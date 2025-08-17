Estados Unidos aplica desde el 7 de agosto de 2025 una sobretasa arancelaria del 15 % a exportaciones ecuatorianas. La medida afecta a productos tradicionales como banano, cacao y camarón, así como a bienes no tradicionales, entre ellos flores, brócoli y atún procesado, entre otros. Esto reduce su competitividad frente a países con acuerdos comerciales. La medida costará al Ecuador más de 300 millones de dólares hasta finales de año.

Más noticias

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Ecuador

EE.UU. es uno de los principales socios comerciales de Ecuador. Entre enero y junio de 2025, Ecuador exportó 2 621 millones de dólares en productos no petroleros no mineros. Se encuentra solo detrás de la Unión Europea, que registró compras por 2 665 millones de dólares durante el mismo período.

Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), el mercado estadounidense recibe 1 de cada 2 productos exportados, involucra a más de 2 000 empresas y genera cerca de 300 000 empleos.

En promedio, cada semana Ecuador envía 97 millones de dólares en productos no petroleros y no mineros a Estados Unidos.

¿Cuánto les costará a los productos de Ecuador estar en el mercado estadounidense?

Para estimar el costo que tendrán los productos ecuatorianos al ingresar a Estados Unidos, se tomaron en cuenta las exportaciones del segundo semestre de 2024. En esos meses, las ventas alcanzaron 2 310 millones de dólares. Aplicando la sobretasa arancelaria del 15 %, el monto aproximado que deberá pagarse asciende a 346,5 millones de dólares, señaló José Orellana, asesor empresarial.

Los principales productos exportados a Estados Unidos son el camarón con 823 millones de dólares vendidos, el cacao con 497 millones de dólares y banano con 338 millones. Estos tres productos desde abril tenían una tasa del 10 %, pero desde el 7 de agosto pagan el 15%.

El sector del camarón uno de los más afectados

Solo para el sector camarón, en el primer semestre del año, las exportaciones ya generaron 45 millones de dólares en pagos arancelarios. Para la segunda mitad del año se proyecta un desembolso de 20 millones mensuales.

Esto podría significar pérdidas de competitividad y encarecimiento del producto frente a otros países exportadores. La Cámara Nacional de Acuacultura advierte que, de mantenerse la medida, el sector perderá 170 millones en 2025, amenazando más de 300 mil empleos directos e indirectos.

El panorama se complica para productos no tradicionales: rosas, otras flores, brócoli, mango, atún procesado, alimentos procesados y snacks como los chifles. Estos ya enfrentaban impuestos por la falta de un acuerdo comercial con EE.UU., y la nueva sobretasa compromete aún más su competitividad frente a países con tratados preferenciales.

Productores de flores alertan sobre impacto de nuevos aranceles

El 70 % de las exportaciones florícolas de Ecuador tienen como destino EE.UU., mientras que el 30 % restante se reparte entre Europa, Asia y otros destinos. El reciente incremento arancelario preocupa al sector por su efecto en la demanda.

El gerente de Pacific Bouquet, Pablo Viteri, confirmó que las rosas ecuatorianas pasaron de pagar un arancel de 6,8 % a 21,8 % en EE.UU., debido a la sobretasa.

En contraste, las flores colombianas, que antes ingresaban libres de arancel, ahora pagan un 10%, manteniendo una ventaja competitiva de 11 puntos frente a Ecuador.

Consecuencias a corto y mediano plazo

Aunque el arancel, en teoría, lo asume el importador en EE.UU., sin embargo, Viteri advirtió que la principal consecuencia será una reducción de la demanda. “En estos primeros días no se ven cifras concretas, pero el impacto llegará. Los compradores ya nos piden bajar el precio FOB hasta en un 15% para compensar el nuevo impuesto”, señaló.

Tratado Comercial con Estados Unidos

Para el sector exportador, Ecuador y Estados Unidos mantienen actualmente una relación bilateral sólida, con cooperación en áreas económicas, de seguridad y migración. Fedexpor considera que este buen momento debe aprovecharse para concretar un entendimiento comercial que otorgue a Ecuador condiciones de competitividad similares o mejores que las de sus competidores.

La organización espera que los diálogos avancen pronto, de manera que se reduzca la carga arancelaria sobre los productos ecuatorianos y se logre un acceso más favorable al mercado estadounidense.

Oswaldo Landázuri, analista económico, considera poco probable un tratado de libre comercio integral, ya que la política estadounidense prioriza acuerdos bilaterales con balances equitativos y busca reducir déficits comerciales.

Según Landázuri, Ecuador podría lograr acuerdos puntuales vinculados a temas como migración y narcotráfico, argumentando que condiciones desfavorables afectarían empleo y aumentarían la migración.

Además, advierte que la postura de EE.UU. es un mensaje global más que un asunto bilateral, por lo que Ecuador debe adaptarse y evitar decisiones apresuradas.

Enlace externo: Banco Central del Ecuador

Te recomendamos

</iframe</div><div class="noscript__content--additional"></div> </noscript><script id="app-model" type="application/json"> {"category":{"slug":"actualidad","posts":[{"ID":1900875,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f9cd41c5de2c22d052935d6e569dcc0c6c4d71ba8154c3c4ed3fea7e8e4cfda5?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/lucia-vasconez\/","author_name":"Luc\u00eda V\u00e1sconez","author_excerpt":""},"post_title":"Exportaciones ecuatorianas pagar\u00e1n m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares para entrar a EE.UU.","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/exportaciones-ecuatorianas-pagaran-mas-de-300-millones-de-dolares-para-entrar-a-ee-uu\/","post_excerpt":"M\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares costar\u00e1 a los productos ecuatorianos ingresar al mercado de Estados Unidos. ","post_images":{"150":"\/2025\/08\/arancel-estados-unidos-productos-ecuatorianos-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/arancel-estados-unidos-productos-ecuatorianos.jpg","300":"\/2025\/08\/arancel-estados-unidos-productos-ecuatorianos-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/arancel-estados-unidos-productos-ecuatorianos-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/arancel-estados-unidos-productos-ecuatorianos.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"El presidente Donald Trump impuso una tasa del 15% a los productos ecuatorianos.","post_image_caption":"El presidente Donald Trump impuso una tasa del 15% a los productos ecuatorianos.","post_image_description":"El presidente Donald Trump impuso una tasa del 15% a los productos ecuatorianos.","post_image_author":"Foto: EFE","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Actualidad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T21:00:00-05:00","post_categories":[{"name":"Actualidad","slug":"actualidad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"},{"name":"Negocios","slug":"negocios","permalink":"\/categoria\/actualidad\/negocios\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"exportaciones-ecuatorianas-pagaran-mas-de-300-millones-de-dolares-para-entrar-a-ee-uu","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902300,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/05630e05a5947ae919c53d2d9eed2cde556074dadeabb515fe2367d0bebb6add?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/agencia-efe\/","author_name":"Agencia EFE","author_excerpt":""},"post_title":"Estudio de conteo r\u00e1pido anticipa una segunda vuelta entre Paz y Quiroga en Bolivia","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/mundo\/estudio-conteo-rapido-anticipa-segunda-vuelta-entre-paz-quiroga-bolivia\/","post_excerpt":"Estudio proyecta segunda vuelta en elecciones presidenciales de Bolivia.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/Elecciones-Bolivia-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/Elecciones-Bolivia.jpg","300":"\/2025\/08\/Elecciones-Bolivia-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/Elecciones-Bolivia-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/Elecciones-Bolivia.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"Jorge Quiroga (izq.) y Rodrigo Paz Pereira (der.), candidatos a la Presidencia de Bolivia.","post_image_caption":"Jorge Quiroga (izq.) y Rodrigo Paz Pereira (der.), candidatos a la Presidencia de Bolivia.","post_image_description":"Jorge Quiroga (izq.) y Rodrigo Paz Pereira (der.), candidatos a la Presidencia de Bolivia.","post_image_author":"Foto: EFE.","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Mundo","permalink":"\/categoria\/actualidad\/mundo\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T20:46:22-05:00","post_categories":[{"name":"Mundo","slug":"mundo","permalink":"\/categoria\/actualidad\/mundo\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"estudio-conteo-rapido-anticipa-segunda-vuelta-entre-paz-quiroga-bolivia","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902235,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/644fe22012924695fc2b21a9bdb277f7e475d8ab867733d73ffdf38ce172b9a0?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/acaceres\/","author_name":"Mois\u00e9s C\u00e1ceres","author_excerpt":""},"post_title":"COE de Santa Luc\u00eda endurece medidas de seguridad tras masacre","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/seguridad\/coe-santa-lucia-endurece-medidas-seguridad-tras-masacre\/","post_excerpt":"El COE de Santa Luc\u00eda tom\u00f3 medidas tras la masacre.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/masacre-COE-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/masacre-COE.jpg","300":"\/2025\/08\/masacre-COE-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/masacre-COE-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/masacre-COE.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"Imagen referencial. Una masacre ocurri\u00f3 en Santa Luc\u00eda.","post_image_caption":"Imagen referencial. Una masacre ocurri\u00f3 en Santa Luc\u00eda.","post_image_description":"Imagen referencial. Una masacre ocurri\u00f3 en Santa Luc\u00eda.","post_image_author":"Foto: Canva.","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T18:41:03-05:00","post_categories":[{"name":"Seguridad","slug":"seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"coe-santa-lucia-endurece-medidas-seguridad-tras-masacre","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1900779,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/644fe22012924695fc2b21a9bdb277f7e475d8ab867733d73ffdf38ce172b9a0?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/acaceres\/","author_name":"Mois\u00e9s C\u00e1ceres","author_excerpt":""},"post_title":"Quito florece en tonos rosados con la llegada de los arupos","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/quito\/quito-florece-tonos-rosados-llegada-arupos\/","post_excerpt":"Los arupos pintan el paisaje de las calles y parques de Quito.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/arupos-Quito-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/arupos-Quito.jpg","300":"\/2025\/08\/arupos-Quito-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/arupos-Quito-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/arupos-Quito.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"Los arupos se toman parte de los parques y calles de Quito.","post_image_caption":"Los arupos se toman parte de los parques y calles de Quito.","post_image_description":"Los arupos se toman parte de los parques y calles de Quito.","post_image_author":"Foto: Diego Pallero \/ EL COMERCIO.","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Quito","permalink":"\/categoria\/actualidad\/quito\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T17:17:48-05:00","post_categories":[{"name":"Quito","slug":"quito","permalink":"\/categoria\/actualidad\/quito\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[{"post_title":"Vacaciones escolares, una pausa que no hay que descuidar en Sierra y Amazon\u00eda","post_permalink":"\/opinion\/editorial\/vacaciones-escolares-pausa-qudescuidar-sierra-amazonia\/","post_excerpt":"El tiempo libre sin actividades seguras en vacaciones deja a menores expuestos a riesgos en zonas vulnerables de la Sierra y Amazon\u00eda.","post_date":"2025-07-10T00:05:00-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/07\/Editorial-150x100.jpg","720":"\/2025\/07\/Editorial.jpg","300":"\/2025\/07\/Editorial-300x200.jpg"},"main_category":{"name":"Editorial","permalink":"\/categoria\/opinion\/editorial\/"},"media":false},{"post_title":"Vacaciones: recomendaciones para familias con ni\u00f1os en casa","post_permalink":"\/opinion\/vacaciones-recomendaciones-familias-ninos-casa-michelle-charpentier-columnista\/","post_excerpt":"Empiezan las vacaciones escolares en Ecuador. Conoce estrategias de convivencia familiar positiva, para disfrutar este tiempo en casa.","post_date":"2025-07-09T00:05:00-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/06\/Michelle-Charpentier-B.-1-150x100.jpg","1200":"\/2025\/06\/Michelle-Charpentier-B.-1.jpg","300":"\/2025\/06\/Michelle-Charpentier-B.-1-300x200.jpg","1024":"\/2025\/06\/Michelle-Charpentier-B.-1-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Opini\u00f3n","permalink":"\/categoria\/opinion\/"},"media":false},{"post_title":"Vacaciones escolares sin juegos y sin opciones agravan la brecha en Sierra y Amazon\u00eda","post_permalink":"\/sociedad\/vacaciones-escolares-sin-juegos-y-sin-opciones-agravan-la-brecha-en-sierra-y-amazonia\/","post_excerpt":"En vacaciones tambi\u00e9n hay ni\u00f1os que se quedan sin opciones de recreaci\u00f3n. El ocio sin gu\u00eda profundiza desigualdades.","post_date":"2025-07-05T20:24:42-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/07\/PHOTO-2025-07-02-11-16-15-150x84.jpg","1600":"\/2025\/07\/PHOTO-2025-07-02-11-16-15.jpg","300":"\/2025\/07\/PHOTO-2025-07-02-11-16-15-300x169.jpg","1024":"\/2025\/07\/PHOTO-2025-07-02-11-16-15-1024x576.jpg"},"main_category":{"name":"Sociedad","permalink":"\/categoria\/sociedad\/"},"media":false}],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"quito-florece-tonos-rosados-llegada-arupos","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902173,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/644fe22012924695fc2b21a9bdb277f7e475d8ab867733d73ffdf38ce172b9a0?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/acaceres\/","author_name":"Mois\u00e9s C\u00e1ceres","author_excerpt":""},"post_title":"Extraditan a ecuatorianos desde Espa\u00f1a y Per\u00fa con alerta de Interpol","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/seguridad\/extraditan-ecuatorianos-desde-espana-peru-alerta-interpol\/","post_excerpt":"Dos ecuatorianos con alerta de Interpol fueron extraditados desde Per\u00fa y Espa\u00f1a.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/Extraditado-Interpol-Peru-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/Extraditado-Interpol-Peru.jpg","300":"\/2025\/08\/Extraditado-Interpol-Peru-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/Extraditado-Interpol-Peru-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/Extraditado-Interpol-Peru.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"Polic\u00eda Nacional explic\u00f3 la extradici\u00f3n de un ecuatoriano desde Per\u00fa.","post_image_caption":"Polic\u00eda Nacional explic\u00f3 la extradici\u00f3n de un ecuatoriano desde Per\u00fa.","post_image_description":"Polic\u00eda Nacional explic\u00f3 la extradici\u00f3n de un ecuatoriano desde Per\u00fa.","post_image_author":"Foto: Cortes\u00eda","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T16:49:46-05:00","post_categories":[{"name":"Seguridad","slug":"seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"extraditan-ecuatorianos-desde-espana-peru-alerta-interpol","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902135,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/05630e05a5947ae919c53d2d9eed2cde556074dadeabb515fe2367d0bebb6add?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/agencia-efe\/","author_name":"Agencia EFE","author_excerpt":""},"post_title":"Lula y Noboa preparan agenda conjunta frente a aranceles de Estados Unidos","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/ecuador\/lula-noboa-preparan-agenda-conjunta-frente-aranceles-estados-unidos\/","post_excerpt":"Daniel Noboa realizar\u00e1 una gira internacional que incluye una reuni\u00f3n con Lula.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/Daniel-Noboa-1-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/Daniel-Noboa-1.jpg","300":"\/2025\/08\/Daniel-Noboa-1-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/Daniel-Noboa-1-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/Daniel-Noboa-1.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"Daniel Noboa y Lula da Silva se reunir\u00e1n el lunes 18 de agosto.","post_image_caption":"Daniel Noboa y Lula da Silva se reunir\u00e1n el lunes 18 de agosto.","post_image_description":"Daniel Noboa y Lula da Silva se reunir\u00e1n el lunes 18 de agosto.","post_image_author":"Foto: Cortes\u00eda","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Ecuador","permalink":"\/categoria\/actualidad\/ecuador\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T15:42:35-05:00","post_categories":[{"name":"Ecuador","slug":"ecuador","permalink":"\/categoria\/actualidad\/ecuador\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[{"post_title":"Daniel Noboa inicia gira por cuatro pa\u00edses este domingo 17 de agosto","post_permalink":"\/actualidad\/politica\/daniel-noboa-inicia-gira-cuatro-paises-domingo-17-de-agosto\/","post_excerpt":"A fin de mes, Daniel Noboa visitar\u00e1 Jap\u00f3n, en donde se busca una apertura comercial que permita aumentar las exportaciones","post_date":"2025-08-17T12:33:30-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-24-1-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-24-1.jpg","300":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-24-1-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-24-1-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Pol\u00edtica","permalink":"\/categoria\/actualidad\/politica\/"},"media":false},{"post_title":"Daniel Noboa ordena fusi\u00f3n y da nuevos nombres a los ministerios, mediante decretos","post_permalink":"\/actualidad\/politica\/daniel-noboa-ordena-fusion-nuevos-nombres-ministerios-decretos\/","post_excerpt":"Daniel Noboa concreta con decretos ejecutivos la fusi\u00f3n de los ministerios como parte del plan de Eficiencia Administrativa del Gobierno","post_date":"2025-08-15T07:58:04-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-2-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-2.jpg","300":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-2-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-2-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Pol\u00edtica","permalink":"\/categoria\/actualidad\/politica\/"},"media":false},{"post_title":"Daniel Noboa viajar\u00e1 a tres pa\u00edses junto con seis ministros y secretarios","post_permalink":"\/actualidad\/ecuador\/daniel-noboa-viaje-agosto-comitiva\/","post_excerpt":"El presidente Daniel Noboa realizar\u00e1 una nueva gira internacional. Lo acompa\u00f1ar\u00e1n seis ministros y secretarios.","post_date":"2025-08-14T23:16:18-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/08\/nueva-gira-internacional-noboa-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/nueva-gira-internacional-noboa.jpg","300":"\/2025\/08\/nueva-gira-internacional-noboa-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/nueva-gira-internacional-noboa-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Ecuador","permalink":"\/categoria\/actualidad\/ecuador\/"},"media":false}],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"lula-noboa-preparan-agenda-conjunta-frente-aranceles-estados-unidos","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1897145,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/05630e05a5947ae919c53d2d9eed2cde556074dadeabb515fe2367d0bebb6add?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/agencia-efe\/","author_name":"Agencia EFE","author_excerpt":""},"post_title":"Pek\u00edn inaugur\u00f3 tienda para venta y mantenimiento de robots humanoides","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/mundo\/pekin-inaugurara-tienda-venta-mantenimiento-robots-humanoides\/","post_excerpt":"Seg\u00fan la consultora TrendForce, el valor de producci\u00f3n de robots humanoides en China alcanzar\u00e1 unos 4 500 millones de yuanes.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/robot-humanoide-efe--150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/robot-humanoide-efe-.jpg","300":"\/2025\/08\/robot-humanoide-efe--300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/robot-humanoide-efe--1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/robot-humanoide-efe-.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"Fotograf\u00eda de archivo de un robot humanoide realiza movimientos durante la Conferencia Mundial de Rob\u00f3tica.","post_image_caption":"Fotograf\u00eda de archivo de un robot humanoide realiza movimientos durante la Conferencia Mundial de Rob\u00f3tica.","post_image_description":"Fotograf\u00eda de archivo de un robot humanoide realiza movimientos durante la Conferencia Mundial de Rob\u00f3tica.","post_image_author":"Foto: Efe","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Mundo","permalink":"\/categoria\/actualidad\/mundo\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T15:00:00-05:00","post_categories":[{"name":"Mundo","slug":"mundo","permalink":"\/categoria\/actualidad\/mundo\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"pekin-inaugurara-tienda-venta-mantenimiento-robots-humanoides","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902053,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/05630e05a5947ae919c53d2d9eed2cde556074dadeabb515fe2367d0bebb6add?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/agencia-efe\/","author_name":"Agencia EFE","author_excerpt":""},"post_title":"Estados Unidos deporta a Ecuador a supuesto miembro de Los Lobos capturado","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/seguridad\/estados-unidos-deporta-supuesto-miembro-los-lobos-capturado\/","post_excerpt":"El Ministro del Interior, John Reimberg, public\u00f3 en su cuenta de X la captura del ciudadano vinculado a Los Lobos","post_images":{"150":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-25-1-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-25-1.jpg","300":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-25-1-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-25-1-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-25-1.jpg","post_image_title":"deportado Los Lobos","post_image_alt":"Estados Unidos deport\u00f3 a un requerido por la justicia.","post_image_caption":"Estados Unidos deport\u00f3 a un requerido por la justicia.","post_image_description":"Estados Unidos deport\u00f3 a un requerido por la justicia.","post_image_author":"Foto: John Reimberg","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T12:57:48-05:00","post_categories":[{"name":"Seguridad","slug":"seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[{"post_title":"Siete detenidos y m\u00e1s de 3 200 dosis de droga incautadas a Los Lobos, en Quito","post_permalink":"\/actualidad\/seguridad\/siete-detenidos-3-200-dosis-droga-incautadas-los-lobos-quito\/","post_excerpt":"La Polic\u00eda realiz\u00f3 registros a personas, veh\u00edculos y motocicletas. Los detenidos fueron puestos a \u00f3rdenes de las autoridades judiciales","post_date":"2025-08-13T07:52:45-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-2025-08-13T073411.954-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-2025-08-13T073411.954.jpg","300":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-2025-08-13T073411.954-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-2025-08-13T073411.954-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/"},"media":false},{"post_title":"Operaci\u00f3n F\u00e9nix 34 consigue la captura de 65 miembros de Los Lobos","post_permalink":"\/actualidad\/seguridad\/operacion-fenix-34-consigue-captura-65-miembros-los-lobos\/","post_excerpt":"John Reimberg denunci\u00f3 que dos miembros y l\u00edderes de Los Lobos fueron dejados libres con medidas sustitutivas tras su captura","post_date":"2025-07-24T11:06:04-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/07\/plantillas-manana-GIOVY-2025-07-24T103445.743-150x100.jpg","1200":"\/2025\/07\/plantillas-manana-GIOVY-2025-07-24T103445.743.jpg","300":"\/2025\/07\/plantillas-manana-GIOVY-2025-07-24T103445.743-300x200.jpg","1024":"\/2025\/07\/plantillas-manana-GIOVY-2025-07-24T103445.743-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/"},"media":false},{"post_title":"Polic\u00eda captura a alias ‘Oso’, presunto cabecilla de Los Lobos en Cuenca","post_permalink":"\/actualidad\/seguridad\/policia-captura-alias-oso-presunto-cabecilla-los-lobos-en-cuenca\/","post_excerpt":"El ministro del Interior, John Reimberg, destac\u00f3 la cooperaci\u00f3n de la Jefatura Antidrogas en Azuay en la captura de alias 'Oso'","post_date":"2025-07-22T13:59:39-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/07\/plantillas-manana-GIOVY-2025-07-22T132958.597-150x100.jpg","1200":"\/2025\/07\/plantillas-manana-GIOVY-2025-07-22T132958.597.jpg","300":"\/2025\/07\/plantillas-manana-GIOVY-2025-07-22T132958.597-300x200.jpg","1024":"\/2025\/07\/plantillas-manana-GIOVY-2025-07-22T132958.597-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/"},"media":false},{"post_title":"Bloque de Seguridad captur\u00f3 a presunto integrante de Los Lobos en Quito","post_permalink":"\/actualidad\/quito\/bloque-seguridad-captura-integrante-lobos-quito\/","post_excerpt":"Un presunto integrante del grupo delictivo Los Lobos fue detenido en un operativo en Cumbay\u00e1, en Quito.","post_date":"2025-07-09T18:01:58-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/07\/captura-los-lobos-quito-150x100.jpg","1200":"\/2025\/07\/captura-los-lobos-quito.jpg","300":"\/2025\/07\/captura-los-lobos-quito-300x200.jpg","1024":"\/2025\/07\/captura-los-lobos-quito-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Quito","permalink":"\/categoria\/actualidad\/quito\/"},"media":false}],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"estados-unidos-deporta-supuesto-miembro-los-lobos-capturado","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902027,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2dd91ab772e84cf410a3154b5ce2fd618549ee51de9ca5fe4e91ab8c906b32ef?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/alvearg\/","author_name":"Giovanna Alvear","author_excerpt":""},"post_title":"Daniel Noboa inicia gira por cuatro pa\u00edses este domingo 17 de agosto","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/politica\/daniel-noboa-inicia-gira-cuatro-paises-domingo-17-de-agosto\/","post_excerpt":"A fin de mes, Daniel Noboa visitar\u00e1 Jap\u00f3n, en donde se busca una apertura comercial que permita aumentar las exportaciones","post_images":{"150":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-24-1-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-24-1.jpg","300":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-24-1-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-24-1-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-24-1.jpg","post_image_title":"Daniel Noboa","post_image_alt":"Daniel Noboa inicia su gira presidencial","post_image_caption":"Daniel Noboa inicia su gira presidencial","post_image_description":"Daniel Noboa inicia su gira presidencial","post_image_author":"Foto: Presidencia","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Pol\u00edtica","permalink":"\/categoria\/actualidad\/politica\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T12:33:30-05:00","post_categories":[{"name":"Pol\u00edtica","slug":"politica","permalink":"\/categoria\/actualidad\/politica\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[{"post_title":"Daniel Noboa entrega beneficios a emprendedores y mujeres en Guayas","post_permalink":"\/actualidad\/politica\/daniel-noboa-entrega-beneficios-emprendedores-mujeres-guayas\/","post_excerpt":"Daniel Noboa se traslad\u00f3 a los cantones Samborond\u00f3n y Guayaquil, de Guayas, para entregar beneficios a mujeres y emprendedores.","post_date":"2025-08-15T16:44:43-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/08\/daniel-noboa-emprendedores-mujeres-guayas-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/daniel-noboa-emprendedores-mujeres-guayas.jpg","300":"\/2025\/08\/daniel-noboa-emprendedores-mujeres-guayas-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/daniel-noboa-emprendedores-mujeres-guayas-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Pol\u00edtica","permalink":"\/categoria\/actualidad\/politica\/"},"media":false},{"post_title":"Daniel Noboa ordena fusi\u00f3n y da nuevos nombres a los ministerios, mediante decretos","post_permalink":"\/actualidad\/politica\/daniel-noboa-ordena-fusion-nuevos-nombres-ministerios-decretos\/","post_excerpt":"Daniel Noboa concreta con decretos ejecutivos la fusi\u00f3n de los ministerios como parte del plan de Eficiencia Administrativa del Gobierno","post_date":"2025-08-15T07:58:04-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-2-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-2.jpg","300":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-2-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-2-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Pol\u00edtica","permalink":"\/categoria\/actualidad\/politica\/"},"media":false},{"post_title":"Daniel Noboa viajar\u00e1 a tres pa\u00edses junto con seis ministros y secretarios","post_permalink":"\/actualidad\/ecuador\/daniel-noboa-viaje-agosto-comitiva\/","post_excerpt":"El presidente Daniel Noboa realizar\u00e1 una nueva gira internacional. Lo acompa\u00f1ar\u00e1n seis ministros y secretarios.","post_date":"2025-08-14T23:16:18-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/08\/nueva-gira-internacional-noboa-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/nueva-gira-internacional-noboa.jpg","300":"\/2025\/08\/nueva-gira-internacional-noboa-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/nueva-gira-internacional-noboa-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Ecuador","permalink":"\/categoria\/actualidad\/ecuador\/"},"media":false},{"post_title":"Daniel Noboa declara terrorista Cartel de los Soles de Venezuela","post_permalink":"\/actualidad\/politica\/daniel-noboa-declara-terrorista-cartel-soles-venezuela\/","post_excerpt":"Tras declarar grupo terrorista al Cartel de los Soles de Venezuela, Daniel Noboa dispuso acciones al Centro Nacional de Inteligencia.","post_date":"2025-08-14T19:35:23-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/08\/daniel-noboa-cartel-soles-venezuela-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/daniel-noboa-cartel-soles-venezuela.jpg","300":"\/2025\/08\/daniel-noboa-cartel-soles-venezuela-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/daniel-noboa-cartel-soles-venezuela-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Pol\u00edtica","permalink":"\/categoria\/actualidad\/politica\/"},"media":false}],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"daniel-noboa-inicia-gira-cuatro-paises-domingo-17-de-agosto","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902002,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2dd91ab772e84cf410a3154b5ce2fd618549ee51de9ca5fe4e91ab8c906b32ef?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/alvearg\/","author_name":"Giovanna Alvear","author_excerpt":""},"post_title":"Tanquero volcado ocasiona derrame de combustible en Tababela, Quito","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/quito\/tanquero-volcado-ocasiona-derrame-combustible-tababela-quito\/","post_excerpt":"La AMT inform\u00f3 que la circulaci\u00f3n vehicular por la v\u00eda a Tababela est\u00e1 totalmente cerrada mientras se limpia la calzada","post_images":{"150":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-23-1-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-23-1.jpg","300":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-23-1-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-23-1-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/plantillas-manana-GIOVY-23-1.jpg","post_image_title":"tanquero Tababela","post_image_alt":"Un tanquero se volc\u00f3 en Tababela.","post_image_caption":"Un tanquero se volc\u00f3 en Tababela.","post_image_description":"Un tanquero se volc\u00f3 en Tababela.","post_image_author":"Foto: ECU911","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Quito","permalink":"\/categoria\/actualidad\/quito\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T11:59:36-05:00","post_categories":[{"name":"Quito","slug":"quito","permalink":"\/categoria\/actualidad\/quito\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[{"post_title":"Incendio de un tanquero deja un fallecido y tres heridos en la avenida Sim\u00f3n Bol\u00edvar","post_permalink":"\/actualidad\/quito\/cierre-de-la-avenida-simon-bolivar-en-quito-debido-a-incendio-de-un-tanquero\/","post_excerpt":"Hay varios autos afectados debido al flagelo. El cielo de Quito se llen\u00f3 de humo negro. ","post_date":"2024-11-23T12:56:17-05:00","post_images":{"150":"\/2024\/11\/simon-bolivar-tanquero-invendio_720-150x100.jpg","720":"\/2024\/11\/simon-bolivar-tanquero-invendio_720.jpg","300":"\/2024\/11\/simon-bolivar-tanquero-invendio_720-300x200.jpg"},"main_category":{"name":"Quito","permalink":"\/categoria\/actualidad\/quito\/"},"media":false},{"post_title":"Un tanquero de combustible se incendi\u00f3 al sur de Quito; un hombre result\u00f3 herido","post_permalink":"\/actualidad\/quito\/tanquero-combustible-incendio-sur-quito-herido\/","post_excerpt":"En el Parque Industrial de Turubamba, se inform\u00f3 al ECU 911 sobre un incendio vehicular de un tanquero ocurrido este domingo.","post_date":"2023-01-15T14:48:55-05:00","post_images":{"150":"\/2023\/01\/incendio-ec-150x150.jpg","800":"\/2023\/01\/incendio-ec.jpg","300":"\/2023\/01\/incendio-ec-300x168.jpg","700":"\/2023\/01\/incendio-ec-700x391.jpg"},"main_category":{"name":"Quito","permalink":"\/categoria\/actualidad\/quito\/"},"media":false},{"post_title":"Choque entre tanquero y bus deja tres muertos y al menos 10 heridos","post_permalink":"\/actualidad\/ecuador\/siniestro-tanquero-bus-pasajeros-riobamba\/","post_excerpt":"El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de Riobamba anunci\u00f3 sobre un siniestro de tr\u00e1nsito que involucr\u00f3 a un bus de pasajeros y un tanquero de combustible.","post_date":"2022-10-22T19:19:45-05:00","post_images":{"150":"\/2022\/10\/WhatsApp-Image-2022-10-22-at-7.47.12-PM-150x150.jpg","800":"\/2022\/10\/WhatsApp-Image-2022-10-22-at-7.47.12-PM.jpg","300":"\/2022\/10\/WhatsApp-Image-2022-10-22-at-7.47.12-PM-300x168.jpg","700":"\/2022\/10\/WhatsApp-Image-2022-10-22-at-7.47.12-PM-700x391.jpg"},"main_category":{"name":"Ecuador","permalink":"\/categoria\/actualidad\/ecuador\/"},"media":false},{"post_title":"Tanquero de gasolina choca contra una casa en el sur de Quito","post_permalink":"\/actualidad\/quito\/tanquero-gasolina-casa-sur-quito\/","post_excerpt":"Este jueves se registr\u00f3 un siniestro de tr\u00e1nsito en las calles Pedro Maldonado E-1 y Julio Andrade en el sector de la Nueva Aurora.","post_date":"2022-08-18T10:01:12-05:00","post_images":{"150":"\/2022\/08\/tanquero-ec-150x150.jpg","800":"\/2022\/08\/tanquero-ec.jpg","300":"\/2022\/08\/tanquero-ec-300x168.jpg","700":"\/2022\/08\/tanquero-ec-700x391.jpg"},"main_category":{"name":"Quito","permalink":"\/categoria\/actualidad\/quito\/"},"media":false}],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"tanquero-volcado-ocasiona-derrame-combustible-tababela-quito","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null}],"name":"Actualidad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false}},"single":{"ID":1900875,"additional_content":"","post_title":"Exportaciones ecuatorianas pagar\u00e1n m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares para entrar a EE.UU.","post_title_complement":"","post_type":"post","post_type_related":[{"ID":1900875,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f9cd41c5de2c22d052935d6e569dcc0c6c4d71ba8154c3c4ed3fea7e8e4cfda5?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/lucia-vasconez\/","author_name":"Luc\u00eda V\u00e1sconez","author_excerpt":""},"post_title":"Exportaciones ecuatorianas pagar\u00e1n m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares para entrar a EE.UU.","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/exportaciones-ecuatorianas-pagaran-mas-de-300-millones-de-dolares-para-entrar-a-ee-uu\/","post_excerpt":"M\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares costar\u00e1 a los productos ecuatorianos ingresar al mercado de Estados Unidos. ","post_images":{"150":"\/2025\/08\/arancel-estados-unidos-productos-ecuatorianos-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/arancel-estados-unidos-productos-ecuatorianos.jpg","300":"\/2025\/08\/arancel-estados-unidos-productos-ecuatorianos-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/arancel-estados-unidos-productos-ecuatorianos-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/arancel-estados-unidos-productos-ecuatorianos.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"El presidente Donald Trump impuso una tasa del 15% a los productos ecuatorianos.","post_image_caption":"El presidente Donald Trump impuso una tasa del 15% a los productos ecuatorianos.","post_image_description":"El presidente Donald Trump impuso una tasa del 15% a los productos ecuatorianos.","post_image_author":"Foto: EFE","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Actualidad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T21:00:00-05:00","post_categories":[{"name":"Actualidad","slug":"actualidad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"},{"name":"Negocios","slug":"negocios","permalink":"\/categoria\/actualidad\/negocios\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"exportaciones-ecuatorianas-pagaran-mas-de-300-millones-de-dolares-para-entrar-a-ee-uu","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902300,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/05630e05a5947ae919c53d2d9eed2cde556074dadeabb515fe2367d0bebb6add?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/agencia-efe\/","author_name":"Agencia EFE","author_excerpt":""},"post_title":"Estudio de conteo r\u00e1pido anticipa una segunda vuelta entre Paz y Quiroga en Bolivia","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/mundo\/estudio-conteo-rapido-anticipa-segunda-vuelta-entre-paz-quiroga-bolivia\/","post_excerpt":"Estudio proyecta segunda vuelta en elecciones presidenciales de Bolivia.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/Elecciones-Bolivia-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/Elecciones-Bolivia.jpg","300":"\/2025\/08\/Elecciones-Bolivia-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/Elecciones-Bolivia-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/Elecciones-Bolivia.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"Jorge Quiroga (izq.) y Rodrigo Paz Pereira (der.), candidatos a la Presidencia de Bolivia.","post_image_caption":"Jorge Quiroga (izq.) y Rodrigo Paz Pereira (der.), candidatos a la Presidencia de Bolivia.","post_image_description":"Jorge Quiroga (izq.) y Rodrigo Paz Pereira (der.), candidatos a la Presidencia de Bolivia.","post_image_author":"Foto: EFE.","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Mundo","permalink":"\/categoria\/actualidad\/mundo\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T20:46:22-05:00","post_categories":[{"name":"Mundo","slug":"mundo","permalink":"\/categoria\/actualidad\/mundo\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"estudio-conteo-rapido-anticipa-segunda-vuelta-entre-paz-quiroga-bolivia","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902263,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/d306a8414ba03de2da152512a837d91d8a7be420c6f88c13f60d19d048ab166d?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/carlos-augusto-rojas\/","author_name":"Carlos Augusto Rojas","author_excerpt":""},"post_title":"Barcelona SC pierde ante Macar\u00e1 en Guayaquil y complica su lucha por el t\u00edtulo","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/deportes\/futbol\/barcelonasc-pierde-macara-guayaquil-tabla-posiciones\/","post_excerpt":"Macar\u00e1 venci\u00f3 2-0 a Barcelona SC en el Monumental y se acerca a salvarse del descenso. Independiente del Valle lidera con 53 puntos.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/Macara-victoria-Barcelona-SC-Guayaqquil-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/Macara-victoria-Barcelona-SC-Guayaqquil.jpg","300":"\/2025\/08\/Macara-victoria-Barcelona-SC-Guayaqquil-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/Macara-victoria-Barcelona-SC-Guayaqquil-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/Macara-victoria-Barcelona-SC-Guayaqquil.jpg","post_image_title":"Macar\u00e1 victoria Barcelona SC Guayaqquil","post_image_alt":"Macar\u00e1 celebr\u00f3 con euforia en el Monumental tras vencer a Barcelona SC en Guayaquil","post_image_caption":"Los jugadores de Macar\u00e1 festejaron emocionados en la cancha del Monumental de Guayaquil la victoria ante Barcelona SC","post_image_description":"Los jugadores de Macar\u00e1 festejaron emocionados en la cancha del Monumental de Guayaquil la victoria ante Barcelona SC","post_image_author":"Foto: @Macara_Oficial","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"F\u00fatbol","permalink":"\/categoria\/deportes\/futbol\/","revenue":false,"color":"#ff7a00"},"post_date":"2025-08-17T20:01:41-05:00","post_categories":[{"name":"Deportes","slug":"deportes","permalink":"\/categoria\/deportes\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#FF7A00"},{"name":"F\u00fatbol","slug":"futbol","permalink":"\/categoria\/deportes\/futbol\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#ff7a00"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"barcelonasc-pierde-macara-guayaquil-tabla-posiciones","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902265,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/05630e05a5947ae919c53d2d9eed2cde556074dadeabb515fe2367d0bebb6add?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/agencia-efe\/","author_name":"Agencia EFE","author_excerpt":""},"post_title":"(Video) Neymar se derrumba tras paliza hist\u00f3rica del Santos en el Brasileirao","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/deportes\/futbol\/neymar-llora-paliza-santos-vasco-brasil\/","post_excerpt":"Neymar sufri\u00f3 su peor derrota. Santos perdi\u00f3 0-6 ante Vasco da Gama en casa, dejando al delantero llorando.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/Neymar-santos-goleada-vasco-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/Neymar-santos-goleada-vasco.jpg","300":"\/2025\/08\/Neymar-santos-goleada-vasco-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/Neymar-santos-goleada-vasco-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/Neymar-santos-goleada-vasco.jpg","post_image_title":"Neymar santos goleada vasco","post_image_alt":"Neymar, entre l\u00e1grimas tras la paliza 0-6 del Santos ante Vasco da Gama","post_image_caption":"El Santos de Neymar sufre la peor ca\u00edda en casa con 0-6 ante Vasco da Gama.","post_image_description":"El Santos de Neymar sufre la peor ca\u00edda en casa con 0-6 ante Vasco da Gama.","post_image_author":"Foto: @SantosFC","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"F\u00fatbol","permalink":"\/categoria\/deportes\/futbol\/","revenue":false,"color":"#ff7a00"},"post_date":"2025-08-17T19:42:20-05:00","post_categories":[{"name":"Deportes","slug":"deportes","permalink":"\/categoria\/deportes\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#FF7A00"},{"name":"F\u00fatbol","slug":"futbol","permalink":"\/categoria\/deportes\/futbol\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#ff7a00"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"neymar-llora-paliza-santos-vasco-brasil","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1348548,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/7aef2c7d0c52fcbf90ee20c24ec9686cc88436059d0cc7de7b7e8ee0ed550a0a?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/richard-jimenez\/","author_name":"Richard Jim\u00e9nez","author_excerpt":""},"post_title":"Esta hierba ayuda a prevenir la cirrosis y el h\u00edgado graso\u00a0\u00a0","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/tendencias\/salud\/diente-de-leon-higado-enfermedades\/","post_excerpt":"El diente de le\u00f3n tiene propiedades medicinales. ","post_images":{"150":"\/2025\/08\/Diente-de-leon-higado-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/Diente-de-leon-higado.jpg","300":"\/2025\/08\/Diente-de-leon-higado-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/Diente-de-leon-higado-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/Diente-de-leon-higado.jpg","post_image_title":"Diente de le\u00f3n h\u00edgado","post_image_alt":"Infusi\u00f3n de diente de le\u00f3n, la hierba que favorece la salud hep\u00e1tica.","post_image_caption":" Infusi\u00f3n de diente de le\u00f3n, la hierba que favorece la salud hep\u00e1tica.","post_image_description":"Seg\u00fan investigaciones, el diente de le\u00f3n podr\u00eda ser beneficioso para el h\u00edgado. ","post_image_author":"Foto: Image FX. ","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Salud","permalink":"\/categoria\/tendencias\/salud\/","revenue":false,"color":"#ff5391"},"post_date":"2025-08-17T19:00:00-05:00","post_categories":[{"name":"Salud","slug":"salud","permalink":"\/categoria\/tendencias\/salud\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#ff5391"},{"name":"Tendencias","slug":"tendencias","permalink":"\/categoria\/tendencias\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#FF5391"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"diente-de-leon-higado-enfermedades","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902235,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/644fe22012924695fc2b21a9bdb277f7e475d8ab867733d73ffdf38ce172b9a0?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/acaceres\/","author_name":"Mois\u00e9s C\u00e1ceres","author_excerpt":""},"post_title":"COE de Santa Luc\u00eda endurece medidas de seguridad tras masacre","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/seguridad\/coe-santa-lucia-endurece-medidas-seguridad-tras-masacre\/","post_excerpt":"El COE de Santa Luc\u00eda tom\u00f3 medidas tras la masacre.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/masacre-COE-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/masacre-COE.jpg","300":"\/2025\/08\/masacre-COE-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/masacre-COE-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/masacre-COE.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"Imagen referencial. Una masacre ocurri\u00f3 en Santa Luc\u00eda.","post_image_caption":"Imagen referencial. Una masacre ocurri\u00f3 en Santa Luc\u00eda.","post_image_description":"Imagen referencial. Una masacre ocurri\u00f3 en Santa Luc\u00eda.","post_image_author":"Foto: Canva.","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T18:41:03-05:00","post_categories":[{"name":"Seguridad","slug":"seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"coe-santa-lucia-endurece-medidas-seguridad-tras-masacre","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902206,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/d306a8414ba03de2da152512a837d91d8a7be420c6f88c13f60d19d048ab166d?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/carlos-augusto-rojas\/","author_name":"Carlos Augusto Rojas","author_excerpt":""},"post_title":"Emelec vence 1-0 a T\u00e9cnico Universitario en partido con pol\u00e9mica en Ambato","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/deportes\/futbol\/emelec-tecnico-universitario-polemica-ambato-arbitro\/","post_excerpt":"En un partido con pol\u00e9mica y dos expulsados en T\u00e9cnico Universitario, Emelec gan\u00f3 y ya mira hacia el hexagonal final.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/Emelec-Ambato-Tecnico-Universitario-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/Emelec-Ambato-Tecnico-Universitario.jpg","300":"\/2025\/08\/Emelec-Ambato-Tecnico-Universitario-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/Emelec-Ambato-Tecnico-Universitario-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/Emelec-Ambato-Tecnico-Universitario.jpg","post_image_title":"Emelec Ambato T\u00e9cnico Universitario","post_image_alt":"Emelec se impuso en Ambato ante T\u00e9cnico Universitario en un partido marcado por reclamos y controversias.","post_image_caption":"Emelec gan\u00f3 en Ambato al T\u00e9cnico Universitario en un cotejo que termin\u00f3 con reclamos y pol\u00e9micas.","post_image_description":"Emelec gan\u00f3 en Ambato al T\u00e9cnico Universitario en un cotejo que termin\u00f3 con reclamos y pol\u00e9micas.","post_image_author":"Foto: @CSEmelec","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"F\u00fatbol","permalink":"\/categoria\/deportes\/futbol\/","revenue":false,"color":"#ff7a00"},"post_date":"2025-08-17T17:38:27-05:00","post_categories":[{"name":"Deportes","slug":"deportes","permalink":"\/categoria\/deportes\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#FF7A00"},{"name":"F\u00fatbol","slug":"futbol","permalink":"\/categoria\/deportes\/futbol\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#ff7a00"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"emelec-tecnico-universitario-polemica-ambato-arbitro","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902202,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/42e342f4596995c5cf655faf730be91acd8d7b7a52f57fdb2643f2ee2bef59a8?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/carolina-castillo\/","author_name":"Carolina Castillo","author_excerpt":""},"post_title":"Ni Keanu Reeves ni Tom Hanks. No creer\u00e1s qui\u00e9n es la persona menos odiada del mundo, seg\u00fan People","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/tendencias\/people-persona-menos-odiada-terry-crews\/","post_excerpt":"Otra vez People presenta su tradicional ranking y sorprende con su elecci\u00f3n","post_images":{"150":"\/2025\/08\/people-El-Comercio-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/people-El-Comercio.jpg","300":"\/2025\/08\/people-El-Comercio-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/people-El-Comercio-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/people-El-Comercio.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"En 2025, sonaban fuertes nombres como Keanu Reeves y Tom Hanks, pero la revista sorprendi\u00f3 con su elecci\u00f3n","post_image_caption":"En 2025, sonaban fuertes nombres como Keanu Reeves y Tom Hanks, pero la revista sorprendi\u00f3 con su elecci\u00f3n","post_image_description":"En 2025, sonaban fuertes nombres como Keanu Reeves y Tom Hanks, pero la revista sorprendi\u00f3 con su elecci\u00f3n","post_image_author":"IMDB e IA","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Tendencias","permalink":"\/categoria\/tendencias\/","revenue":false,"color":"#FF5391"},"post_date":"2025-08-17T17:35:35-05:00","post_categories":[{"name":"Afull","slug":"afull","permalink":"\/categoria\/afull\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#FF3D00"},{"name":"Tendencias","slug":"tendencias","permalink":"\/categoria\/tendencias\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#FF5391"},{"name":"Trending","slug":"trending","permalink":"\/categoria\/tendencias\/trending\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#ff5391"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"people-persona-menos-odiada-terry-crews","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1900779,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/644fe22012924695fc2b21a9bdb277f7e475d8ab867733d73ffdf38ce172b9a0?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/acaceres\/","author_name":"Mois\u00e9s C\u00e1ceres","author_excerpt":""},"post_title":"Quito florece en tonos rosados con la llegada de los arupos","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/quito\/quito-florece-tonos-rosados-llegada-arupos\/","post_excerpt":"Los arupos pintan el paisaje de las calles y parques de Quito.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/arupos-Quito-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/arupos-Quito.jpg","300":"\/2025\/08\/arupos-Quito-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/arupos-Quito-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/arupos-Quito.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"Los arupos se toman parte de los parques y calles de Quito.","post_image_caption":"Los arupos se toman parte de los parques y calles de Quito.","post_image_description":"Los arupos se toman parte de los parques y calles de Quito.","post_image_author":"Foto: Diego Pallero \/ EL COMERCIO.","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Quito","permalink":"\/categoria\/actualidad\/quito\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T17:17:48-05:00","post_categories":[{"name":"Quito","slug":"quito","permalink":"\/categoria\/actualidad\/quito\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[{"post_title":"Vacaciones escolares, una pausa que no hay que descuidar en Sierra y Amazon\u00eda","post_permalink":"\/opinion\/editorial\/vacaciones-escolares-pausa-qudescuidar-sierra-amazonia\/","post_excerpt":"El tiempo libre sin actividades seguras en vacaciones deja a menores expuestos a riesgos en zonas vulnerables de la Sierra y Amazon\u00eda.","post_date":"2025-07-10T00:05:00-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/07\/Editorial-150x100.jpg","720":"\/2025\/07\/Editorial.jpg","300":"\/2025\/07\/Editorial-300x200.jpg"},"main_category":{"name":"Editorial","permalink":"\/categoria\/opinion\/editorial\/"},"media":false},{"post_title":"Vacaciones: recomendaciones para familias con ni\u00f1os en casa","post_permalink":"\/opinion\/vacaciones-recomendaciones-familias-ninos-casa-michelle-charpentier-columnista\/","post_excerpt":"Empiezan las vacaciones escolares en Ecuador. Conoce estrategias de convivencia familiar positiva, para disfrutar este tiempo en casa.","post_date":"2025-07-09T00:05:00-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/06\/Michelle-Charpentier-B.-1-150x100.jpg","1200":"\/2025\/06\/Michelle-Charpentier-B.-1.jpg","300":"\/2025\/06\/Michelle-Charpentier-B.-1-300x200.jpg","1024":"\/2025\/06\/Michelle-Charpentier-B.-1-1024x683.jpg"},"main_category":{"name":"Opini\u00f3n","permalink":"\/categoria\/opinion\/"},"media":false},{"post_title":"Vacaciones escolares sin juegos y sin opciones agravan la brecha en Sierra y Amazon\u00eda","post_permalink":"\/sociedad\/vacaciones-escolares-sin-juegos-y-sin-opciones-agravan-la-brecha-en-sierra-y-amazonia\/","post_excerpt":"En vacaciones tambi\u00e9n hay ni\u00f1os que se quedan sin opciones de recreaci\u00f3n. El ocio sin gu\u00eda profundiza desigualdades.","post_date":"2025-07-05T20:24:42-05:00","post_images":{"150":"\/2025\/07\/PHOTO-2025-07-02-11-16-15-150x84.jpg","1600":"\/2025\/07\/PHOTO-2025-07-02-11-16-15.jpg","300":"\/2025\/07\/PHOTO-2025-07-02-11-16-15-300x169.jpg","1024":"\/2025\/07\/PHOTO-2025-07-02-11-16-15-1024x576.jpg"},"main_category":{"name":"Sociedad","permalink":"\/categoria\/sociedad\/"},"media":false}],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"quito-florece-tonos-rosados-llegada-arupos","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null},{"ID":1902173,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/644fe22012924695fc2b21a9bdb277f7e475d8ab867733d73ffdf38ce172b9a0?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/acaceres\/","author_name":"Mois\u00e9s C\u00e1ceres","author_excerpt":""},"post_title":"Extraditan a ecuatorianos desde Espa\u00f1a y Per\u00fa con alerta de Interpol","post_title_complement":"","post_type":"post","post_permalink":"\/actualidad\/seguridad\/extraditan-ecuatorianos-desde-espana-peru-alerta-interpol\/","post_excerpt":"Dos ecuatorianos con alerta de Interpol fueron extraditados desde Per\u00fa y Espa\u00f1a.","post_images":{"150":"\/2025\/08\/Extraditado-Interpol-Peru-150x100.jpg","1200":"\/2025\/08\/Extraditado-Interpol-Peru.jpg","300":"\/2025\/08\/Extraditado-Interpol-Peru-300x200.jpg","1024":"\/2025\/08\/Extraditado-Interpol-Peru-1024x683.jpg"},"post_images_raw":"\/2025\/08\/Extraditado-Interpol-Peru.jpg","post_image_title":"","post_image_alt":"Polic\u00eda Nacional explic\u00f3 la extradici\u00f3n de un ecuatoriano desde Per\u00fa.","post_image_caption":"Polic\u00eda Nacional explic\u00f3 la extradici\u00f3n de un ecuatoriano desde Per\u00fa.","post_image_description":"Polic\u00eda Nacional explic\u00f3 la extradici\u00f3n de un ecuatoriano desde Per\u00fa.","post_image_author":"Foto: Cortes\u00eda","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","main_category":{"name":"Seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/","revenue":false,"color":"#009ad6"},"post_date":"2025-08-17T16:49:46-05:00","post_categories":[{"name":"Seguridad","slug":"seguridad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/seguridad\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"related_posts":[],"media":false,"media_video":"","media_audio":"","slug":"extraditan-ecuatorianos-desde-espana-peru-alerta-interpol","extra":"","revenue":[],"disableLayout":false,"useCustomTemplate":false,"customTemplate":null,"microSite":false,"pageMenu":false,"pageMenuNavigation":false,"logo":null,"headerBgnd":null,"pageBgnd":null}],"post_permalink":"\/actualidad\/exportaciones-ecuatorianas-pagaran-mas-de-300-millones-de-dolares-para-entrar-a-ee-uu\/","post_excerpt":"M\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares costar\u00e1 a los productos ecuatorianos ingresar al mercado de Estados Unidos. ","post_images":{"1024":"https:\/\/media.elcomercio.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/arancel-estados-unidos-productos-ecuatorianos-1024x683.jpg"},"post_image_title":"","post_image_alt":"El presidente Donald Trump impuso una tasa del 15% a los productos ecuatorianos.","post_image_caption":"El presidente Donald Trump impuso una tasa del 15% a los productos ecuatorianos.","post_image_description":"El presidente Donald Trump impuso una tasa del 15% a los productos ecuatorianos.","post_image_author":"Foto: EFE","post_image_author_url":"","post_image_author_org":"","post_date":"2025-08-17T21:00:00-05:00","post_categories":[{"name":"Actualidad","slug":"actualidad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"},{"name":"Negocios","slug":"negocios","permalink":"\/categoria\/actualidad\/negocios\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"}],"post_tags":[{"name":"banano","slug":"banano","permalink":"\/tag\/banano\/"},{"name":"cacao","slug":"cacao","permalink":"\/tag\/cacao\/"},{"name":"camar\u00f3n","slug":"camaron","permalink":"\/tag\/camaron\/"},{"name":"Donald Trump","slug":"donald-trump","permalink":"\/tag\/donald-trump\/"}],"post_gallery":{"gallery_title":"","gallery_images":[],"gallery_enabled":false},"post_who":[],"main_category":{"slug":"actualidad","name":"Actualidad","permalink":"\/categoria\/actualidad\/","revenue":{"adUnit":false,"videoVast":false},"color":"#009ad6"},"featured_video":"","short_video":"","failover_video":"","disable_comments":false,"revenue":{"disable_ads":false,"targeting":[]},"related_posts":[],"show_author":true,"author":{"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f9cd41c5de2c22d052935d6e569dcc0c6c4d71ba8154c3c4ed3fea7e8e4cfda5?s=96&d=mm&r=g","author_url":"https:\/\/www.elcomercio.com\/author\/lucia-vasconez\/","author_name":"Luc\u00eda V\u00e1sconez","author_excerpt":"","author_email":"lvasconez@elcomercio.com"},"related_show":false,"related_show_posts":[],"related_show_clips":[],"audio_destacado":"","audio_wp":false,"post_layout":"","feed":null},"micro_page":false,"wildcard":[]} </script><wp-app app-type="wp-article" app-dist="https://www.elcomercio.com/wp-content/themes/advantage-theme-child/wp-app/"></wp-app><template id="single-post-whatsapp-widget"> <!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <title>Banner WhatsApp El Comercio</title> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css"> <style> body{font-family:system-ui,sans-serif;padding:10px}.banner-pequeno{background:#ffffff;border:1px solid #e1e1e1;border-radius:.75rem;padding:1.2rem;max-width:900px;box-shadow:0 4px 8px rgba(0,0,0,0.05);transition:transform 0.2s ease}.banner-pequeno:hover{transform:scale(1.01)}.banner-pequeno img{width:90px;height:90px;object-fit:cover;border-radius:50%;border:3px solid #25D366}.btn-whatsapp{background-color:#25D366;color:#fff;border:none;font-weight:600;position:relative;overflow:hidden}.btn-whatsapp:hover{background-color:#1ebe57;color:#fff} .btn-whatsapp::after{content:"";position:absolute;top:0;left:-75%;width:50%;height:100%;background:rgba(255,255,255,0.3);transform:skewX(-25deg);animation:shine 2s infinite}@keyframes shine{0%{left:-75%}50%{left:125%}100%{left:125%}}</style> </head> <body> <div class="container-fluid"> <div class="banner-pequeno row align-items-center text-center text-md-start"> <div class="col-12 col-md-2 mb-3 mb-md-0 d-flex justify-content-center"> <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/WhatsApp.svg" alt="WhatsApp El Comercio"> </div> <div class="col-12 col-md-7"> <h2 class="h5 mb-2"> ¡Entérate primero con <strong>El Comercio</strong>! <span class="badge bg-success ms-2">Nuevo</span> </h2> <p class="mb-0"> Suscríbete a nuestro canal de <strong>WhatsApp</strong> y recibe noticias al instante, directo en tu celular. </p> </div> <div class="col-12 col-md-3 mt-3 mt-md-0 text-center text-md-end"> <a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaRu8WFJ3jutKNlE4e3a" target="_blank" class="btn btn-whatsapp btn-sm"> <i class="bi bi-whatsapp me-1"></i> Suscribirme ahora </a> </div> </div> </div> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> </body> </html></template><script> document.addEventListener('AdvContentParsed', function (event) { let config = event.detail; let model = config.model; let revenue = (function () { let rev = model.settings.revenue || {}; switch (config.type) { case 'wp-front': return model.page.revenue || rev; case 'wp-archive': return model.archive.revenue || rev; case 'wp-article': return model.micro_page?.revenue || model.single.main_category?.revenue || (model.single.post_categories[0] || {}).revenue || rev; case 'wp-live': case 'wp-page': return model.page.revenue || model.micro_page?.revenue || rev; default: return rev; } })(); const startAdjacent = () => { if (window.AdjacentDisableAutoInit) { document.addEventListener('StartAdjacent', () => { startAdjacent(); }); return; } window['ned-adjacent'] = window['ned-adjacent'] || { 'ned-ad': {}, 'ned-player': {} }; new Adjacent().init().then((response) => { let publisher = response.publisher; window['ned-adjacent'] = window['ned-adjacent'] || {}; window['ned-adjacent']['ned-ad'] = { adUnit: revenue.adUnit || model.settings.revenue.adUnit, adEnabled: (() => { if (window['ned-adjacent']['ned-ad'].adEnabled === false) { return false; } if (['wp-archive', 'wp-page'].includes(config.type)) { return !model.archive?.posts.filter((post) => { return post.revenue?.explicit; }).length } if (config.type === 'wp-article') { return !model.single.revenue.disable_ads; } return true; })() }; window['ned-adjacent']['ned-player']['globalVast'] = revenue.videoVast || ((() => { if (revenue.adUnit && publisher.globalVast) { let vastObj = new URL(publisher.globalVast); vastObj.searchParams.set('iu', `/${publisher.dfpNetworkId}/${revenue.adUnit}`); return vastObj.toString(); } return ''; })()) || publisher.globalVast; }); }; if (window.Adjacent) { startAdjacent(); } else { document.addEventListener('NedAdjacentLoaded', () => { startAdjacent(); }); } }); </script><script async src="https://cdn.getadjacent.com/amd/ned-adjacent.min.js?ver=488"></script><script type="speculationrules"> {"prefetch":[{"source":"document","where":{"and":[{"href_matches":"\/*"},{"not":{"href_matches":["\/wp-*.php","\/wp-admin\/*","\/wp-content\/uploads\/*","\/wp-content\/*","\/wp-content\/plugins\/*","\/wp-content\/themes\/advantage-theme-child\/*","\/wp-content\/themes\/advantage-theme\/*","\/*\\?(.+)"]}},{"not":{"selector_matches":"a[rel~=\"nofollow\"]"}},{"not":{"selector_matches":".no-prefetch, .no-prefetch a"}}]},"eagerness":"conservative"}]} </script><script id="lc_script_tag" type="module"></script> <style> html.ad-blocker-detected .player-fallback{aspect-ratio:16 / 9;background-color:#363566;background-image:linear-gradient(310deg,rgba(131,131,131,.02) 0,rgba(131,131,131,.06) 13%,transparent 13%,transparent 46%,rgba(112,112,112,.05) 46%,rgba(112,112,112,.02) 100%),linear-gradient(21deg,rgba(18,18,18,.02) 0,rgba(18,18,18,.07) 47%,transparent 47%,transparent 82%,rgba(178,178,178,.02) 82%,rgba(178,178,178,.02) 100%),linear-gradient(90deg,rgba(255,255,255,.1294117647),rgba(245,244,244,0));display:flex;justify-content:center;align-items:center;padding:40px;font-weight:bold}html.ad-blocker-detected .player-fallback::before{content:'Disfruta nuestro contenido desactivando el bloqueador de anuncios';color:#FFF;font-size:16px;text-align:center;line-height:120%}</style> <script> (() => { window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.gtag = function() { dataLayer.push(arguments); }; // ADBLOCKER IS ON const adBlockerOnHandler = (event) => { document.removeEventListener('adBlockerOn', adBlockerOnHandler); localStorage.setItem('adBlocker', '1'); gtag('event', `detected`, { 'event_category': 'NTG adblock', 'event_label': location.pathname, 'non_interaction': true }); document.querySelector('html').classList.add('ad-blocker-detected'); ////////////////////// MUTATION OBSERVER let replacePlayer = () => { let $players = document.querySelectorAll('.rmp-container, ned-player:not([player-audio="true"])'); $players.forEach(($player) => { let maxWidth = $player.clientWidth ? $player.clientWidth : '100%'; $player.outerHTML = `<div class="player-fallback" style="width: 100%; max-width: ${maxWidth};"></div>`; }); }; // Select the node that will be observed for mutations let $targetNode = document.querySelector('body'); // Options for the observer (which mutations to observe) let config = {attributes: true, childList: true, subtree: true}; // Callback function to execute when mutations are observed let callback = (mutationsList, observer) => { replacePlayer(); }; // Create an observer instance linked to the callback function let observer = new MutationObserver(callback); replacePlayer(); // Start observing the target node for configured mutations observer.observe($targetNode, config); }; document.addEventListener('adBlockerOn', adBlockerOnHandler); // ADBLOCKER IS OFF const adBlockerOffHandler = (event) => { document.removeEventListener('adBlockerOff', adBlockerOffHandler); let adBlocked = localStorage.getItem('adBlocker'); if (adBlocked !== null) { if (adBlocked === '1') { gtag('event', `recover-ads`, { 'event_category': 'NTG adblock', 'event_label': location.pathname, 'non_interaction': true }); } localStorage.setItem('adBlocker', '2'); window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function () { googletag.pubads().setTargeting('adjacent', ['recover'].concat(googletag.pubads().getTargeting('adjacent'))); }); } else { gtag('event', `allow-ads`, { 'event_category': 'NTG adblock', 'event_label': location.pathname, 'non_interaction': true }); } }; document.addEventListener('adBlockerOff', adBlockerOffHandler); fetch('https://cdn.getadjacent.com/amd/ned-adjacent.min.js', { method: 'HEAD' }).then((response) => { if (!response.ok) { document.dispatchEvent(new Event('adBlockerOn')); } }).catch((e) => { document.dispatchEvent(new Event('adBlockerOn')); }); })(); </script> <script type="text/javascript"> !function(){"use strict";function e(e){var t=!(arguments.length>1&&void 0!==arguments[1])||arguments[1],c=document.createElement("script");c.src=e,t?c.type="module":(c.async=!0,c.type="text/javascript",c.setAttribute("nomodule",""));var n=document.getElementsByTagName("script")[0];n.parentNode.insertBefore(c,n)}!function(t,c){!function(t,c,n){var a,o,r;n.accountId=c,null!==(a=t.marfeel)&&void 0!==a||(t.marfeel={}),null!==(o=(r=t.marfeel).cmd)&&void 0!==o||(r.cmd=[]),t.marfeel.config=n;var i="https://sdk.mrf.io/statics";e("".concat(i,"/marfeel-sdk.js?id=").concat(c),!0),e("".concat(i,"/marfeel-sdk.es5.js?id=").concat(c),!1)}(t,c,arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]?arguments[2]:{})}(window,6556,{} )}(); </script><script> document.addEventListener('NedTechAdObjectBeforeConfig', function (event) { if (location.pathname === '/') { } }); </script><script> window.addEventListener('AdvContentParsedIdk', function (event) { let detail = event.detail; let type = detail.type; let model = detail.model; let archive = model.archive; let $articleContainer = document.querySelector('.single-layout__article'); if (type === 'wp-article' && ['opinion', 'cartas'].includes(model.single.main_category?.slug)) { let $disclaimer = document.createElement('p'); $disclaimer.classList.add('single-layout__disclaimer'); $disclaimer.innerText = 'Las ideas presentadas por los columnistas de EL COMERCIO en esta sección son representativas de las perspectivas individuales de los autores, pero no necesariamente reflejan nuestra postura.'; $articleContainer.append($disclaimer); } }); </script><script> function loadScript(a){ var b=document.getElementsByTagName("head")[0],c=document.createElement("script"); c.type="text/javascript"; c.src="https://tracker.metricool.com/app/resources/be.js"; c.onreadystatechange=a; c.onload=a; c.async = true; b.appendChild(c); } loadScript(function(){ beTracker.t({hash:'1d14614a6db1d6bb96d7ca22ac822b7c'}); }); </script><script> document.addEventListener('copy', function(event) { // Prevent the default copy action event.preventDefault(); const selection = document.getSelection().toString(); const customMessage = "

