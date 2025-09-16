Zaida Rovira, ministra de Gobierno, este martes, 16 de septiembre de 2025, informó que se desplegaron alrededor de 1 174 funcionarios en Ecuador para la ejecución de operativos permanentes para el controlar precios.

Las acciones se emprendieron luego de que el pasado viernes, 12 de septiembre, el presidente Daniel Noboa decretó la eliminación del subsidio al diésel en el país.

Zaida Rovira informa sobre controles de precios luego de eliminación de subsidio al diésel

La Ministra, en una entrevista en Teleamazonas, indicó que este martes ya recibieron denuncias y ya hay locales clausurados en el mercado de transferencias de Guayaquil.

A la par, la funcionaria refirió que las Fuerzas Armadas patrullan las carreteras en puntos estratégicos donde operan organizaciones dedicadas al tráfico de combustible.

A decir de Rovira, con el decreto para la eliminación del subsidio al diésel se da un golpe firme a los traficantes, protegiendo a la ciudadanía y la economía del país.

Las @FFAAECUADOR patrullan las carreteras en puntos estratégicos donde operan organizaciones dedicadas al tráfico de combustible.

Con este decreto, el Gobierno da un golpe firme a los traficantes, protegiendo a la ciudadanía y la economía del 🇪🇨, indicó la ministra @zaidarovira. — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) September 16, 2025

Alertas sobre acciones en el país

La Ministra también advirtió que, junto a quienes buscan desestabilizar, también actúan sectores que se beneficiaron del subsidio para el contrabando y hoy intentan generar caos. El Gobierno actuará con firmeza para proteger la estabilidad y el bienestar ciudadano, aseguró.

Por otro lado, en una entrevista en Notimundo, la funcionaria enfatizó que el Gobierno respeta el derecho a la protesta pacífica.

“Las manifestaciones son legítimas mientras no afecten bienes públicos ni servicios esenciales. Actuaremos con firmeza frente a quienes vulneren la Ley“, mencionó Rovira.

