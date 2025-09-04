La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) solicitó este 4 de septiembre de 2025 a las autoridades nacionales priorizar la revisión y aprobación del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) firmado con Corea del Sur el 2 de septiembre.

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, aseguró que la institución trabaja con urgencia para que el proceso avance sin dilaciones.

Oportunidad histórica para el banano con acuerdo comercial con Corea del Sur

El SECA abre un mercado de más de 51 millones de consumidores y otorga beneficios arancelarios para el 98% de la oferta exportable ecuatoriana.

Asimismo, para el banano — uno de los principales productos no petroleros— el tratado representa la posibilidad de competir en igualdad de condiciones frente a países de la región, señaló el gremio.

Actualmente, Colombia, Costa Rica y Perú ya ingresan a Corea del Sur con arancel 0%, mientras que Ecuador enfrenta un 30% en productos clave como el banano. Filipinas, por su parte, goza de un arancel preferencial del 18%. Esta situación limita la competitividad de la fruta ecuatoriana y genera pérdidas de espacio en un mercado estratégico.

Procesos pendientes

Antes de su entrada en vigor, el acuerdo debe pasar por la revisión de la Corte Constitucional y recibir la aprobación de la Asamblea Nacional. Estos trámites no tienen plazos establecidos, lo que podría retrasar la aplicación efectiva del SECA hasta inicios de 2026. AEBE advierte que cada mes de demora significa perder terreno frente a los competidores directos.

Crecimiento sostenido en Corea del Sur

El mercado surcoreano, pese a varios años de caídas, muestra señales de recuperación. Entre los primeros semestres de 2016 y 2025, las importaciones de banano ecuatoriano crecieron de 0,57 millones a 1,41 millones de cajas, un aumento del 146%.

Un ejemplo más reciente lo confirma: entre 2023 y 2024, cuando Ecuador accedió temporalmente al mercado surcoreano con arancel 0%, las exportaciones pasaron de 0,85 millones de cajas a 2,63 millones, lo que equivale a un incremento del 209%.

Para los exportadores, esto demuestra que con reglas claras y condiciones arancelarias justas, el país puede consolidar su presencia en Asia, agregó la AEBE.

Motor económico y social

El banano aporta 2 120 millones de dólares a la economía nacional y genera empleo directo para 250 000 familias. Corea del Sur, con consumidores de alto poder adquisitivo y exigentes en sostenibilidad y calidad, es considerado un destino estratégico para fortalecer el posicionamiento del producto ecuatoriano.

Información externa: Corea del Sur

