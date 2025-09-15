El Gobierno Nacional decidió la eliminación del subsidio al diésel el 12 de septiembre de 2025. Para mitigar el impacto en el transporte público, implementó un programa de compensación económica que se entregará por un período máximo de un año, según confirmó la portavoz presidencial Carolina Jaramillo.

El plan contempla transferencias directas de entre 450 y 1 000 dólares mensuales a más de 23 000 transportistas, además de créditos preferenciales y pagos pendientes al sector.

Requisitos para inscribirse en la compensación por la eliminación del subsidio al diésel

Los transportistas que deseen acceder al beneficio deben presentar y contar con:

Una unidad de transporte habilitada para servicio de pasajeros (intracantonal, intraprovincial o interprovincial).

(intracantonal, intraprovincial o interprovincial). Los documentos en regla emitidos por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que acrediten la operación legal del vehículo.

que acrediten la operación legal del vehículo. Un certificado bancario vigente en formato PDF (no se aceptan imágenes), para registrar la cuenta donde se acreditará la compensación.

Registro en línea para la compensación al transporte

Ingresa a www.obraspublicas.gov.se o www.registro.mtop.gob.ec. Haz clic en el banner del Sistema de Incentivos Productivos para el Transporte Público. Completa el registro con tu cédula o RUC y código dactilar. Confirma tu correo electrónico y crea una contraseña segura. Revisa tu correo, ingresa el código de verificación y activa tu cuenta. Registra tu cuenta bancaria y sube el certificado en PDF.

Puntos físicos del MIT para registrarse en la compensación

Desde el 15 de septiembre de 2025, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) habilitó puntos de atención presencial en todas sus Direcciones Distritales. El horario de atención es de 08:00 a 16:30.

Principales puntos de inscripción:

Quito (Pichincha) : Edificio Matriz del MIT (Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana) y Dirección Distrital en Panamericana Norte, redondel de Carapungo.

: Edificio Matriz del MIT (Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana) y Dirección Distrital en Panamericana Norte, redondel de Carapungo. Guayaquil (Guayas) : Agencia Nacional de Tránsito – Dirección Provincial y Dirección Distrital en Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edificio Gobierno Zonal.

: Agencia Nacional de Tránsito – Dirección Provincial y Dirección Distrital en Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edificio Gobierno Zonal. Ibarra (Imbabura) : Av. Capitán Cristóbal de Troya, sector Redondel de la Madre.

: Av. Capitán Cristóbal de Troya, sector Redondel de la Madre. Tulcán (Carchi) : Av. Veintimilla y Alejandro R. Mera, junto al ECU 911.

: Av. Veintimilla y Alejandro R. Mera, junto al ECU 911. Esmeraldas : Recinto portuario, Av. Jaime Roldós Aguilera, junto a SENAE.

: Recinto portuario, Av. Jaime Roldós Aguilera, junto a SENAE. Cuenca (Azuay) : Av. Huayna Cápac y Pisar Cápac, frente a Pumapungo.

: Av. Huayna Cápac y Pisar Cápac, frente a Pumapungo. Loja : Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco, edificio Senplades.

: Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco, edificio Senplades. Machala (El Oro) : Juan Montalvo y Bolívar.

: Juan Montalvo y Bolívar. Zamora (Zamora Chinchipe): Campamento La Toquilla, km 3 vía a Loja.

También se habilitaron puntos en Napo, Orellana, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Pastaza, Manabí, Santo Domingo, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar, Cañar y Morona Santiago.

Montos de la compensación por la eliminación del subsidio al diésel

Bono mensual : entre 450 y 1 000 dólares, hasta 12 meses.

: entre 450 y 1 000 dólares, hasta 12 meses. Créditos al 9 % anual : para 1 528 unidades de transporte (150 millones de dólares).

: para 1 528 unidades de transporte (150 millones de dólares). Pago de deuda histórica : 80 millones de dólares al transporte de pasajeros.

: 80 millones de dólares al transporte de pasajeros. Apoyo adicional: 30 millones de dólares para transporte de carga, escolar, mixto, institucional y turístico.

Incentivos para agricultores y pescadores tras la eliminación del subsidio

Bono Raíces : 1 000 dólares para 100 000 agricultores.

: 1 000 dólares para 100 000 agricultores. Tractores, créditos preferenciales y bioinsumos para el agro.

para el agro. Motores fuera de borda para pescadores en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro.

Horarios y consultas para inscribirse en la compensación

Atención presencial: 08:00 a 16:30 en Direcciones Distritales del MIT.

en Direcciones Distritales del MIT. Consultas: correo compensacion@armop.gov.se.

Gobierno descarta alza de pasajes tras eliminación del subsidio

El ministro de Transporte, Roberto Luque, reiteró que la compensación busca garantizar estabilidad y que no habrá incremento en pasajes ni fletes.

Los transportistas que paralicen el servicio público se enfrentarán a sanciones de acuerdo con la ley.