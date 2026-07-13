Cuánto costarían los combustibles en Ecuador sin el subsidio del Estado en julio de 2026

Los precios que actualmente pagan los conductores por la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel no reflejan el costo total de estos combustibles. Esto se debe a que una parte del valor es cubierta por el Estado mediante subsidios, lo que reduce el precio final para los consumidores.

Las cifras oficiales de Petroecuador muestran que cada combustible recibe un subsidio diferente. Si ese aporte dejara de existir, el precio por galón no sería igual para todos los productos, aunque algunos compartan el mismo valor de venta al público.

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Diferencias en subsidios entre gasolina y diésel

Desde el 12 de julio de 2026, la gasolina Extra y la Ecopaís tienen un precio de 3,265 dólares por galón. Sin embargo, el subsidio que recibe cada una no es el mismo. Según la información oficial de Petroecuador:

La gasolina Extra recibe un subsidio de 0,622 dólares por galón.

recibe un subsidio de 0,622 dólares por galón. La gasolina Extra con etanol (Ecopaís) tiene un subsidio de 0,857 dólares por galón.

tiene un subsidio de 0,857 dólares por galón. El diésel Premium registra un subsidio de 1,043 dólares por galón, siendo el más alto entre los combustibles que forman parte del sistema de bandas.

Costo real sin subsidios

Si se suma el subsidio al precio vigente, el valor real que pagarían los consumidores sería mayor. Así quedarían los precios:

La gasolina Extra pasaría de 3,265 dólares a aproximadamente 3,89 dólares por galón.

pasaría de 3,265 dólares a aproximadamente 3,89 dólares por galón. La gasolina Ecopaís alcanzaría cerca de 4,12 dólares por galón.

alcanzaría cerca de 4,12 dólares por galón. El diésel Premium subiría de 3,204 dólares a alrededor de 4,25 dólares por galón.

No se incluye la gasolina Súper en estos cálculos porque no recibe subsidio estatal y su precio está liberalizado. Desde el 12 de julio, su valor referencial es de 5,61 dólares por galón.

Análisis del impacto fiscal y del mercado internacional

Durante la presentación de la reforma al sistema de fijación de precios, el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, reconoció que el mantenimiento de los subsidios representa un impacto significativo para las finanzas públicas. “No tengo el dato preciso en este momento, pero es un impacto significativo para la caja fiscal”, señaló al ser consultado sobre el costo que asume el Estado.

El ministro explicó que el objetivo del sistema de bandas ha sido amortiguar el efecto de las fuertes variaciones del mercado internacional sobre los consumidores ecuatorianos.

Nueva fórmula y continuidad del subsidio

A pesar de las reformas introducidas mediante el Decreto Ejecutivo 444, la forma en que se calculan las reducciones de precio en escenarios específicos cambió, pero no alteró el esquema de subsidios vigente. El viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, explicó que este mecanismo busca trasladar al mercado interno las reducciones internacionales cuando se cumplan determinadas condiciones. “Si el combustible a nivel internacional baja, nos aseguramos de que el combustible para uso nacional también baje en beneficio de las familias”, afirmó.

Permanencia del subsidio y su influencia en precios finales

Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), explicó a El Comercio que el subsidio continúa siendo uno de los factores que inciden en el precio final que pagan los consumidores. Añadió que la evolución de esos valores dependerá del comportamiento del mercado internacional y las decisiones que adopte el Gobierno dentro del sistema de bandas y del mecanismo excepcional incorporado en el Decreto Ejecutivo 444.