados a las vigilancias y seguimientos de los acusados.

Los testigos detallaron las acciones que desplegaron dentro de la investigación de esta causa, desde agosto de 2021 hasta mayo de 2022. En esta fecha se ejecutaron allanamientos y se cumplieron órdenes de detención.

La diligencia se suspendió alrededor de las 19:00 y su reinstalación se convocó para el miércoles 22 de marzo a las 08:00.

El reclutamiento

La teoría de Fiscalía señala que los procesados se habrían dedicado a la captación, transporte, traslado, retención o recibimiento de sus víctimas. Estas habrían sido seleccionadas en comunidades indígenas de la sierra-centro ecuatoriana. Desde aquí eran trasladadas hasta el departamento colombiano de Arauca, en la frontera entre Colombia y Venezuela.

La finalidad de esta organización sería el adiestramiento paramilitar con el Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) de la 'Segunda Marquetalia', cuyo líder era alias 'El Paisa'. El hombre falleció en diciembre de 2022. Sus miembros son exintegrantes de la disidencia de las FARC-EP.

Los procesados fueron detenidos la madrugada del 19 de mayo de 2022. El operativo simultáneo se ejecutó en Imbabura, Pichincha y El Oro. Entre las evidencias constan armas de fuego y municiones.

Varios ecuatorianos habrían sido reclutados con el ofrecimiento de ir a Argentina y México a seguir cursos, sin embargo, terminaron en el campamento de grupos armados. Así lo revelan la denuncias presentadas.

