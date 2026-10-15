Suspensión eléctrica altera la producción de chocolates en Ecuador, según Anecacao

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La industria cacaotera ecuatoriana comenzó a sentir los efectos de las desconexiones eléctricas aplicadas por el Gobierno para administrar los embalses ante el déficit energético. La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao) dijo este 15 de octubre de 2026 que las suspensiones del servicio han provocado pausas temporales en la producción de semielaborados y chocolates, con impactos en la operación de las empresas y en los compromisos comerciales con mercados internacionales.

El pronunciamiento llega cuando está por cumplirse la segunda semana desde que las empresas de medio voltaje fueron incorporadas a las desconexiones voluntarias dispuestas por las autoridades energéticas. El gremio, que agrupa a 32 pequeñas y medianas empresas exportadoras e industriales de cacao, señaló que la falta de cronogramas anticipados y notificaciones formales dificulta la planificación de toda la cadena productiva.

Producción de chocolates enfrenta efectos de las desconexiones eléctricas

Anecacao sostuvo que la salida obligada del Sistema Nacional Interconectado (SNI) ha generado interrupciones temporales en la producción de semielaborados y chocolates. Según el gremio, esta situación afecta los tiempos de entrega y el cumplimiento de compromisos comerciales en el exterior.

Las consecuencias también se extienden a las zonas rurales vinculadas al cacao. La organización señaló que las interrupciones eléctricas complican los procesos de recepción, secado y trazabilidad del grano, etapas clave para mantener la calidad y el seguimiento del producto desde su origen.

El cacao y sus derivados se encuentran entre los principales productos de exportación del Ecuador. Según datos difundidos por Fedexpor, las ventas de cacao y elaborados alcanzaron 1 485 millones de dólares hasta agosto de 2026, lo que refleja la importancia del sector para la generación de divisas y empleo.

⟫ https://t.co/xQtVTikKW2 | 🔌 El secretario de la Administración Pública, José Neira, presentó un listado de clientes conectados al sistema eléctrico https://t.co/sKaDdQ4Gdo — El Comercio (@elcomerciocom) October 15, 2026

Generadores resultan insuficientes para sostener las operaciones

Aunque parte de las empresas cuenta con sistemas de generación propia, Anecacao indicó que esa alternativa no permite mantener el ritmo normal de producción.

De acuerdo con la organización, los generadores disponibles han sido destinados principalmente a sostener la gestión administrativa y los sistemas de facturación electrónica, debido a que no tienen la capacidad suficiente para operar plenamente las plantas industriales.

El gremio también advirtió que las variaciones en el suministro eléctrico y los cortes no programados pueden generar inconvenientes técnicos en maquinaria y transformadores, lo que incrementa los costos de mantenimiento y complica la continuidad de las actividades diarias.

https://t.co/rBKnuu25ao | 🔌 El mantenimiento eléctrico coincide con el momento más delicado de Mazar. https://t.co/scv2tZHr3c — El Comercio (@elcomerciocom) October 15, 2026

Gremios piden cronogramas para enfrentar el déficit energético

Frente a este escenario, Anecacao solicitó a las empresas distribuidoras de energía y a las autoridades la implementación de canales de comunicación directos, así como la publicación oportuna de cronogramas de suspensiones para que las industrias puedan organizar turnos y operaciones.

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La preocupación no es exclusiva del sector cacaotero. Organizaciones empresariales como la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab) y la Cámara de Industrias, Producción y Empleo (Cipem) también han solicitado mayor previsibilidad y soluciones técnicas que permitan reducir el impacto de las medidas adoptadas para enfrentar el déficit energético que atraviesa el país.

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