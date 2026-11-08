Negocios no pueden cobrar recargos por pagos con tarjetas de débito o crédito

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Los consumidores que pagan con tarjetas de crédito, débito o prepago cuentan con nuevas condiciones para sus compras en Ecuador. La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) emitió la Resolución N.º JPRFM-2026-048-T, que prohíbe a los establecimientos comerciales aplicar recargos por el uso de estos medios electrónicos.

La disposición rige desde el 6 de noviembre de 2026 y busca garantizar que los clientes accedan al mismo precio, sin importar si utilizan efectivo o una tarjeta para cancelar sus compras.

La normativa también incorpora cambios sobre promociones, descuentos, seguridad de las tarjetas y funcionamiento de las empresas que procesan los pagos electrónicos.

https://t.co/MEKXVtLrrm 🔺 Cinco cambios para los usuarios de tarjetas de crédito y de débito en Ecuador pic.twitter.com/pmaQsaOhbP — El Comercio (@elcomerciocom) November 7, 2026

Mismo precio para pagos con tarjeta y efectivo

Los establecimientos comerciales no pueden incrementar el valor de una compra por el uso de tarjetas de crédito, débito o prepago. La prohibición comprende cualquier recargo o valor adicional asociado con el medio de pago.

La disposición también alcanza a las promociones, ofertas y descuentos. Los negocios deberán mantener las mismas condiciones para todos los clientes, sin excluir a quienes prefieran pagar con una tarjeta.

De esta manera, el precio de un producto o servicio no podrá variar por el uso de un medio electrónico de pago.

Comercios deberán aceptar distintas marcas de tarjetas

La normativa también establece condiciones para los establecimientos y las empresas que procesan los pagos. Los locales deberán aceptar tarjetas de diferentes emisores y marcas mediante los adquirentes que gestionan estas transacciones.

Además, los adquirentes tendrán un máximo de cinco días hábiles para transferir a los comercios el dinero correspondiente a las ventas corrientes con tarjetas.

Estas disposiciones buscan ampliar las opciones de pago y establecer reglas para las empresas que conectan a los negocios con los sistemas de procesamiento de transacciones.

Instituciones tienen seis meses para adecuarse

La Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco Central del Ecuador cuentan con seis meses para adecuar sus regulaciones y plataformas a las nuevas disposiciones.

El plazo comprende los ajustes necesarios para la aplicación de las medidas en el sistema financiero y los establecimientos que reciben pagos con tarjetas.