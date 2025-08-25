En redes sociales, afiliados y jubilados expresaron su inconformidad porque no logran completar la actualización de datos IESS de manera virtual. Los comentarios advierten que el sistema no permite finalizar el trámite, lo que ha generado confusión y dudas sobre su alcance.

En qué consiste la actualización de datos IESS

El trámite consiste en mantener al día la información personal de afiliados, jubilados y beneficiarios. Con ello, la institución garantiza que las personas puedan realizar gestiones virtuales sin contratiempos.

Este proceso es permanente y sin fecha límite, por lo que puede hacerse en cualquier momento. Su finalidad es mejorar el acceso a los servicios digitales, no condicionar los beneficios económicos o médicos.

Pasos para realizar la actualización de datos IESS

Primera vez (presencial): el usuario debe ingresar a www.iess.gob.ec, seleccionar la opción “Turnos para atención ciudadana” , generar una cita y acudir con su cédula a los Centros de Atención Ciudadana (CAU) .

el usuario debe ingresar a www.iess.gob.ec, seleccionar la opción , generar una cita y acudir con su cédula a los . Actualización posterior (virtual): si ya completó el trámite presencial y tiene un correo electrónico vigente, puede hacerlo directamente en línea.

De esta manera, la modalidad dependerá de si el usuario ya tiene o no sus datos registrados en el sistema.

IESS responde a rumores sobre pensiones y salud

El lunes 25 de agosto de 2025, el IESS aclaró que la actualización de datos no es un requisito para recibir pensiones de jubilación ni para acceder a citas médicas.

La institución desmintió cadenas de WhatsApp que advertían lo contrario y pidió a los usuarios guiarse únicamente por información oficial.

⚠️ El pago de tu pensión y el acceso a citas médicas no depende de si actualizas o no tus datos en el @IESSec



👉🏻 No creas en mensajes de #WhatsApp que solo buscan alarmarte.



¡Recuerda! La actualización de datos es un trámite continuo y no tiene fecha límite pic.twitter.com/zY4XBwADU3 — IESS (@IESSec) August 25, 2025

Canales oficiales para la actualización de datos IESS

La institución exhortó a informarse únicamente a través de su página web y cuentas verificadas en redes sociales. Esto evita confusiones y permite conocer de primera mano cómo cumplir con la actualización de datos IESS.

El IESS recordó que el trámite es clave para utilizar los servicios digitales de manera correcta, pero que no tiene incidencia en el pago de pensiones ni en la atención médica.

