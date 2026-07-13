Cuánto costarían los combustibles en Ecuador sin el subsidio del Estado en julio de 2026

Los precios que actualmente pagan los conductores por la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel no reflejan el costo total de estos combustibles. Esto se debe a que una parte del valor es cubierta por el Estado mediante subsidios, lo que reduce el precio final para los consumidores.
Las cifras oficiales de Petroecuador muestran que cada combustible recibe un subsidio diferente. Si ese aporte dejara de existir, el precio por galón no sería igual para todos los productos, aunque algunos compartan el mismo valor de venta al público.
Desde el 12 de julio de 2026, la gasolina Extra y la Ecopaís tienen un precio de 3,265 dólares por galón. Sin embargo, el subsidio que recibe cada una no es el mismo. Según la información oficial de Petroecuador:
Si se suma el subsidio al precio vigente, el valor real que pagarían los consumidores sería mayor. Así quedarían los precios:
No se incluye la gasolina Súper en estos cálculos porque no recibe subsidio estatal y su precio está liberalizado. Desde el 12 de julio, su valor referencial es de 5,61 dólares por galón.
Durante la presentación de la reforma al sistema de fijación de precios, el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, reconoció que el mantenimiento de los subsidios representa un impacto significativo para las finanzas públicas. “No tengo el dato preciso en este momento, pero es un impacto significativo para la caja fiscal”, señaló al ser consultado sobre el costo que asume el Estado.
El ministro explicó que el objetivo del sistema de bandas ha sido amortiguar el efecto de las fuertes variaciones del mercado internacional sobre los consumidores ecuatorianos.
A pesar de las reformas introducidas mediante el Decreto Ejecutivo 444, la forma en que se calculan las reducciones de precio en escenarios específicos cambió, pero no alteró el esquema de subsidios vigente. El viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, explicó que este mecanismo busca trasladar al mercado interno las reducciones internacionales cuando se cumplan determinadas condiciones. “Si el combustible a nivel internacional baja, nos aseguramos de que el combustible para uso nacional también baje en beneficio de las familias”, afirmó.
Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), explicó a El Comercio que el subsidio continúa siendo uno de los factores que inciden en el precio final que pagan los consumidores. Añadió que la evolución de esos valores dependerá del comportamiento del mercado internacional y las decisiones que adopte el Gobierno dentro del sistema de bandas y del mecanismo excepcional incorporado en el Decreto Ejecutivo 444.
Sí.
El precio que pagan actualmente los consumidores por la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel Premium es menor al costo real porque el Estado cubre una parte del valor mediante subsidios.
La gasolina Extra, la Ecopaís y el diésel Premium.
Estos tres combustibles forman parte del sistema de bandas y mantienen subsidios estatales. La gasolina Súper no recibe subsidio y su precio depende directamente del mercado internacional.
Gasolina Extra: 0,622 dólares por galón.
Gasolina Ecopaís (Extra con etanol): 0,857 dólares por galón.
Diésel Premium: 1,043 dólares por galón.
Según Petroecuador, el diésel Premium es el combustible que actualmente recibe el mayor subsidio.
Gasolina Extra: aproximadamente 3,89 dólares por galón.
Gasolina Ecopaís: cerca de 4,12 dólares por galón.
Diésel Premium: alrededor de 4,25 dólares por galón.
Contexto:
Estos valores resultan de sumar el subsidio vigente al precio de venta actual.
Porque el subsidio estatal compensa la diferencia.
Aunque ambas se venden a 3,265 dólares por galón, la Ecopaís recibe un subsidio mayor debido a su composición, ya que incorpora etanol.
No.
La gasolina Súper tiene un precio liberalizado y sigue directamente las condiciones del mercado internacional. Desde el 12 de julio de 2026 su precio referencial es de 5,61 dólares por galón.
No.
El Decreto Ejecutivo 444 modificó el mecanismo para aplicar reducciones excepcionales en los precios, pero mantuvo intacto el esquema de subsidios para la Extra, Ecopaís y el diésel Premium.
El mercado internacional, los subsidios y el sistema de bandas.
Según el Gobierno y representantes del sector distribuidor, el precio final seguirá dependiendo de la evolución del petróleo, del comportamiento del Precio de Paridad de Importación (PPI), de la continuidad de los subsidios y de la aplicación del sistema de bandas junto con el mecanismo excepcional establecido en el Decreto Ejecutivo 444.
Representan un costo importante para el Gobierno.
El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, reconoció que mantener estos subsidios implica un impacto significativo sobre las finanzas públicas, aunque no precisó el monto total. El objetivo es amortiguar el efecto de las variaciones internacionales del precio del petróleo sobre los consumidores ecuatorianos.