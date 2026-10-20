Cada vez más ecuatorianos retiran efectivo con sus tarjetas de crédito y surge una alerta

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Los avances de efectivo con tarjetas de crédito alcanzaron 444,1 millones de dólares en julio de 2026, el monto mensual más alto registrado entre enero y julio de este año. La cifra refleja que cada vez más ecuatorianos recurren a este mecanismo para obtener dinero de forma inmediata utilizando el cupo de sus tarjetas de crédito.

Las cifras de la Superintendencia de Bancos muestran que el crecimiento no es puntual. La tendencia se ha mantenido a lo largo de 2026 y ganó velocidad desde mayo. Para miles de clientes, el avance de efectivo se ha convertido en una alternativa rápida para acceder a recursos, aunque especialistas advierten que esta decisión también implica asumir nuevas obligaciones financieras.

Avances de efectivo con tarjetas de crédito marcan su nivel más alto del año

En julio, los avances de efectivo sumaron 444,1 millones de dólares, un incremento de 7,4% frente a junio, cuando se registraron 413,5 millones de dólares.

La comparación anual muestra un crecimiento aún más pronunciado. Frente a julio de 2025, el monto avanzó 26%. La trayectoria ya era visible desde comienzos de 2026. En enero, los avances totalizaron 336,2 millones de dólares y registraban un crecimiento interanual de 12%.

Los datos de la Superintendencia reflejan que, tras algunos retrocesos observados en febrero y abril, tanto los montos como las operaciones retomaron una tendencia ascendente entre mayo y julio.

Cada vez hay más operaciones y mayores montos

El incremento no solo se observa en el dinero entregado mediante avances de efectivo, sino también en la cantidad de transacciones.

En julio se contabilizaron 884 925 operaciones, frente a las 857389 registradas en junio, lo que representó un crecimiento mensual de 3,2%.

En enero, el sistema registraba 707 373 avances. Entre enero y julio de 2026, las operaciones acumuladas superaron los 5,37 millones de dólares, mientras que los montos movilizados alcanzaron aproximadamente 2 622 millones de dólares.

Además, los datos de la ‘Súper’ muestran que el crecimiento de los valores avanzados fue más acelerado que el aumento del número de transacciones, señal de que los usuarios no solo están realizando más operaciones, sino que también han retirado montos más elevados.

Según expertos, la tecnología de las aplicaciones bancarias facilitan el acceso rápido a los avances en efectivo. • Foto: Archivo

La facilidad para obtener dinero impulsa esta tendencia

El analista financiero Julio Galárraga señala que uno de los factores que ayuda a explicar este comportamiento es la liquidez que mantuvo la banca durante los primeros meses del año.

De acuerdo con el especialista, cuando existe mayor liquidez los bancos suelen promover más productos de crédito. En el caso de los avances de efectivo, estos funcionan como una forma de financiamiento para las personas, con plazos de pago y tasas de interés que durante este año se ubicaron entre 12,5% y 15,5%.

A esto se suma la facilidad de acceso. Quienes ya poseen una tarjeta de crédito pueden obtener dinero sin presentar documentación adicional y, en muchos casos, mediante aplicaciones digitales, explica el docente de la UDLA.

Los especialistas advierten riesgos para los hogares

Para la analista económica Paola Flores, el crecimiento de los avances de efectivo no debe interpretarse necesariamente como una señal de mayor consumo o de reactivación económica.

La experta considera que este comportamiento podría reflejar una búsqueda de liquidez por parte de los hogares. También menciona factores como la precarización del mercado laboral, las restricciones para acceder al crédito tradicional y la dependencia del dinero físico en actividades informales.

Además, la catedrática de la UIDE advierte que utilizar los avances de efectivo como una alternativa para cubrir otras deudas o necesidades urgentes puede aumentar el riesgo de sobreendeudamiento, especialmente cuando se adquieren nuevas obligaciones para pagar compromisos anteriores.

Qué recomiendan los especialistas antes de retirar efectivo

Frente a este escenario, Galárraga recomienda mantener un presupuesto que permita identificar cuánto dinero ingresa y cómo evolucionan los gastos y deudas.

También aconseja evitar decisiones impulsivas motivadas por promociones o necesidades inmediatas. Antes de utilizar un avance de efectivo, señala el experto, es importante revisar el costo total de la operación, el plazo de pago y el impacto que las cuotas tendrán sobre las finanzas personales.

Así, si bien el avance en efectivo puede resolver una necesidad inmediata por el acceso rápido al dinero, los especialistas recuerdan que se trata de un crédito que deberá ser pagado posteriormente y cuyo efecto depende de la capacidad de asumir esa nueva obligación financiera.

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Preguntas frecuentes sobre los avances en efectivo

❓ ¿Cuánto crecieron los avances de efectivo con tarjetas de crédito en Ecuador? Los avances de efectivo con tarjetas de crédito crecieron 26% en julio de 2026 frente al mismo mes de 2025.

Según datos de la Superintendencia de Bancos, estas operaciones alcanzaron 444,1 millones de dólares en julio de 2026, el monto mensual más alto registrado entre enero y julio de ese año. ❓ ¿Cuántos avances de efectivo con tarjetas de crédito se realizaron en julio de 2026? Se realizaron 884 925 avances de efectivo.

La cifra fue superior a las 857 389 operaciones registradas en junio y refleja un crecimiento mensual de 3,2% en el número de transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito. ❓ ¿Por qué aumentan los avances de efectivo con tarjetas de crédito en Ecuador? Los especialistas atribuyen el crecimiento a una mayor liquidez bancaria y a la facilidad de acceso a este tipo de financiamiento.

El analista financiero Julio Galárraga explica que la banca promovió más productos de crédito durante los primeros meses del año y que los usuarios pueden acceder a estos recursos de forma rápida, incluso mediante aplicaciones, sin presentar documentación adicional. ❓ ¿Los avances de efectivo con tarjetas de crédito reflejan una reactivación económica? No necesariamente. La analista económica Paola Flores considera que estas cifras no deben interpretarse automáticamente como una señal de mayor consumo o recuperación económica, sino que podrían reflejar una búsqueda de liquidez por parte de los hogares. ❓ ¿Qué riesgos tienen los avances de efectivo con tarjetas de crédito? El principal riesgo es el sobreendeudamiento. Paola Flores advierte que utilizar avances de efectivo para cubrir otras deudas o necesidades urgentes puede generar nuevas obligaciones financieras y provocar un círculo de endeudamiento. Por ello, los especialistas recomiendan llevar un presupuesto, revisar los costos de la operación y analizar la necesidad real antes de retirar efectivo.

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