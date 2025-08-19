El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) recordó este 18 de agosto de 2025 que la actualización de datos personales es un proceso continuo y obligatorio para afiliados, jubilados y beneficiarios. Este procedimiento busca facilitar el acceso a trámites virtuales y mejorar la atención ciudadana. Conozca los pasos para cumplir con este requisito.

Más noticias

La actuación de datos en el IESS no afecta pensiones ni acceso a salud

La institución aclaró que este proceso de actualización de datos no tiene incidencia en el pago de pensiones ni en los servicios de salud que reciben los asegurados.

El objetivo es garantizar que la información esté vigente para el uso de plataformas digitales y servicios en línea.

#IESSteComunica que la actualización de datos personales es un proceso continuo que deben realizar los asegurados para facilitar el acceso a trámites virtuales.



Este proceso no afecta al pago de pensiones ni servicios de salud.



Conoce más ⤵️ pic.twitter.com/7QMRiCyVip — IESS (@IESSec) August 18, 2025

Pasos para actualizar información

Para actualizar los datos, los usuarios deben ingresar a www.iess.gob.ec, seleccionar la opción ‘Turnos para atención ciudadana‘, generar un turno en línea y acudir con su cédula a los Centros de Atención Ciudadana (CAU) disponibles en cada provincia.

El IESS recalcó que quienes ya hayan realizado una actualización presencial y tengan registrado ya un correo electrónico vigente podrán completar el trámite de forma virtual, sin necesidad de desplazarse.

Canales oficiales

La entidad exhortó a los asegurados a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales para evitar inconvenientes o confusiones. Además, recordó que mantener los datos actualizados es clave para acceder sin problemas a los servicios digitales que ofrece la institución.

Enlace externo: IESS

Te recomendamos