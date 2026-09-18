Precios récord del diésel en EE. UU. y Europa ponen presión sobre Ecuador

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La subida del diésel y del petróleo en Estados Unidos (EE. UU.)y Europa se produce en un contexto de tensiones de suministro vinculadas a la guerra con Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la presión sobre la capacidad de refinación.

El incremento de los precios ocurre en mercados internacionales que enfrentan mayores costos de abastecimiento y preocupaciones sobre la disponibilidad de combustibles.

Diésel, petróleo y refinación bajo presión internacional

El precio del petróleo WTI de referencia en Estados Unidos ha aumentado alrededor de un 19 % en las últimas tres semanas hasta superar los 101 dólares por barril, según The Wall Street Journal.

El consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, señaló que los mecanismos que ayudaban a mitigar los riesgos de aumentos de precios y problemas de suministro han perdido efectividad.

“Esas medidas, en gran parte, ya han agotado su efecto y el sistema ya no cuenta ni de lejos con el mismo margen de maniobra que tenía cuando comenzó todo esto”, afirmó durante una conferencia energética en Austin, Texas.

La presión también se refleja en el mercado del diésel. La agencia EFE reportó que el precio promedio nacional del combustible en Estados Unidos alcanzó alrededor de 6,06 dólares por galón, un máximo histórico.

A esto se suma la reducción de las reservas comerciales estadounidenses de petróleo. Estas disminuyeron en 391 000 barriles durante la semana terminada el 4 de septiembre, hasta ubicarse en 424,1 millones de barriles.

Frente a este escenario, Washington analiza medidas para aumentar la capacidad de refinación durante los próximos seis meses. El asesor de Energía de la Casa Blanca, Jarrod Agen, indicó que el Gobierno evalúa recurrir a la Ley de Producción para la Defensa para flexibilizar regulaciones e impulsar inversiones de corto plazo en refinerías existentes.

De acuerdo con datos de la Administración de Información Energética (EIA), las refinerías estadounidenses operaron al 97,8 % de su capacidad disponible durante la semana terminada el 4 de septiembre.

Europa mantiene la tendencia alcista

La preocupación también se extiende a Europa. En España, la gasolina acumuló 11 semanas consecutivas de incrementos y alcanzó un nuevo máximo anual. El precio promedio del litro se situó en 1,866 euros ( tras subir un 2,88 % en una semana.

El diésel también retomó su tendencia alcista. El precio medio del litro llegó a 1,834 euros (2,11 dólares al cambio de este 18 de septiembre de 2026), con un aumento del 2,17 % respecto a la semana anterior.

Según la información proporcionada, la gasolina acumula una subida cercana al 30 % desde finales de junio.

Riesgos señalados para Ecuador

David Pazmiño, docente de Business School de la UIDE, señaló que actualmente existe una situación compleja en los mercados internacionales del combustible, especialmente en el caso del diésel.

Según el analista, el principal riesgo para Ecuador es la variación de precios, debido a que el país importa combustibles y derivados del petróleo. Explicó que cualquier incremento internacional aumenta los costos de transporte marítimo, materias primas y refinación, lo que eleva el costo de abastecimiento.

El académico agregó que actualmente se mantiene un subsidio, lo que genera presión sobre las arcas fiscales del Gobierno.

También señaló que, al momento, no observa un escenario de desabastecimiento, aunque advirtió que si continúan los conflictos, la volatilidad y la presión sobre la oferta mundial, podrían registrarse efectos sobre los precios de los combustibles y problemas de abastecimiento a futuro.

Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), coincide. Explica que existe un “riesgo del precio. Lo estamos viendo porque hay un incremento del nivel de demanda, incluso en algunas partes de Estados Unidos llegó a 7 dólares”.

No obstante, consideró que un eventual riesgo de desabastecimiento podría generarse solo para los países que se abastecen en Ormuz. “Nosotros nos abastecemos de derivados en la costa este del golfo de México”, señaló.

Con información de EFE y Europa Press

Más información relacionada con el aumento internacional de los precios de los combustibles

Preguntas frecuentes sobre el aumento del diésel y petróleo

❓ ¿Por qué está subiendo el precio del diésel en Estados Unidos y Europa? El alza está relacionada con problemas de suministro vinculados a la guerra con Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la presión sobre la capacidad de refinación.

La información de las agencias EFE y Europa Press señala que el mercado enfrenta tensiones por interrupciones en el suministro energético, ataques a infraestructura en la región y limitaciones en la capacidad de refinación, tanto en Estados Unidos como en Europa. ❓ ¿Qué está ocurriendo con el precio del diésel en Estados Unidos? El precio promedio nacional del diésel alcanzó alrededor de 6,06 dólares por galón, un máximo histórico.

El aumento coincide con una reducción de las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos y con advertencias sobre una creciente presión en el sistema de suministro y refinación. ❓ ¿Cómo podría afectar a Ecuador el aumento internacional del diésel? El principal riesgo identificado es una mayor presión sobre los costos de abastecimiento. Según David Pazmiño, docente de Business School de la UIDE, Ecuador importa combustibles y derivados del petróleo, por lo que los incrementos internacionales pueden elevar los costos de transporte marítimo, materias primas y refinación. ❓ ¿Existe actualmente riesgo de desabastecimiento de combustibles en Ecuador? Actualmente no se observa un escenario de desabastecimiento. El académico señala que el riesgo inmediato es el aumento de costos. Sin embargo, advierte que si continúan los conflictos, la volatilidad y la presión sobre la oferta mundial, podrían surgir problemas de abastecimiento en el futuro. ❓ ¿Qué medidas estudian Estados Unidos y Europa ante la crisis energética? Estados Unidos analiza aumentar su capacidad de refinación con inversiones en refinería existentes, mientras Francia impulsa iniciativas de coordinación energética en el G7.

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