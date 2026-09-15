Gasolineros anuncian plantón por crisis en estaciones de combustible

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El gremio que agrupa a los distribuidores de combustibles de Ecuador anunció un plantón nacional para el 6 de octubre de 2026, en reclamo por la situación económica de las estaciones de servicio. La movilización será pacífica y estará encabezada por trabajadores y propietarios de distribuidoras de gasolina de distintas partes del país.

Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe), señaló que el sector busca que el Gobierno revise el margen de comercialización que recibe por el diésel, actualmente fijado en 0,12 centavos por galón. Según el dirigente, se requieren 0,106 centavos adicionales para alcanzar un nivel de rentabilidad.

Ecuador y las estaciones de gasolina entran en una nueva disputa por los márgenes

Rosero cuestionó que las medidas adoptadas durante los últimos meses hayan considerado a consumidores y transportistas, pero no a los distribuidores. Según su planteamiento, el Gobierno ha destinado 150 millones de dólares en los dos últimos meses para compensar al consumidor mediante el esquema de precios de los combustibles.

El dirigente también mencionó los ajustes de tarifas de transporte urbano y cantonal como parte de las medidas implementadas por las autoridades. El reclamo del gremio es que las estaciones afrontan costos operativos sin una actualización equivalente de sus ingresos.

“Vendrán distribuidores y empleados de todo el país de un gremio que mueve la economía del país. Hay dinero, esfuerzo y sacrificio para todos, pero no para nosotros”, agregó.

El anuncio se registra cuando los precios de los combustibles han tenido modificaciones mensuales. Desde el 12 de septiembre, la gasolina Extra y Ecopaís se comercializan en 3,21 dólares por galón, mientras que el diésel se vende a 3,15 dólares.

Otras medidas afectarían a los gobiernos locales

La medida anunciada no se limitaría al plantón. Rosero anticipó que los distribuidores eliminarán el crédito otorgado al transporte pesado y dejarán de participar en licitaciones convocadas por municipios, prefecturas y juntas parroquiales.

La consecuencia de esta medida podría generar dificultades para que los gobiernos locales abastezcan a sus vehículos y maquinaria, y detengan los trabajos que tengan planificados en sus territorios.

Para el ciudadano, en cambio, el conflicto podrían repercutir en las actividades que dependen diariamente del combustible, desde el transporte y logística hasta servicios municipales.

El abastecimiento sigue bajo vigilancia en Ecuador

La disputa por los márgenes llega después de meses en los que el abastecimiento también ha estado bajo escrutinio. Como publicó El Comercio el 14 de septiembre pasado, Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y el gremio de distribuidores mantenían posiciones distintas sobre los despachos hacia determinadas estaciones, aunque la empresa estatal aseguró contar con disponibilidad suficiente.

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