Ecuador alcanzó un hito histórico en exportaciones agropecuarias durante el primer semestre de 2025. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), las ventas del sector sumaron 6 442 millones de dólares, lo que representa un aumento del 30,7 % frente a igual periodo de 2024.

Estados Unidos es un mercado clave para las exportaciones de pitahaya de Ecuador

Dentro de este resultado, la pitahaya se convirtió en una de las estrellas del agro, con un crecimiento del 40,8 % en sus exportaciones, alcanzando los 140,8 millones de dólares entre enero y junio de este año.

El dinamismo del sector se debe, en gran parte, al incremento de compras desde Estados Unidos. En ese país, la pitahaya ecuatoriana sumó 27,7 millones de dólares adicionales en comparación con 2024.

Otros mercados también ampliaron sus compras: la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos consolidan la expansión de la fruta en el mundo.

La roja supera a la amarilla

El reporte del BCE muestra que la pitahaya roja tuvo un mejor desempeño que la amarilla. Solo en el primer semestre de 2025, las ventas de la roja fueron 19 millones de dólares superiores a las de la amarilla, confirmando la preferencia de los consumidores internacionales.

Un impulso desde la política comercial

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Danilo Palacios, aseguró que el crecimiento responde al posicionamiento internacional impulsado por el presidente Daniel Noboa.

“El Presidente ha abierto nuevos mercados y promovido productos de altísima calidad. Hoy tenemos más oportunidades donde vender”, señaló Palacios.

Otros productos también crecen

Aunque la pitahaya captó gran parte de la atención, otros productos también tuvieron desempeños positivos. El banano alcanzó 2 044 millones de dólares, con incrementos en Rusia, la Unión Europea, Turquía, China y Estados Unidos.

El cacao repuntó un 77,5 %, con un crecimiento sostenido en Estados Unidos, la Unión Europea y Malasia. El camarón sumó 4 280 millones de dólares, con un alza del 19,7 %.

Ecuador, potencia agroexportadora

El incremento global de las exportaciones agropecuarias, superior a 1 513 millones de dólares adicionales, consolida a Ecuador como un actor estratégico en el comercio mundial de alimentos. La pitahaya, con su conquista de Estados Unidos, refleja el potencial del agro nacional en la diversificación de mercados.

