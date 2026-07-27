Petróleo de Texas cae 7,5 % tras anuncio de Trump sobre posible negociación con Irán

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró una fuerte caída este lunes 27 de julio de 2026. El barril cerró en 82,61 dólares tras la posibilidad planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abrir una nueva negociación de paz con Irán.

Al cierre de la jornada en Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre, referencia en el mercado estadounidense, retrocedieron 6,7 dólares frente a la sesión anterior. La reacción del mercado siguió a las declaraciones de Trump sobre un eventual acercamiento diplomático con Teherán.

Trump plantea negociaciones, pero mantiene presión sobre Irán

Donald Trump aseguró que Irán solicitó a Washington negociar el fin del conflicto. El mandatario afirmó que existen “posibilidades” de alcanzar un acuerdo tras la decisión de ambos países de pausar los ataques en Oriente Medio.

El presidente estadounidense hizo estas declaraciones a la prensa mientras viajaba en el avión presidencial. Explicó que ordenó detener los ataques contra la República Islámica para abrir espacio a las conversaciones, después de que Teherán, según su versión, pidiera ese acercamiento. Sin embargo, también advirtió que podría reanudar las operaciones militares si las negociaciones no prosperan.

La pausa ocurrió tras casi dos semanas de bombardeos diarios contra Irán. Estados Unidos e Irán intercambiaban ataques desde que se rompió la tregua acordada en junio.

Respuesta iraní y tensiones en el mercado

La respuesta iraní no tardó en llegar. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Bagaei, sostuvo que Estados Unidos está “atrapado” por sus propias acciones. Además, descartó que Irán se encuentre en condiciones de negociar en este momento.

Por su parte, Teherán acusó a Washington de detener los ataques únicamente para provocar una reducción en el precio internacional del petróleo. El valor del crudo había aumentado con fuerza durante la semana pasada debido a la intensificación de los enfrentamientos en Oriente Medio.

Tensiones continúan en Oriente Medio

Mientras continúan los cruces de declaraciones entre Washington y Teherán, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron ataques contra “varios objetivos y puntos sensibles” petroleros de Arabia Saudí. El grupo mantiene una alianza con Irán, mientras que Arabia Saudí respalda al Gobierno yemení y colabora con Estados Unidos.

Estas acciones mantienen elevada la tensión en el mar Rojo y en el estrecho de Bab al Mandeb. Esa ruta ha ganado importancia como alternativa al estrecho de Ormuz, que permanece bloqueado por Irán.

Análisis del mercado petrolero y expectativas económicas

Algunos analistas consideran que el escenario geopolítico en Oriente Medio sigue siendo altamente inestable. También señalan que una eventual reapertura del estrecho de Ormuz depende de las condiciones que establezca Irán. Por esa razón, estiman que la fuerte caída registrada este lunes en el precio del petróleo podría responder a movimientos especulativos del mercado.

Además del conflicto en Oriente Medio, los inversionistas siguen atentos a la política monetaria de Estados Unidos. El mercado espera la decisión de la Reserva Federal, cuya reunión concluye este miércoles. La expectativa predominante apunta a que el banco central mantendrá sin cambios los tipos de interés, una decisión que también podría influir en el comportamiento de los mercados energéticos y financieros.

Te recomendamos