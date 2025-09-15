El Gobierno Nacional eliminó el subsidio al diésel el 12 de septiembre de 2025 y anunció un paquete de compensaciones económicas para evitar un incremento en los pasajes y en los costos de transporte. La medida beneficia a transportistas y a otros sectores productivos que dependen de este combustible.

Más noticias

Transportistas de pasajeros acceden a la compensación por eliminación del subsidio al diésel

La compensación está dirigida a más de 23 000 transportistas de pasajeros que cuenten con permisos habilitantes en regla. Se incluye a los servicios intracantonales, intraprovinciales e interprovinciales. El bono mensual será de entre 450 y 1 000 dólares, con un plazo inicial de ocho meses y la posibilidad de extenderse cuatro más, hasta completar un año.

El plan contempla también el pago de una deuda histórica de 80 millones de dólares con el transporte de pasajeros y la entrega de créditos al 9% anual para 1 528 unidades de transporte, con un monto global de 150 millones de dólares.

Apoyo para transporte de carga y modalidades especiales

El Gobierno destinó 30 millones de dólares para compensar a transportistas de carga pesada, mixta, escolar, institucional y turístico. Además, se prevé la construcción de 12 zonas de descanso en la E-35 y cinco estaciones de pesaje para vehículos de carga, con una inversión de 25 millones de dólares.

Incentivos para agricultores y pescadores

El plan de compensación no se limita al transporte. También incluye apoyos para sectores estratégicos del agro y la pesca. En el campo se creó el Bono Raíces, que entrega 1 000 dólares a 100 000 agricultores, junto con tractores, créditos a tasas preferenciales y bioinsumos.

Lea esto también: FUT convoca movilizaciones por la eliminación del subsidio al diésel

En el sector pesquero, se entregarán motores fuera de borda a pescadores artesanales en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, como parte de la estrategia para mitigar el impacto del nuevo precio del diésel.

Medida temporal para estabilizar costos

Según la portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, el programa tiene un carácter temporal y transitorio, con una inversión de 220 millones de dólares en transferencias directas. La intención es dar tiempo a que los sectores se adapten al nuevo costo del combustible y garantizar que no aumenten los pasajes ni los fletes.