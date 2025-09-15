John Reimberg, ministro del Interior, informó este lunes, 15 de septiembre de 2025, que hubo complicaciones en Carchi, tras el anuncio de la eliminación del subsidio al diésel.

“Tuvimos problemas en Carchi durante la madrugada. Fueron detenidas dos personas que estaban incitando (a la paralización). No vamos a permitir el cierre de vías”. Así lo mencionó el funcionario.

Más noticias

Tras eliminación del subsidio del diésel hubo detenidos en Carchi

El Ministro, en una entrevista en Teleamazonas, indicó que han sido claros en que no van a permitir el cierre de vías y, además, enfarizó que el país necesita trabajar.

Reimberg refirió que este domingo, 14 de septiembre, justamente, estuvieron en Carchi, conversando con transportistas, en una reunión que duró más de dos horas. “Creo que, en las próximas horas, esto podría terminar allá en Carchi”.

También puedes leer: Dónde inscribirse para recibir el incentivo productivo por aumento del diésel

Según el Ministro, al llamado a las mesas de trabajo con el Gobierno no solo se unió el gremio del transporte, sino también cámaras comerciales.

#Comunicado | 🚍 El MIT habilita puntos de atención presencial a nivel nacional para el registro de incentivos productivos por diésel.



📍 Encuentra tu oficina más cercana y regístrate de manera fácil. pic.twitter.com/0mBx17Zwe2 — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) September 15, 2025

Transportistas anunciaron suspensión del paro

Transportistas habían convocado para este 15 de septiembre un paro. Este se canceló tras el diálogo con el Gobierno y el llamado a dichas mesas de trabajo.

El Gobierno, además, convocó al gremio a registrarse para acceder a compensaciones por la eliminación del subsidio. La inscripción se puede hacer en línea, a través de este enlace.

Además, habilitarán a escala nacional puntos de atención presencial en las Direcciones Distritales del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT). En los sitios, las personas pueden recibir una guía y acompañamiento. Por ejemplo, en Pichincha:

Edificio Matriz del MIT , Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana, Quito.

, Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana, Quito. Dirección Distrital, Av. Panamericana Norte, redondel de Carapungo diagonal al Centro Comercial el Portal junto a Supermercado Santa María, Quito.

Te recomendamos: