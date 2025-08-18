Las exportaciones no petroleras no mineras experimentaron un incremento interanual del 22 % durante el primer semestre de 2025, alcanzando 12 600 millones de dólares en valor exportado. Este rubro representó el 67 % de las exportaciones totales del Ecuador.

Exportaciones no petroleras no mineras de Ecuador 2025

En términos de volumen, el crecimiento también fue significativo, entre enero y junio de este año, el incremento fue del 10%, equivalente a 570 000 toneladas adicionales. Esto supera el promedio de expansión de los últimos cinco años, según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor)

Principales productos de exportación

El camarón se consolidó como el principal producto exportado, con un valor de 4 254 millones de dólares y un crecimiento del 20%.

El cacao y sus elaborados sorprendieron con un alza del 82%, alcanzando 2 310 millones de dólares. Mientras que el banano y plátano crecieron un 15% y sumaron 2 228 millones de dólares.

Otros productos con resultados positivos fueron los enlatados de pescado (+14%), las manufacturas de madera (+16%) y las flores naturales (+4%). En contraste, el atún y pescado registraron una caída del 6%.

Destinos de las exportaciones de Ecuador 2025

La Unión Europea se posicionó como el principal destino de las exportaciones no petroleras no mineras, con un crecimiento del 30% en el semestre y un valor de 3 231 millones de dólares.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con un incremento del 38% y ventas por 3 141 millones de dólares.

China se mantuvo como tercer socio, con envíos por 2 012 millones de dólares, aunque su balanza comercial resultó deficitaria por el fuerte volumen de importaciones.

Exportaciones sostienen el empleo, pero aranceles de EE. UU. generan desventajas

Xavier Rosero, presidente de Fedexpor, destacó que las exportaciones ecuatorianas cerraron el primer semestre de 2025 con un crecimiento récord del 10% en volumen y 22% en valor, consolidándose como motor productivo del país. Resaltó que este desempeño impulsa divisas, empleo y uso de capacidad instalada, lo que obliga a mantener políticas de competitividad a largo plazo.

Pese al buen desempeño, el sector exportador enfrenta retos derivados de la aplicación de la sobretasa arancelaria del 15% en Estados Unidos, vigente desde el 7 de agosto de 2025. Para contrarrestar estos efectos, Ecuador busca consolidar nuevos acuerdos comerciales con países como Japón, Corea del Sur, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

