Los cierres viales en Carchi por las protestas de los transportistas, tras la eliminación del subsidio al diésel, se mantienen hasta la tarde de este lunes 15 de septiembre de 2025; pese a que la Policía y el Ejército han intervenido en varios sectores, otros bloqueos permanecen.

Carchi y los cierres viales por protestas de transportistas.

Carchi amaneció con seis cierres viales este lunes 15 de septiembre por las protestas de los transportistas, debido al incremento del precio del diésel, tras la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio.

A las 09:15, el ECU 911 informaba de seis vías cerradas: Tulcán – Huaca, Bolívar – Piquiucho, Tulcán – Julio Andrade, San Gabriel – La Paz, La Paz – Bolívar y el sector del Obelisco.

En la mañana, la Policía habilitó la vía a la altura de Julio Andrade, en la E -35, retirando los montículos de tierra y el tronco de un árbol con palas y carretillas.

Además, en el sector del Control Sur, también se normalizó la circulación vehicular por la intervención policial.

Vehículos de transporte pesado fueron estacionados en medio de la vía.

Pedido de seguridad

Los manifestantes pegaron carteles con las frases: “El Carchi no se vende”, “No más muertes en las vías del país”, “No al crimen y sí a la seguridad”.

También pusieron piedras en medio de la vía y quemaron llantas.

Con la llegada de militares y policías, cerca de 150 uniformados, los vehículos empezaron a retirarse.

La tarde

Con corte a las 16:06, el ECU 911 reportaba tres cierres viales en Carchi:

Las vías Bolívar – San Gabriel, Tulcán – Julio Andrade y Bolívar Piquiucho.

En el sector de Julio Andrade, la Policía y el Ejército se enfrentaron con los manifestantes.

Lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los transportistas y retomar el control de la vía.

Alrededor de las 14:00, las protestas se radicalizaron en el sector de La Posta, San Gabriel, Montúfar.

Los transportistas pusieron en la vía alambres de púas, adoquines que formaban una pared, llantas para quemarlas.

