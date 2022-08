Gasolina de mayor octanaje, ¿cuándo se venderá en Quito?

Por ahora, se comercializa la gasolina ecoplus 89 en tres provincias: Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. Su ampliación depende de las evaluaciones. Foto: Petroecuador

Diana Serrano (I)

Dos tipos de gasolina de mayor octanaje forman parte de la apuesta del Gobierno en este 2022. El plan piloto de comercialización de la ecoplus 89 arrancó el 25 de agosto en tres provincias: Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Quito, la capital ecuatoriana, aún no cuenta con este combustible.

Petroecuador dijo que no hay una fecha prevista para que esta gasolina se venda en Pichincha. "La ampliación de la comercialización se realizará en función de las evaluaciones periódicas que se aplican", acotó la empresa estatal.

En anteriores ocasiones, el jefe corporativo de Programación Operativa de Petroecuador, Rafael Armendáriz, señaló que la expansión también depende del interés de las empresas comercializadoras para ofrecer el nuevo combustible y las evaluaciones correspondientes.

No obstante, la capacidad de algunas estaciones de servicio no es suficiente, destacó Oswaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe). Según el experto, se estima que el 90% de gasolineras privadas de Pichincha no tienen capacidad para expender un combustible adicional. Para ello se requeriría nueva inversión, dijo.

Erazo destacó que en la ampliación de la comercialización se debe garantizar que se venda todo el tiempo toda la oferta de combustibles. "En la misma infraestructura estatal se ha visto que, con el plan piloto, las estaciones dejan de despachar la gasolina ecopaís o la súper, para vender la ecoplus; luego es al revés", comentó.

Por lo pronto, Petroecuador informó que despachó 90 836 galones de la gasolina ecoplus 89 entre el 22 y el 27 de agosto de 2022. Estos despachos fueron desde el Terminal de Productos Limpios Pascuales y desde la Refinería Esmeraldas.

Venta de gasolina súper premium 95 está próxima

Mientras se realizan las evaluaciones del plan piloto de la ecoplus 89, Petroecuador tiene prevista la comercialización de la gasolina de más alto octanaje. Esta es la súper premium 95.

Según la entidad, estima que la primera quincena de octubre de 2022 se presente esta nueva gasolina, que reemplazará a la súper.

Esto se llevará a cabo a escala nacional, es decir, incluye a la ciudad de Quito. De esa forma, aquí también se encontrará combustible de mayor octanaje. Por ahora, en la capital solo se comercializa la gasolina subsidiada, extra, y la súper de 92 octanos.