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. Si vas a hacer uso del mismo, por favor, cita la fuente y haz un enlace hacia la nota original en la dirección: "; const urlCopy = window.location.href; // Combine the selected text with the custom message const modifiedText = selection + customMessage + urlCopy; // Set the modified text to the clipboard if (event.clipboardData) { event.clipboardData.setData('text/plain', modifiedText); } else if (window.clipboardData) { // For older browsers (IE) window.clipboardData.setData('Text', modifiedText); } }); </script><style>.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-title,.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-excerpt{padding-left:1rem}.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-title a,.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-featured-image a{border-bottom:0px}.wp-block-query-is-layout-flow ul li{border-bottom:1px solid #ccc;margin-bottom:1.75em}.wp-block-query-is-layout-flow ul li:last-child{border-bottom:0px;margin-bottom:0em}@media only screen and (max-width:768px){.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-title,.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-excerpt{padding-left:0rem}.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-title{padding-top:1rem}}</style><script type="text/javascript" src="https://www.elcomercio.com/wp-content/mmr/ca92124b-1724166424.min.js" id="js-5-js"></script><script type="text/javascript" src="https://js.makestories.io/player/StoryPlayer.js?ver=6.8.2" id="ms-story-player-js"></script><script type="text/javascript" src="https://www.elcomercio.com/wp-content/mmr/eb4a4196-1754675775.min.js" id="js-6-js"></script><script async src="https://cdn.gravitec.net/storage/eb9260611199c36c0e556d8f18a0de10/client.js?service=wp&wpath=https%3A%2F%2Fwww.elcomercio.com%2Fwp-content%2Fplugins%2Fgravitec-net-web-push-notifications%2F%2Fsdk_files%2Fsw.php&ver=2.9.6"></script><script> const startTime = new Date().getTime(); window.addEventListener('load', () => { const tagUrl = "https://www.elcomercio.com/deportes/".split(' ').join(''); const tagTitle = "Deportes".split(' ').join(''); const tagCondition = "visit"; const tagScroll = "70"; const tagVisitTime = parseInt("0"); const startTime = new Date().getTime(); if ((document.location.href !== tagUrl && document.location.href !== (tagUrl + '/')) && "" !== 'true') return; if ("" === 'true') { if ((document.location.href !== tagUrl && document.location.href !== (tagUrl + '/')) && !document.location.href.includes(tagUrl + '/')) return; } setTimeout(() => { if (!window.Gravitec) return; window.Gravitec.push(["isSubscribed", function (success) { if (success) { const addTag = () => { Gravitec.push(['getTags', function(tags) { var newArray = []; tags.map((tag)=>newArray.push(tag)); if (newArray.includes(tagTitle)) return console.log('exist'); window.Gravitec.push([ "segmentation.addTag", tagTitle // function() {console.log("Tag has been added")}, // function(err) {console.log(err.message)} ]); }]) } if (tagCondition === "visit") { addTag(); return; } else if (tagCondition === "scroll") { function getScrollPercent () { var h = document.documentElement, b = document.body, st = 'scrollTop', sh = 'scrollHeight'; return (h[st]||b[st]) / ((h[sh]||b[sh]) - h.clientHeight) * 100; } const addTagOnScroll = () => { const percent = getScrollPercent(); if (Math.floor(percent) < parseInt(tagScroll)) return; addTag(); window.removeEventListener('scroll', addTagOnScroll); return; } window.addEventListener('scroll', addTagOnScroll); } else if (tagCondition === "time") { if (!tagVisitTime) return; window.addEventListener('beforeunload', () => { const visitDuration = (new Date().getTime() - startTime) / 1000; if (visitDuration < tagVisitTime) return; addTag(); return; }); } } }]); }, 2000) }) </script><!--<script> document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { let $adjacent = document.createElement('script'); $adjacent.src = 'https://cdn.getadjacent.com/amd/ned-adjacent.min.js?ver=488'; $adjacent.async = true; document.body.appendChild($adjacent); }); </script> --></body></html> <!-- plugin=object-cache-pro client=phpredis metric#hits=5489 metric#misses=153 metric#hit-ratio=97.3 metric#bytes=4419391 metric#prefetches=0 metric#store-reads=303 metric#store-writes=10 metric#store-hits=1141 metric#store-misses=145 metric#sql-queries=12 metric#ms-total=224.05 metric#ms-cache=37.51 metric#ms-cache-avg=0.1202 metric#ms-cache-ratio=16.7 -->