Tras la eliminación del subsidio al diésel, el Gobierno inició con el control de precios el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, en mercados y centros de abasto. Este lunes 15 de septiembre, el Ministerio de Gobierno informó los resultados de la acción a escala nacional.

Los resultados del control de precios, tras la eliminación del subsidio al diésel

El Ministerio de Gobierno informó sobre los resultados de los operativos de control de precios, tras la eliminación del subsidio al diésel.

El fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se desarrollaron 1 527 operativos de control de peso, precio y calidad en mercados, centros de abastos y locales comerciales.

El objetivo fue garantizar que los productos de primera necesidad se vendan a precios justos y sin especulación.

Citaciones por incumplimientos

Se supervisaron 297 mercados y centros de abastos registrados, 2 524 locales comerciales y se entregaron 126 citaciones por incumplimientos detectados.

Los operativos se intensificaron tras la emisión del Decreto Ejecutivo 126 por parte del presidente Daniel Noboa, que dispone la eliminación del subsidio al diésel, informó el Ministerio de Gobierno.

“Tenemos 1 178 personas distribuidas en todo el país, estas personas son de las intendencias y comisarías que están haciendo controles permanentes. Los controles son todos los días para impedir que los productos suban de precio o que la ciudadanía sea víctima de la especulación”, dijo la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.

Sanción por especulación

Durante los operativos, las autoridades verificaron que los establecimientos cumplan con la publicación visible de listas de precios, el uso de balanzas digitales.

Además, los permisos de funcionamiento correspondientes, en conformidad con el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor.

La especulación de precios es sancionada con penas privativas de libertad de 15 a 30 días, según el artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).



