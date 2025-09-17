El contrabando de diésel ha sido uno de los principales problemas asociados a los subsidios en Ecuador. La marcada diferencia de precios con Colombia y Perú convirtió al combustible en un negocio ilegal altamente rentable, señaló la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya.

Más noticias

Consumo más alto en las zonas fronterizas de Ecuador

Durante años, miles de galones subsidiados salieron de Ecuador hacia los países vecinos, beneficiando a mafias organizadas y provocando pérdidas millonarias al Estado. Con la eliminación del subsidio, el Gobierno de Daniel Noboa busca cerrar esta “tubería rota” que alimentaba economías ilícitas y debilitaba las finanzas públicas, agregó la ministra.

El consumo de diésel en vehículos públicos varía ampliamente según la provincia. En 2024, el promedio nacional fue de 190 galones mensuales por vehículo, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, las provincias fronterizas superan este nivel.

El percentil 70 se ubica en 220,07 galones. Esto significa que el 70% de las provincias consume hasta ese nivel, mientras el 30% restante registra cifras superiores.

Zamora Chinchipe lidera el consumo de diésel

Zamora Chinchipe, en la Amazonía ecuatoriana, registra el mayor consumo del país con 741,33 galones mensuales, más del triple que la mayoría de provincias. Le sigue Loja, también en la frontera, con 286,14 galones; Santo Domingo de los Tsáchilas con 255,2; y El Oro, provincia fronteriza, con 251,7 galones.

También destacan Orellana, con 235,3 galones, y Morona Santiago, con 222,7, ambas en zonas fronterizas.

Provincias con consumo intermedio

Imbabura, Pichincha y Azuay tienen valores alrededor de 220 galones mensuales. Guayas, Esmeraldas y Santa Elena oscilan entre 201 y 208 galones, reflejando una demanda intermedia vinculada principalmente al transporte público.

Provincias con menor consumo

En el grupo de menor consumo se encuentran Bolívar (141,5 galones), Galápagos (142,2 galones), Napo (160,15 galones) y Carchi, con 123,81 galones, el nivel más bajo del país. Estas cifras evidencian una menor dependencia del transporte que utiliza diésel.

Un consumo desigual en el país

El análisis revela que el consumo de diésel no es homogéneo en Ecuador. Factores como la ubicación geográfica, la actividad económica y la densidad del transporte público inciden directamente en la demanda. Mientras las provincias amazónicas muestran alta dependencia del combustible, otras regiones mantienen niveles más moderados.

Información externa: Ministerio de Finanzas

Te recomendamos